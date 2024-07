TORONTO, le 5 juill. 2024 /CNW/ - La Banque Scotia offre un don totalisant 150 000 $ à la Croix-Rouge canadienne, United Way Jamaica et United Way Trinidad and Tobago pour soutenir les efforts de secours et de rétablissement essentiels des collectivités antillaises touchées.

« Nos pensées accompagnent toutes les personnes qui subissent les conséquences de l'ouragan Beryl, a déclaré Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. La Banque Scotia est présente dans les Antilles depuis longtemps et nous sommes attristés de constater les répercussions de cet ouragan pour notre personnel, notre clientèle et les collectivités de la région. Alors que s'amorce le travail de rétablissement et de reconstruction à la suite des dégâts causés par ces conditions météorologiques extrêmes, nous continuerons à travailler avec la Croix-Rouge canadienne et United Way pour soutenir leurs efforts de secours. »

Des dons au Fonds de secours : Ouragan Béryl peuvent être faits en ligne à redcross.ca, par téléphone au 1-800-418-1111 ou encore, dès le 8 juillet 2024, dans toute succursale de la Banque Scotia au Canada. Les membres du personnel de la Banque peuvent également accéder à la plateforme de dons du personnel pour faire un don qui sera admissible à un don de contrepartie de l'entreprise.

