TORONTO, le 10 août 2023 /CNW/ - La Banque Scotia est fière de s'associer à Phyllis Webstad et de l'aider à distribuer son nouveau livre, Chaque enfant compte, aux écoles autochtones du Canada. Initiatrice de la Journée du chandail orange, Webstad est une auteure reconnue de Northern Secwepemc, issue de la Première Nation Stswecem'c Xget'tem. Elle est également une survivante des pensionnats.

Illustré par Karlene Harvey, Chaque enfant compte est un livre pour enfants qui raconte l'expérience vécue par l'auteure, Phyllis Webstad, dans le système de pensionnats lorsqu'elle était enfant. Par son écriture, Webstad fait comprendre à ses lecteurs que chaque enfant est important, tout en honorant et en rappelant l'histoire et la résilience des peuples autochtones.

« Je suis heureuse de faire équipe avec la Banque Scotia, qui distribue des exemplaires de mon livre Chaque enfant compte aux écoles et aux éducateurs autochtones, a déclaré Phyllis Webstad. Le mouvement "Chaque enfant compte", souligné par la Journée du chandail orange le 30 septembre, a été créé dans le but de lancer la conversation; c'est une journée où tout le monde est invité à parler des différents aspects du système de pensionnats au Canada. La vérité et la réconciliation doivent aussi se concrétiser au sein des familles et communautés autochtones, et j'espère que la distribution de ce livre au sein de celles-ci les aidera à avoir des conversations qui sont essentielles. »

La Banque Scotia a acheté 2 500 exemplaires du livre, qu'elle offrira à des écoles et des éducateurs autochtones de l'Île de la Tortue afin que ceux-ci puissent connaître leur histoire.

« Chaque enfant compte est un récit important, qui favorisera une meilleure compréhension de l'histoire et des séquelles du système de pensionnats. C'est pour nous un honneur de nous associer à Phyllis Webstad et de contribuer à distribuer son livre aux enfants et aux éducateurs autochtones de l'Île de la Tortue, affirme Meigan Terry, première vice-présidente et chef, Impact social, Durabilité et Communications, à la Banque Scotia. »

Il est possible de commander des exemplaires de Chaque enfant compte directement sur le site de Medicine Wheel Publishing. Un certain nombre de livres seront aussi remis sans frais à des enseignants et du personnel de soutien autochtones, sur présentation d'une demande à l'adresse [email protected].

Solidarité avec les peuples autochtones de tout le Canada

La Banque Scotia honore les vies perdues des enfants autochtones et les survivants du système des pensionnats. Dans le cadre de nos efforts soutenus pour faire connaître l'histoire des pensionnats pour Autochtones du Canada, nous soutenons des initiatives tout au long de l'année qui visent à renseigner le public sur le traumatisme intergénérationnel causé par ce système. La Banque Scotia et l'organisme Teach For Canada sont conscients du chemin vers la réconciliation; ils s'engagent à respecter les droits des peuples autochtones et à reconnaître la voie de leur autodétermination. Nous reconnaissons et honorons le fait que, d'un océan à l'autre, nous nous trouvons tous en territoire traditionnel des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à plus de 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

*L'Île de la Tortue est le nom donné à l'Amérique du Nord par certains peuples autochtones - https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/ile-de-la-tortue

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias : Amarra Mohamed, [email protected].