La Banque Scotia soutient la santé mentale et émotionnelle de ses employés

La Banque Scotia annonce deux jours de congé personnel rémunérés de plus pour tous ses employés admissibles au Canada à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale

TORONTO, le 7 oct. 2019 /CNW/ - La Banque Scotia accorde deux jours de congé personnel rémunérés de plus à ses employés admissibles au Canada pour favoriser leur bonne santé mentale et leur bien-être en général.

« Nos employés étant notre ressource la plus précieuse, leur bien-être est une grande priorité de la Banque Scotia, explique Barbara Mason, chef, Ressources humaines. Nous croyons fermement qu'en ayant plus de temps libre, ils pourront mieux concilier leurs vies professionnelle et personnelle, et qu'ils en seront plus heureux et en meilleure santé, et donc plus à même de donner le meilleur d'eux-mêmes. »

À compter du 1er janvier, les employés admissibles auront un total de cinq jours de congé personnel rémunérés, qu'ils pourront prendre quand bon leur semble, en plus de leurs congés de maladie et de leurs droits aux vacances. « Des études montrent qu'une flexibilité accrue et un plus grand nombre de congés personnels rémunérés réduisent l'absentéisme et augmentent la productivité et l'engagement », ajoute Dominic Cole-Morgan, premier vice-président, Rémunération globale.

De plus, la Banque Scotia met 3 000 $ par année à la disposition de ses employés canadiens et de leur famille pour couvrir les soins en santé mentale, comme les services de psychologues, de psychothérapeutes ou de conseillers familiaux ou conjugaux. Elle prépare d'ailleurs, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, un salon professionnel sur le bien-être pour ses employés de Toronto ainsi que d'autres ressources, comme des webinaires sur divers sujets connexes.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

