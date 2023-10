TORONTO, le 13 oct. 2023 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle fera un don de 200 000 $ au Fonds de secours : Crise humanitaire au Moyen-Orient de la Croix-Rouge canadienne et au fonds d'urgence pour le peuple d'Israël de l'organisme UJA Federation of Greater Toronto. Les dons recueillis serviront à fournir une aide humanitaire d'urgence aux personnes touchées par le conflit actuel en évolution au Moyen-Orient. Le fonds de secours de la Croix-Rouge est une initiative internationale coordonnée par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à l'appui du travail des organismes Magen David Adom et Croissant-Rouge palestinien.

« Les événements horribles qui se sont produits touchent profondément nos employés, nos familles et nos collectivités, qui éprouvent énormément d'empathie pour les civils innocents qui vivent actuellement dans la souffrance et la peur. Ces attaques terroristes d'une violence inouïe sont inadmissibles et contraires à nos valeurs fondamentales en tant que société, à savoir la possibilité de vivre en paix et en sécurité, dans le respect de tous, a déclaré Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Je tiens à ce que tous les BanquiersScotia et nos clients sachent que nous pensons à eux, que nous sommes tous viscéralement affectés par cette violence et que nous sommes là pour eux. Alors que nous réagissons tous à cette situation en pleine évolution, sachez que nous sommes unis par l'espoir de voir s'instaurer une paix durable. »

Les dons à l'organisme UJA Federation of Greater Toronto peuvent être faits en ligne et les dons à la Croix-Rouge peuvent être faits sur le site donnez.croixrouge.ca ou dans toutes les succursales de la Banque Scotia à compter du 16 octobre 2023. Les fonds serviront à des interventions vitales, des efforts continus de secours et d'autres activités humanitaires essentielles pour les personnes touchées par ce conflit.

