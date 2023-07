La Banque Scotia s'associe à Pocketed dans le cadre de son engagement à donner accès à du capital à des entreprises dirigées par des femmes

TORONTO, le 24 juill. 2023 /CNW/ - L'initiative Femmes de la Banque ScotiaMD est fière de s'associer à Pocketed pour proposer une offre exclusive aux participantes de l'initiative. Fondée et dirigée par des femmes, Pocketed uniformise les règles du jeu en matière de financement en permettant aux entreprises canadiennes d'accéder facilement à des subventions, des crédits d'impôt et des incitatifs totalisant plus de 5,9 milliards de dollars annuellement, grâce à sa plateforme de jumelage intelligente et à ses solutions de financement. Depuis son lancement en 2021, Pocketed a aidé plus de 10 000 entreprises à accéder à plus de 100 millions de dollars de capital.

Dans le cadre de ce partenariat, à compter du 24 juillet, les participantes de L'initiative Femmes de la Banque Scotia pourront profiter, à titre exclusif, d'une réduction de 50 % des frais d'un plan Pocketed « De base » ou « Plus » pendant un an. Le logiciel de Pocketed propose des jumelages personnalisés à des fins de financement, contient des filtres personnalisés et des renseignements sur les subventions, et il permet d'accéder à des ressources de formation et à du soutien. Tout ça, dans le but d'aider les entreprises à obtenir du financement. « L'argent est la principale barrière à l'entrepreneuriat, et les difficultés d'accès au capital ont des répercussions démesurées sur les femmes et les entrepreneurs issus de groupes méritant l'équité, selon Brianna Blaney, PDG et cofondatrice de Pocketed. Moins de 3 % du financement par capital de risque est octroyé à des femmes. En tant qu'entrepreneures, nous nous sommes heurtées à cette réalité. Comme nous voulons donner aux chefs d'entreprise des moyens d'agir, nous avons lancé Pocketed afin d'éliminer les obstacles financiers pour tous les entrepreneurs. »

Ce partenariat s'inscrit dans l'engagement de L'initiative Femmes de la Banque Scotia à offrir aux entreprises détenues ou dirigées par des femmes un accès impartial au capital*. La Banque Scotia est fière d'annoncer que 7 milliards de dollars ont déjà été octroyés à l'échelle mondiale dans le cadre de l'initiative, qui vise un total de 10 milliards de dollars d'ici 2025.

« Nous sommes fiers de voir que L'initiative Femmes de la Banque Scotia a franchi l'étape importante de la mobilisation de 7 milliards de dollars d'accès impartial au capital, grâce à ses judicieux partenariats et à la croissance mondiale du programme, déclare Lesly Tayles, cadre responsable de L'initiative Femmes de la Banque Scotia au Canada. Nous sommes ravis de poursuivre notre engagement à aider des femmes à obtenir les conseils avisés et le soutien financier essentiels à la prospérité de leur entreprise, grâce à de nouvelles initiatives telles que notre partenariat avec Pocketed. » Pour en savoir plus à propos de L'initiative Femmes de la Banque Scotia et des mesures qu'elle prend pour faciliter l'accès au capital pour les femmes, cliquez ici.

*La participation à L'initiative Femmes de la Banque Scotia ou à un événement organisé dans le cadre de ce programme ne constitue pas une recommandation ou une offre de produits et services financiers ni un engagement de la part de la Banque Scotia à offrir ceux-ci.

À propos de Pocketed

Grâce à sa plateforme de jumelage intelligente et à ses solutions de financement, Pocketed permet à des entreprises canadiennes d'accéder facilement à des subventions, des crédits d'impôt et des incitatifs totalisant plus de 5,9 milliards de dollars annuellement. Depuis son lancement en 2021, Pocketed a permis à plus de 10 000 entreprises d'accéder à plus de 100 millions de dollars de capital. Obtenez les fonds nécessaires pour embaucher, investir dans l'innovation, conquérir de nouveaux marchés et accélérer votre croissance. Que vous soyez en phase de lancement ou de développement de votre entreprise, il existe des possibilités de financement pour soutenir votre croissance. Créez votre compte Pocketed dès aujourd'hui : https://www.hellopocketed.io/.

À propos de L'initiative Femmes de la Banque Scotia

L'initiative Femmes de la Banque Scotia est un programme phare conçu pour accroître les perspectives économiques de nos clientes qui s'identifient comme des femmes ou des personnes non binaires, afin qu'elles réussissent aujourd'hui et demain. Cette offre globale et unique, en constante évolution, aide des milliers de femmes à réaliser leurs ambitions professionnelles et à bâtir leur avenir financier en leur assurant l'accès impartial au capital et à des solutions personnalisées ainsi qu'en leur proposant une formation spécialisée sur mesure, du mentorat et des services-conseils complets. Que ce soit en aidant les femmes à mener plus loin leur carrière ou leur entreprise, en favorisant la collaboration avec des leaders et des entreprises valorisant l'inclusion, en assurant aux entreprises détenues ou dirigées par des femmes l'accès impartial au financement ou en aidant les femmes à prendre les rênes de leurs finances, l'initiative supprime les barrières et aide les femmes à réussir à leur manière. Pour en savoir plus, visitez initiativefemmesbanquescotia.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à plus de 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias seulement : Natalie Yuen, [email protected]