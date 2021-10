TORONTO, le 13 oct. 2021 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui son engagement à verser 250 000 $ de plus au Réseau de transition des vétérans (RTV), en appui aux efforts visant à réinstaller en toute sécurité d'anciens interprètes et des civils afghans et leur famille. Dirigé par d'anciens combattants canadiens, le RTV coordonne les soins prodigués à des milliers d'interprètes et de civils afghans en attente d'un transport sûr vers le Canada, ainsi que les mesures prises en vue de leur évacuation.

« En tant que Canadiens, nous avons l'important devoir moral et humanitaire de soutenir les interprètes et les civils afghans qui ont servi aux côtés des Forces armées canadiennes pendant la mission du Canada en Afghanistan, au péril de leur vie et de celle de leur famille, a déclaré Dan Rees, chef de groupe, Réseau canadien, Banque Scotia. Tandis que nous surveillons de près l'évolution de la situation en Afghanistan, la Banque Scotia est fière de pouvoir offrir un soutien supplémentaire au Réseau de transition des vétérans, qui déploie des efforts pour amener ces familles au Canada le plus rapidement possible et en toute sécurité. »

« L'important don de la Banque Scotia permettra de fournir un logement et de la nourriture à des familles afghanes déplacées à l'intérieur du pays qui sont les plus exposées aux représailles des talibans. Ce soutien indispensable contribuera à assurer la sécurité de ces familles pendant que nous préparons leur évacuation, a déclaré Tim Laidler, président du conseil d'administration du RTV et ancien combattant ayant été déployé en Afghanistan. Nous sommes très reconnaissants envers cette entreprise pour son généreux soutien aux efforts du Canada sur le terrain pour prêter secours à nos alliés afghans. À notre réseau regroupant d'anciens combattants, des journalistes, des chefs d'entreprise et des philanthropes se joint aujourd'hui l'une des cinq grandes banques canadiennes. Merci à la Banque Scotia d'aller au-delà des frontières pour prêter main-forte à ceux qui ont aidé le Canada. »

En juillet 2021, la Banque Scotia a été la première grande banque canadienne à s'engager à soutenir des organismes communautaires locaux qui aident des familles afghanes à s'établir au Canada et à s'intégrer, notamment la Afghan Women's Organization et la fondation La Patrie gravée sur le cœur. Le nouveau don porte à 500 000 $ la contribution de la Banque Scotia à l'appui de ces efforts collectifs et dans le cadre de son initiative ScotiaINSPIRE, qui vise à promouvoir la résilience économique en soutenant l'intégration de nouveaux arrivants. Et par l'entremise de son programme Bon DébutMD, la Banque Scotia est prête à fournir à ces familles des conseils et des solutions bancaires spéciales pour les mettre sur la voie du succès dès leur arrivée.

