Omar El Akkad pour What Strange Paradise , roman publié par McClelland & Stewart, marque de l'éditeur Penguin Random House Canada

pour , roman publié par McClelland & Stewart, marque de l'éditeur Penguin Random House Canada Angélique Lalonde pour Glorious Frazzled Beings , recueil de nouvelles publié par House of Anansi

pour , recueil de nouvelles publié par House of Anansi Cheluchi Onyemelukwe-Onuobia pour The Son of The House , roman publié par Dundurn Press

pour , roman publié par Dundurn Press Jordan Tannahill pour The Listeners , roman publié par HarperCollins Canada

pour , roman publié par HarperCollins Canada Miriam Toews pour Fight Night , roman publié par Knopf Canada, marque de l'éditeur Penguin Random House Canada

Le jury de cette année, constitué des auteurs canadiens Zalika Reid-Benta (présidente), Megan Gail Coles et Joshua Whitehead, de l'auteur malaisien Tash Aw et de l'auteur américain Joshua Ferris, a choisi les finalistes annoncés aujourd'hui parmi les 12 candidats qu'ils avaient sélectionnés après avoir examiné les 132 œuvres reçues.

CBC est heureuse d'annoncer que l'acteur canadien Paul Sun-Hyung Lee et la poétesse, artiste et performeuse canadienne Rupi Kaur animeront la cérémonie de remise du prix Giller de la Banque Scotia, qu'elle diffusera le 8 novembre 2021. La cérémonie sera présentée par Gestion de patrimoine Scotia, sans annonce publicitaire.

Les Canadiens qui ont de la difficulté à lire des imprimés ont accès aux œuvres des finalistes de l'édition 2021 en format accessible, grâce au Réseau national de services équitables de bibliothèque équitables (RNSEB) et au Centre d'accès équitable aux bibliothèques (CAÉB).

Citations :

« Les finalistes au prix Giller de la Banque Scotia de cette année sont cinq auteurs canadiens extrêmement talentueux. Les œuvres en lice sont aussi différentes que passionnantes, et ont en commun un sens de la narration parfaitement maîtrisé et une expression littéraire éloquente. »

- Elana Rabinovitch, directrice générale du prix Giller de la Banque Scotia

« La Banque Scotia tient à féliciter les auteurs remarquables qui sont finalistes au prix Giller 2021. Nous sommes ravis de continuer de soutenir cette célébration de l'excellence en littérature canadienne. Malgré une autre année difficile, la Banque Scotia demeure déterminée à soutenir les arts et la culture, ainsi que les immenses talents des Canadiens à travers le pays. »

- John Doig, vice-président à la direction, Ventes aux particuliers, Banque Scotia

La soirée Between the Pages (Entre les lignes) en compagnie des finalistes du prix Giller de la Banque Scotia aura lieu le 4 novembre 2021 au Koerner Hall. Animé par Jael Richardson, l'événement virtuel proposera une heure de lectures, de questions et de discussions qui lèveront le voile sur l'imaginaire et la vie créative des finalistes 2021. L'événement sera diffusé en direct sur le site Web du prix, ainsi que sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Pour en savoir plus : www.scotiabankgillerprize.ca/news-events/events-and-important-dates.

Cette année, un gala aura lieu à l'hôtel Park Hyatt, situé au centre-ville de Toronto. Compte tenu des restrictions en vigueur en raison de la COVID-19, l'événement prendra une forme épurée et intime, la principale préoccupation des organisateurs étant la santé et la sécurité des participants, à savoir les auteurs, leurs éditeurs et leurs agents.

Regardez la cérémonie de remise des prix Giller de la Banque Scotia 2021 le lundi 8 novembre à 21 h (HE) (22 h dans les provinces de l'Atlantique et 22 h 30 à Terre-Neuve) sur les ondes de CBC ou sur le service de diffusion en direct gratuit CBC Gem, lors de laquelle l'œuvre gagnante sera dévoilée. Une diffusion en direct débutera à 21 h (HE) sur CBC Books et une émission spéciale sera diffusée sur CBC Radio One et dans l'appli gratuite CBC Listen à compter de 21 h (22 h dans les provinces de l'Atlantique et 22 h 30 à Terre-Neuve).

