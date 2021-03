MONTRÉAL, le 4 mars 2021 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle versera 100 000 $ au Groupe 3737 situé à Montréal, un pôle d'innovation unique regroupant des entreprises en démarrage, des experts, des sociétés mondiales, des institutions ainsi que des établissements universitaires et gouvernementaux dans le but de favoriser le développement économique et social, la recherche et l'innovation. L'organisme mise surtout sur les projets de personnes issues de la diversité et de nouveaux arrivants au Canada.

Le financement de la Banque Scotia sera affecté au programme Fempreneures du Groupe 3737, dont la mission consiste à encourager et à développer l'entrepreneuriat féminin dans le domaine des sciences et de la technologie. Fempreneures propose aux femmes entrepreneures un soutien personnalisé, des services et des occasions de réseautage. Le programme accueille 30 participantes par année.

En outre, la Banque Scotia appuie le programme Entrepreneur(e)s de la relève du Groupe 3737 qui vise à familiariser les étudiants de niveaux secondaire et postsecondaire avec les concepts de l'innovation et à les sensibiliser à la création d'entreprise. Le financement offert par la Banque servira à l'encadrement et au soutien de jeunes femmes âgées de 15 à 22 ans qui s'intéressent aux initiatives du domaine des technologies.

« À titre d'organisation soucieuse d'aider les collectivités partout où elle est présente, la Banque Scotia est fière d'appuyer les programmes du Groupe 3737, surtout ceux qui favorisent l'essor des femmes entrepreneures issues des communautés noires. Le respect, l'inclusion et l'éducation sont des valeurs importantes pour notre organisation, soutient Geneviève Brouillard, première vice-présidente, Région du Québec et de l'Est de l'Ontario à la Banque Scotia. Non seulement cette initiative a-t-elle pour but d'attirer plus de femmes dans les secteurs des affaires et de la technologie, mais elle stimule également l'esprit d'entreprise chez les jeunes filles, ce qui correspond parfaitement à l'impact social que souhaite exercer la Banque Scotia. »

Le don versé par la Banque au Groupe 3737 répond à l'objectif de ScotiaINSPIRE, une initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans qui vise à améliorer la résilience économique des groupes défavorisés. Par l'entremise de ScotiaINSPIRE, la Banque Scotia appuiera des programmes et s'associera à des organismes qui fournissent des outils pour améliorer la réussite scolaire, les perspectives d'emploi, la faculté de s'adapter aux changements et la probabilité d'avoir du succès financier.

« Nous sommes ravis que la Banque Scotia soutienne nos initiatives d'entrepreneuriat féminin, affirme Louis-Edgar Jean-François, chef de la direction du Groupe 3737. Ce financement nous permettra d'améliorer le programme Fempreneures par l'ajout de ressources spécialisées de mentorat et d'encadrement, ce qui aidera les participantes à optimiser leurs projets tout en perfectionnant leurs compétences en affaires. »

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos du Groupe 3737

Fondé en 2012 dans le quartier Saint-Michel à Montréal, le Groupe 3737 est un pôle d'innovation destiné aux entrepreneurs qui propose un environnement axé sur l'innovation, l'immigration, la diversité et l'inclusion et où des entreprises en démarrage, des petites et moyennes entreprises, des sociétés mondiales, des institutions du secteur public et des agences gouvernementales peuvent entrer en contact. Le Groupe 3737 est un organisme sans but lucratif qui œuvre principalement dans les domaines du développement économique et social, de la recherche et de l'innovation. Pour en savoir davantage, consultez le https://www.groupe3737.com/.

