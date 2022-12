TORONTO, le 8 déc. 2022 /CNW/ - La Banque Scotia est fière d'avoir remporté six prix Bonds & Loans Latin America & Caribbean Awards 2022, qui sont remis aux institutions et aux ententes les plus novatrices et avant-gardistes de l'année dans la région.

La Banque Scotia a été désignée banque d'investissement des Andes de l'année en 2022, et sa participation aux transactions ci-dessous a été soulignée :

Obligation de société de première qualité de l'année : America Movil (Sitios)

(Sitios) Prêt syndiqué de l'année : KKR (Projet Alameda)

KKR (Projet Alameda) Financement d'acquisition de l'année : Ecopetrol

Ecopetrol Entente de l'année en PEN : Multimercados Zonales (Minka)

Multimercados Zonales (Minka) Entente de l'année en CLP : Digital Bridge (Projet Ocean)

« La Banque Scotia est fière d'être nommée banque d'investissement des Andes de l'année et de voir son travail reconnu relativement aux transactions novatrices et emblématiques de ses clients dans toute l'Amérique latine et les Antilles », explique James Neate, président et chef de groupe, Services bancaires aux grandes entreprises et Services bancaires d'investissement, Services bancaires et marchés mondiaux, Banque Scotia. « Ces prix témoignent de la détermination des Services bancaires et marchés mondiaux de la Banque Scotia à fournir des conseils et des solutions de qualité supérieure, ainsi que de l'exécution irréprochable de son mandat en vue d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs. »

Ces prix s'ajoutent à une récolte déjà riche cette année, puisque la Banque Scotia a remporté plusieurs prix prestigieux dans les Amériques, dont ceux de banque d'investissement de l'année au Chili et en Colombie (décernés par LatinFinance) et de banque d'investissement de l'année dans les Amériques (décerné par The Banker).

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à plus de 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX:BNS) et à New York (NYSE:BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

