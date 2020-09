Cette année marque le 27e anniversaire du prix.

Voici donc les candidats au prix Giller de la Banque Scotia 2020 :

Les candidats ont été sélectionnés par un prestigieux jury constitué des auteurs canadiens Mark Sakamoto (président), Eden Robinson et David Chariandy, du romancier britannico-canadien Tom Rachman et de la critique littéraire du Guardian Claire Armitstead.

Voici ce que le jury avait à dire à propos des candidats :

« En cette année tumultueuse, nous, membres du jury, avons pris très au sérieux la responsabilité que nous a confiée l'organisation du prix Giller de la Banque Scotia. Nous ne voulions sélectionner rien de moins que les œuvres de fiction les plus poignantes de l'année. Et nous n'avons pas été déçus par le foisonnement de joyaux qui nous ont été soumis malgré les contrariétés de la pandémie. Une prose exquise s'est élevée des quatre coins du Canada et de plumes variées pour rythmer nos mois de récits intelligents, intenses et émouvants de beauté. Nous sommes fiers de la liste d'ouvrages qui a émergé de nos longues délibérations, et nous croyons qu'elle reflète avec justesse le talent et la pertinence mondiale des auteurs canadiens. À tous les candidats, nos plus sincères remerciements et nos plus chaleureuses félicitations! »

Citations

« D'un même cœur en cette année bien particulière, les membres du jury ont lu et relu avec attention les ouvrages mis en candidature, participé à une suite sans fin de conférences téléphoniques et de réunions sur Zoom, et dressé une liste de livres qui résisteront à l'épreuve du temps - des livres qui méritent d'être lus, et d'être connus. »

- Elana Rabinovitch, directrice générale du prix Giller de la Banque Scotia

« En cette période éprouvante, la lecture fait encore et toujours partie intégrante de la vie de bon nombre d'entre nous. Les 14 candidats au prix Giller 2020 de la Banque Scotia nous ont permis de nous évader là où seuls les livres peuvent nous amener. La Banque Scotia est fière de poursuivre sa collaboration avec le prix Giller et de soutenir nos talentueux écrivains canadiens. Félicitations à tous les candidats de 2020! »

- John Doig, vice-président à la direction, Distribution - Services aux particuliers à la Banque Scotia

Le dévoilement des finalistes au prix Giller de la Banque Scotia aura lieu le lundi 5 octobre à 10 h, au www.scotiabankgillerprize.ca/live , sur la page Facebook du prix Giller de la Banque Scotia, sur YouTube et sur Twitter .

La soirée Between the pages (Entre les lignes) en compagnie des finalistes du prix Giller de la Banque Scotia aura lieu cet automne, à une date qui sera annoncée ultérieurement. Animé par Jael Richardson, l'événement virtuel proposera une heure de lectures, de questions et de discussions qui lèveront le voile sur l'imaginaire et la vie créative des finalistes 2020.

Pour en savoir plus, visitez le www.scotiabankgillerprize.ca/news-events/events-and-important-dates/.

La cérémonie de remise du prix Giller de la Banque Scotia 2020 sera diffusée le lundi 9 novembre, à 21 h, sur les ondes de CBC (HE) et à 23 h 30 dans les provinces de l'Atlantique (minuit à Terre-Neuve). Elle sera en outre retransmise en direct sur CBC Gem .

À propos du prix Giller

Le prix Giller, fondé par l'homme d'affaires torontois Jack Rabinovitch en 1994, souligne chaque année l'œuvre des plus brillants auteurs de fiction canadiens d'expression anglaise. En 2005, le prix s'est associé à la Banque Scotia, qui en a quadruplé la valeur : 100 000 $ vont au meilleur roman, roman graphique ou recueil de nouvelles, et 10 000 $ sont remis à chacun des finalistes. Le prix a été baptisé ainsi à la mémoire de la journaliste littéraire Doris Giller par son mari, Jack Rabinovitch, qui est décédé en août 2017.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Guidés par notre mission, Pour l'avenir de tous, nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2020, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 90 000 employés et ses actifs à 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site Web et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe et en chinois, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'intermédiaire de Radio-Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens à l'ère numérique.

À propos d'Audible, Inc.

Audible, le plus grand créateur et distributeur de livres audio au monde, s'engage à appuyer les auteurs et narrateurs canadiens de talent; c'est pourquoi elle est fière de commanditer en exclusivité les livres audio du prix Giller de la Banque Scotia. Audible, Inc., filiale d'Amazon.com (NASDAQ : AMZN), est le principal fournisseur d'information et de divertissement audio verbal de qualité supérieure. Il offre aux clients une nouvelle façon d'enrichir leur vie, tous les jours. Audible a été créé pour libérer les émotions engendrées par la musique du langage et tirer parti de la puissance d'appropriation et de la simplicité de l'expression verbale. Son catalogue comprend plus de 375 000 programmes audio provenant des éditeurs de livres audio les plus populaires, présentés par les plus grands artistes et publiés par les meilleurs diffuseurs, magazines, journaux et fournisseurs d'information commerciale.

