TORONTO, le 18 oct. 2022 /CNW/ - La Banque Scotia est fière de figurer au palmarès des 25 meilleurs lieux de travail au monde établi par l'institut Great Place to Work®. La Banque est la seule entreprise ayant son siège social au Canada et la seule institution financière à faire partie de ce classement. Plus tôt cette année, la Banque a annoncé qu'elle avait été désignée comme l'un des Meilleurs lieux de travailMC dans plusieurs pays où elle exerce ses activités, soit le Canada, Trinité-et-Tobago, le Panama, la Colombie, l'Uruguay, le Mexique, la République dominicaine, la Barbade et la Jamaïque.

Les prix pour la culture d'entreprise de Great Place to Work® sont les seuls au monde dont les gagnants sont sélectionnés en fonction de leur traitement équitable des employés. Les entreprises sont évaluées d'après leur capacité à créer une excellente expérience pour leurs employés sans égard à leur race, genre, âge ou incapacité, ou à tout autre aspect de leur identité ou de leurs fonctions professionnelles.



« Nous sommes ravis d'avoir été reconnus par nos employés comme l'un des meilleurs lieux de travail au monde, a déclaré Brian Porter, président et chef de la direction, Banque Scotia. Nous sommes tout particulièrement fiers d'être la seule entreprise basée au Canada et l'unique institution financière sur la liste. Cette reconnaissance démontre que nous avons une culture exceptionnelle et une équipe gagnante qui se sent bien soutenue et qui est motivée à produire des résultats concrets pour nos clients et nos collectivités à l'échelle de la Banque. »

Tout au long de la dernière année, la Banque Scotia a annoncé de nouvelles initiatives et reçu des distinctions pour son engagement à soutenir le bien-être total des employés :

À propos du palmarès World's Best Workplaces™

Great Place to Work® a sélectionné les meilleurs lieux de travail au monde en réunissant et en analysant les réponses à un sondage confidentiel mené auprès de 14,8 millions d'employés qui travaillent dans des organisations ayant la certification Great Place to Work. Les organisations sont évaluées pour les efforts qu'elles déploient en vue de créer d'excellents milieux de travail et d'avoir une influence positive sur les personnes et les communautés de multiples pays du monde. Pour être choisies, les entreprises devaient avoir figuré sur au moins cinq listes des Meilleurs lieux de travail en Asie, en Europe, en Amérique latine, en Afrique, en Amérique du Nord ou en Australie en 2021 ou au début de 2022, et compter au minimum 5 000 employés à l'échelle mondiale, dont 40 % à l'extérieur du pays où se trouve le siège social. Consultez la méthodologie complète.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work® est l'autorité mondiale en matière de culture de milieu de travail. Depuis 1992, elle a sondé plus de 100 millions d'employés dans le monde et s'est basée sur les précieuses informations ainsi recueillies pour définir ce qui fait un milieu de travail agréable, c'est-à-dire la confiance. Sa plateforme de sondage des employés fournit aux leaders les commentaires, les rapports et les avis en temps réel dont ils ont besoin pour prendre des décisions axées sur des données concrètes en matière de ressources humaines. Tout le travail de l'organisation s'inscrit dans sa mission qui est de créer un monde meilleur en aidant chaque entreprise à devenir un milieu de travail agréable pour tous.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à environ 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias : Krista Stewart, Banque Scotia, [email protected], 416-866-3708