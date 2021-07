TORONTO, le 23 juill. 2021 /CNW/ - La Banque Scotia est fière de soutenir les efforts du gouvernement canadien et des anciens combattants pour accueillir les anciens interprètes et civils afghans qui ont aidé avec courage les Forces armées canadiennes lorsque c'était dangereux et que les conditions se détérioraient en Afghanistan.

Dans le cadre de son initiative ScotiaINSPIRE par laquelle elle veut favoriser la résilience économique en facilitant l'intégration des nouveaux arrivants, la Banque Scotia s'est engagée à verser 250 000 $ à des organismes communautaires locaux pour faciliter l'installation et l'intégration de ces familles afghanes. Et par l'entremise de son programme Bon DébutMD, la Banque Scotia est prête à leur fournir des conseils et des solutions bancaires spéciales pour les mettre sur la voie du succès dès leur arrivée.

« Tout comme nous reconnaissons les sacrifices et les réalisations des anciens combattants canadiens, nous saluons également la contribution remarquable de ces citoyens et de leur famille pour rendre service à notre pays, explique Dan Rees, chef de groupe, Réseau canadien de la Banque Scotia. La Banque Scotia est fière d'appuyer les efforts du gouvernement canadien pour soutenir ces familles afghanes et les aider à s'adapter à la vie au Canada. »

