TORONTO, le 28 avril 2022 /CNW/ - La Banque Scotia a remporté la palme dans la catégorie meilleure utilisation de la technologie pour l'expérience client globale dans le cadre des prix Global Digital CX Banking Awards 2022 décernés par The Digital Banker, fournisseur mondial d'informations, de données liées à l'informatique décisionnelle et de recherches qui souligne l'innovation en matière d'expérience client numérique dans l'ensemble du secteur des services financiers.

« La Banque Scotia ne cesse d'innover, de se numériser et de se moderniser afin de trouver de nouvelles façons plus efficaces de répondre aux besoins changeants de ses clients », a déclaré Michael Zerbs, chef de groupe, Technologie et Exploitation de la Banque Scotia. « Des solutions comme les comptoirs numériques rendent les opérations bancaires plus sûres, plus rapides et plus faciles - tout en améliorant la sécurité antifraude, en réduisant les délais de traitement des opérations et en automatisant davantage les processus administratifs. Nos équipes peuvent ainsi passer plus de temps à fournir des conseils judicieux pour mieux servir les clients. »

« Le numérique est un élément clé de la création de valeur pour nos clients dans l'ensemble de nos canaux et plateformes, des téléphones mobiles aux succursales », a déclaré Ignacio (Nacho) Deschamps, chef de groupe, Opérations internationales et Transformation numérique. « Je suis très heureux que nous ayons été récompensés pour cette solution qui a été mise en œuvre dans les Antilles il y a cinq ans, puis en Colombie et au Chili, et qui est maintenant en place dans 14 pays, offrant un accès rapide et sécurisé aux comptes de nos clients. Ce prix montre le caractère novateur de l'approche adoptée par la Banque Scotia pour rehausser l'expérience client. »

La Banque Scotia a inauguré les comptoirs numériques en Colombie en 2020 et au Chili en 2021, consciente que l'adoption du numérique transformait l'accès à l'information, la communication avec les clients et la conception de produits et services adaptés aux besoins des clients. En plaçant un écran près d'une personne au comptoir, nous permettons au client d'accéder à son compte à l'aide de l'identification biométrique, qui utilise les caractéristiques physiques d'une personne pour l'authentifier. Les opérations bancaires sont ainsi plus rapides et sécuritaires, et ne nécessitent aucun papier.

Principales caractéristiques des comptoirs numériques de la Banque Scotia :

Cette innovation s'inscrit dans l'approche globale de la Banque Scotia en matière de réutilisation de code. Elle a été mise en place dans 14 pays au cours des cinq dernières années, et le compte ne s'arrêtera pas là. Grâce à notre capacité à mettre rapidement sur le marché un système bancaire majeur, les clients ont pu vivre une excellente expérience bancaire, peu importe l'endroit ou le canal de la Banque choisi pour réaliser leurs opérations.

Les opérations bancaires traitées avec les comptoirs numériques prennent moins de cinq minutes, au lieu de 10 à 15 minutes.

Des opérations bancaires qui nécessitaient l'échange de plusieurs documents papier entre le client et l'employé se font maintenant sans aucun papier.

Ce prix pour la meilleure utilisation de la technologie pour l'expérience client globale que The Digital Banker nous a décerné aujourd'hui montre que la Banque Scotia sait mettre la technologie numérique au service des clients pour rehausser leur expérience bancaire.

Pour en savoir plus, allez à Banquescotia.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias seulement : Vanessa Barrasa, Communications mondiales, Banque Scotia, Téléphone : 437-772-8446, Courriel : [email protected]