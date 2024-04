La Banque Scotia s'associe au Programme COREX - Le partenariat vise à stimuler l'ambition internationale des entreprises québécoises

MONTRÉAL, le 15 avril 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Banque Scotia sont heureuses d'annoncer la conclusion d'un partenariat visant à renforcer l'ambition internationale des entreprises québécoises. Par cette entente, la Banque Scotia devient le présentateur officiel des « RV internationaux COREX. », l'une des séries phares du programme COREX de la FCCQ.

Le Programme COREX de la FCCQ vise à accompagner les chefs d'entreprise et les entrepreneurs québécois dans le développement de leurs marchés d'exportation et dans la création d'un réseau de partenaires d'affaires au sud de la frontière.

Pour sa part, la Banque Scotia a annoncé, en décembre 2023, son plan d'action afin de tirer le meilleur parti du corridor nord-américain en augmentant les revenus de ses clients qui opèrent au Canada, aux États-Unis et au Mexique. La Banque Scotia souhaite donc faire bénéficier les entrepreneurs québécois de son expertise, entre autres, grâce à sa participation dans les RV internationaux COREX.

Les RV internationaux COREX, une programmation d'envergure

Ces événements offrent aux membres de la communauté d'affaires québécoise l'opportunité exclusive de rencontrer et d'échanger avec des leaders du monde politique et économique à l'international.

Dans une formule table ronde en comité restreint, Les RV internationaux COREX permettent des échanges privilégiés sur les enjeux du commerce extérieur et les opportunités de renforcer les relations commerciales internationales. Chaque rendez-vous sera marqué par la présence d'une figure clé de la haute direction de la Banque Scotia, aux côtés du président-directeur général de la FCCQ, Charles Milliard, pour introduire l'invité ou les invités du jour.

Citations

« Nous sommes fiers de nous associer avec la Banque Scotia pour proposer une programmation passionnante dans le cadre des RV internationaux COREX. Nos deux organisations démontrent ainsi leur volonté commune de stimuler l'intérêt des entreprises québécoises pour développer leurs marchés à l'international, qu'elles soient exportatrices ou en voie de le devenir. »

Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec

« À la Banque Scotia, notre volonté est d'accompagner les entrepreneurs dans l'atteinte de leurs objectifs et de nourrir leurs ambitions, tant au Québec qu'à l'international. C'est donc un plaisir pour nous de faire équipe avec la FCCQ à titre de présentateur officiel des RV internationaux COREX, une opportunité d'ouvrir des portes à la communauté d'affaires d'ici en créant de belles rencontres. »

Sylvain Corbeil, premier vice-président, Comptes nationaux et services bancaires aux entreprises, Québec, Banque Scotia

Prochaines dates des RV internationaux COREX :

17 avril : Relations Québec- New York

Invitée : Heather Mulligan , présidente-directrice générale du Business Council of New York State

Relations Québec- 30 avril : Élections américaines 2024 : Quel futur pour les États-Unis et impact pour le Canada

Invités : Jean Charest , ancien Premier ministre du Québec, et Bruce Heyman , ancien ambassadeur des États-Unis au Canada

Élections américaines 2024 : Quel futur pour les États-Unis et impact pour le Juin : à venir

Invités : experts et acteurs clés du commerce international.

Pour en savoir plus et s'inscrire aux RV internationaux COREX : https://www1.fccq.ca/activites/?categorie=rv-internationaux

À propos du programme COREX

Depuis 2015, le Programme COREX met en œuvre des initiatives structurantes pour les entreprises exportatrices ou en voie de le devenir, en étroite collaboration avec le réseau des chambres de commerce du Québec et de l'étranger, des agents de développement économique ainsi que d'autres organisations qui supportent et accompagnent les entreprises dans leur effort d'internationalisation.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de ses clients, de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (en date du 31 janvier 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements: Javier Garcia, Attaché de presse, Fédération des chambres de commerce du Québec, T. 514 844-9571 poste 3586 C. 438 408-3731, [email protected] ; Mathieu Beaudoin, Directeur principal, communications mondiales et affaires publiques, Banque Scotia, C. 437 855-1652, [email protected]