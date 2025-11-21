TORONTO, le 21 nov. 2025 /CNW/ - La Banque Scotia est fière de figurer au classement de Mediacorp Canada Inc. des 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2026. Ce prestigieux palmarès vise à reconnaître les organisations qui se démarquent dans leur secteur en créant des milieux de travail innovants et évalue les employeurs selon plusieurs critères : environnement professionnel, avantages sociaux, renforcement des compétences et engagement communautaire.

La Banque Scotia poursuit, partout où elle est présente, une transformation culturelle audacieuse amorcée par le lancement en 2024 de sa visée culturelle, le LienScotia. Cette visée culturelle englobe les valeurs fondamentales et les comportements clés qui soutiennent la stratégie de la Banque, améliorent le rendement, renforcent la résilience des équipes et créent une valeur durable pour la clientèle et les actionnaires.

« Nous considérons les talents comme le moteur essentiel de toute transformation positive, affirme Jenny Poulos, cheffe, Ressources humaines. Notre personnel est la clé de notre réussite, et cette reconnaissance reflète notre philosophie humaine, alors que nous continuons de développer notre culture solide et inclusive où les membres du personnel peuvent s'épanouir et donner le meilleur d'eux-mêmes. »

Cette reconnaissance souligne l'investissement important de la Banque Scotia dans les talents, la solidité de son soutien au personnel et sa volonté de développer les capacités qui lui permet de garder une longueur d'avance dans un contexte macroéconomique incertain. La Banque réinvente la manière dont les membres du personnel utilisent les technologies de pointe afin de continuer à bâtir une équipe hautement performante qui est agile, compétente et prête à transformer les défis en occasions.

Fondée en 1832, la Banque Scotia possède une riche histoire au Canada et sait que sa croissance, sa longévité et son succès reposent sur ses investissements dans les talents ainsi que sur la priorité accordée à l'expérience employé, au moyen d'occasions de perfectionnement professionnel, d'avantages sociaux complets contribuant à la santé et au bien-être, et d'initiatives d'engagement communautaire. Voici quelques exemples :

Soutien aux familles : suppléments pour les congés de maternité et parentaux offerts à tous les nouveaux parents admissibles, leur permettant de toucher l'intégralité de leur salaire pendant 16 semaines; suppression du maximum viager pour les médicaments contre l'infertilité; et accès des membres du personnel au réseau Famille.

Engagement communautaire : membres du personnel encouragés à soutenir les organismes de bienfaisance et les initiatives de leur choix grâce au bénévolat rémunéré : la Banque verse un montant équivalent aux dons et une contribution financière pouvant aller jusqu'à 15 $ par heure de bénévolat (jusqu'à concurrence de 1 000 $ par année).

Environnement de travail : siège social de la Banque Scotia aux espaces collaboratifs invitants et innovants pour le travail en présentiel. Les installations comprennent The Commons (cafétéria de type « marché » sur place qui offre plusieurs options) et le café The Bean (mettant en valeur des cafés et thés provenant des pays où la Banque est présente, y compris de nouveaux produits de fournisseurs autochtones), ainsi que quatre autres espaces communs où les membres du personnel peuvent socialiser.

La liste complète des 100 meilleurs employeurs au Canada (2026) a été annoncée le 18 novembre dans un magazine spécial publié en ligne par The Globe and Mail et sur Eluta.ca.

Les 100 meilleurs employeurs au Canada

Concours en 2026

Le concours éditorial annuel des 100 meilleurs employeurs au Canada en est à sa 26e année et reconnaît les organisations qui se distinguent par l'excellence de leurs programmes en ressources humaines et par des politiques en milieu de travail orientées vers l'avenir. L'évaluation des employeurs est effectuée par Mediacorp selon huit critères bien établis : (1) lieu de travail; (2) ambiance et relations au travail; (3) avantages liés à la santé, aux finances et à la famille; (4) vacances et congés; (5) communications avec le personnel; (6) gestion du rendement; (7) formations et renforcement des compétences; et (8) engagement communautaire. Pour chaque employeur figurant dans la liste, les motifs de sélection sont publiés afin d'assurer la transparence du processus et d'offrir des renseignements utiles aux entreprises et aux personnes à la recherche d'emploi. Le concours s'adresse à tous les employeurs dont le siège social ou le principal lieu d'affaires se trouve au Canada.

Mediacorp Canada Inc.

Fondé en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus grand éditeur de périodiques sur l'emploi au pays. Depuis 1999, Mediacorp gère le Palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada, lequel comprend 19 concours axés sur des régions et des thèmes précis rejoignant des millions de Canadiennes et Canadiens par des magazines et quotidiens partenaires, dont The Globe and Mail. Mediacorp exploite aussi Eluta.ca, l'un des plus importants moteurs de recherche d'emploi au Canada, qui récupère directement les offres publiées sur les sites des employeurs. L'an dernier, 2,2 millions de Canadiennes et Canadiens ont consulté les plateformes en ligne de Mediacorp pour explorer les nouvelles perspectives de carrières et en apprendre davantage sur les employeurs de premier plan.

