TORONTO, le 27 sept. 2022 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui les finalistes au prix Giller, reconnaissant ainsi l'œuvre de cinq auteurs de fiction canadiens. Cette année marque le 29e anniversaire du prix. L'annonce a été faite à la salle de lecture Jack Rabinovitch de la Toronto Reference Library.

Voici les auteurs finalistes au prix Giller de la Banque Scotia 2022 :

les auteurs finalistes au prix Giller de la Banque Scotia 2022 (Groupe CNW/Scotiabank)

Le jury de cette année, composé des auteurs canadiens Casey Plett (président), Kaie Kellough et Waubgeshig Rice et des auteurs américains Katie Kitamura et Scott Spencer, a choisi les finalistes annoncés aujourd'hui parmi les 14 candidats qu'il avait sélectionnés après avoir examiné les 138 œuvres reçues.

Le prix Giller de la Banque Scotia est heureux de partager les renseignements suivants concernant les finalistes :

Les femmes dominent la liste des finalistes.

Deux recueils de nouvelles et trois romans sont en lice.

Les romans de Noor Naga et de Tsering Yangzom Lama sont leurs tout premiers.

sont leurs tout premiers. Rawi Hage était en nomination en 2018 pour son roman Beirut Hellfire Society et a fait partie des finalistes en 2006 et en 2008 pour ses romans De Niro's Game et Cockroach , respectivement.

était en nomination en 2018 pour son roman et a fait partie des finalistes en en 2008 pour ses romans et , respectivement. Suzette Mayr était en nomination en 2011 pour son roman Monoceros .

était en nomination en 2011 pour son roman . Lesser Known Monsters of the 21st Century est le troisième roman de Kim Fu .

Cliquez ici pour lire les citations des membres du jury à propos de chacun des finalistes.

Les Canadiens qui ont de la difficulté à lire des imprimés ont accès aux œuvres des finalistes de l'édition 2022 en format accessible, grâce au Réseau national de services équitables de bibliothèque équitables (RNSEB) et au Centre d'accès équitable aux bibliothèques (CAÉB).

CBC est heureuse d'annoncer que l'artiste et performeuse canadienne de renom Rupi Kaur et l'actrice primée Sarah Gadon animeront la cérémonie de remise du prix Giller de la Banque Scotia, qu'elle diffusera le 7 novembre 2022. La cérémonie sera présentée par Gestion de patrimoine Scotia, sans annonce publicitaire.

Regardez la cérémonie de remise du prix Giller de la Banque Scotia 2022 le lundi 7 novembre à 21 h (HE) sur les ondes de CBC ou sur le service de diffusion en direct gratuit CBC Gem. La cérémonie sera aussi diffusée en direct sur cbcbooks.ca/gillerprize. Les auditeurs pourront écouter la diffusion de l'événement sur les ondes de CBC Radio One et dans CBC Listen.

Citations

« Les cinq finalistes retenus pour le prix Giller de la Banque Scotia cette année sont exceptionnels. Les membres du jury ont peiné à choisir les cinq ouvrages qui iraient en finale, défendant leurs choix avec vigueur et passion. La liste ainsi établie reflète l'étendue et la richesse de la littérature canadienne. Félicitations à tous! »

Elana Rabinovitch, directrice générale du prix Giller de la Banque Scotia

« La Banque Scotia tient à féliciter les auteurs qui sont finalistes au prix Giller 2022. Ils forment un groupe inspirant de talents littéraires canadiens. Partenaire de longue date du prix Giller, la Banque partage la passion et l'engagement envers les arts de la famille Rabinovitch, qui a fondé le prix il y a 29 ans. Nous sommes fiers de contribuer à faire connaître au monde entier les œuvres de ces auteurs canadiens. »

Laura Curtis Ferrera, chef, Marketing, Banque Scotia

Les auteurs parcourront le pays puis se rendront aux États-Unis dans le cadre de la soirée Between the Pages: An Evening with the Scotiabank Giller Prize Finalists (Entre les lignes : soirée en compagnie des finalistes du prix Giller). La dernière soirée, qui aura lieu au Koerner Hall de Toronto le 3 novembre, sera diffusée en direct sur le site Web du prix, ainsi que sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Pour en savoir plus, consultez le site : scotiabankgillerprize.ca/BTP

À propos du prix Giller

Le prix Giller, fondé par l'homme d'affaires torontois Jack Rabinovitch en 1994, souligne chaque année l'œuvre des plus brillants auteurs de fiction canadiens d'expression anglaise. En 2005, le prix s'est associé à la Banque Scotia, qui en a quadruplé la valeur : 100 000 $ vont au meilleur roman, recueil de nouvelles ou roman graphique publié en langue anglaise, et 10 000 $ sont remis à chacun des finalistes. Le prix a été baptisé ainsi à la mémoire de la journaliste littéraire Doris Giller par son mari, Jack Rabinovitch, qui est décédé en août 2017.

