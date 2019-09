La Banque Scotia présente les 12 auteurs canadiens candidats au prix Giller 2019

ST. JOHN'S, le 3 sept. 2019 /CNW/ - La célébration annuelle entourant la remise du prix Giller de la Banque Scotia, qui souligne les talents littéraires canadiens, a été lancée aujourd'hui avec l'annonce des candidats de l'année. La cérémonie de dévoilement était animée par Esi Edugyan, lauréate de 2018.

Cette année marque le 26e anniversaire de cette reconnaissance qui fait honneur aux plus brillantes œuvres de fiction canadiennes - 117 titres ont été soumis, et 12 ont été retenus.

Voici donc les candidats au prix Giller de la Banque Scotia 2019 :

Les candidats ont été sélectionnés par un illustre jury composé de cinq membres : Donna Bailey Nurse, romancière canadienne, Randy Boyagoda, romancier canadien (et président du jury), José Teodoro, dramaturge canadien, Aminatta Forna, romancière sierra-léonienne et écossaise, et Aleksandar (Sasha) Hemon, romancier bosniaque et américain.

Le jury n'a pu cacher son admiration :

« Ces derniers mois nous ont permis de juger de la vitalité exceptionnelle des arts littéraires canadiens. De notre lecture des ouvrages des candidats au prix Giller de la Banque Scotia 2019 se dégage une vérité irréfutable et lumineuse : la fiction canadienne en 2019 est tout aussi portée à sonder et à questionner les réalités locales qu'elle l'est à se tourner vers l'extérieur et à s'animer d'un esprit d'ouverture sur le monde, se découpant sur des horizons spatio-temporels sans borne, immersifs et étonnamment intimes. Ces ouvrages sont de vibrants plaidoyers pour l'art et les idées, terreau créatif fertile au génie littéraire où les lecteurs sont invités, encouragés et poussés à explorer de nouvelles contrées. »

Les finalistes au prix de cette année seront dévoilés lors d'une conférence de presse qui se tiendra au Scotiabank Centre de la Scotia Plaza, à Toronto, le lundi 30 septembre à 11 h (HE). (Les portes ouvriront à 10 h 30.)



Citations



« Cette année, le jury a eu bien du mal à arrêter son choix sur les 12 titres extraordinaires qu'il vous présente aujourd'hui. Les auteurs et leurs livres méritent d'être lus et connus. Chaque œuvre se distingue à sa façon et met en avant des voix, des styles et des thèmes variés. Nous devions nous limiter à 12 candidats, mais nous avions réellement l'embarras du choix. Nous sommes heureux de marquer le 26e anniversaire du prix en célébrant le talent absolument exceptionnel des écrivains d'ici. »

- Elana Rabinovitch, directrice générale du prix Giller de la Banque Scotia



« Félicitations à chacun des candidats au prix Giller de la Banque Scotia 2019. Notre institution est fière de soutenir cette année encore la littérature canadienne avec le prix Giller. Comme toute œuvre d'art, les meilleurs livres ont le pouvoir de nous amener à poser un regard différent sur le monde et à faire ce qui nous passionne. Les candidats de choix au prix Giller de la Banque Scotia 2019 sont la preuve du talent tout à fait impressionnant qui prend racine ici, au Canada. »

- John Doig, vice-président à la direction, Distribution - Services aux particuliers à la Banque Scotia

Dans le cadre de la remise du prix, nous sommes ravis de vous offrir, encore une fois, Between the Pages: An Evening with the Scotiabank Giller Prize Finalists (« Entre les lignes : soirée en compagnie des finalistes du prix Giller »), une tournée de lectures en compagnie des finalistes de 2019.

Grâce à cette activité, vous pourrez faire un tour « dans les coulisses » du monde des auteurs, vivre un peu leur processus de création et écouter chaque finaliste lire un passage de son œuvre. Tous les lieux on se tiendra l'activité sont accessibles en fauteuil roulant, et un interprète de l'American Sign Language (ASL) sera sur place.

Voici les arrêts prévus pour la tournée :

Ottawa - 16 octobre

16 octobre Halifax - 18 octobre

18 octobre Vancouver - 21 octobre

21 octobre Winnipeg - 23 octobre

23 octobre Toronto - 28 octobre

28 octobre New York - 30 octobre

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.scotiabankgillerprize.ca/news-events/events-and-important-dates/.



Par ailleurs, nous avons le plaisir d'annoncer qu'Air Canada sera le transporteur officiel et exclusif du prix Giller de la Banque Scotia 2019. Lors de la tournée « Entre les lignes », ce commanditaire assurera les déplacements au Canada et aux États-Unis des finalistes.

La cérémonie de remise du prix Giller de la Banque Scotia 2019 sera diffusée le lundi 18 novembre, à 21 h (HE) sur les ondes de CBC, et à 21 h (HE) sur CBC Radio One. Elle sera en outre retransmise en direct sur cbcbooks.ca.

À propos du prix Giller

Le prix Giller, fondé par Jack Rabinovitch en 1994, souligne chaque année l'œuvre des plus brillants auteurs de fiction canadiens d'expression anglaise. En 2005, le prix s'est associé à la Banque Scotia, qui a quadruplé la valeur des prix : 100 000 $ vont au meilleur roman ou recueil de nouvelles, et 10 000 $ sont remis à chacun des finalistes. Le prix a été baptisé ainsi à la mémoire de la journaliste littéraire Doris Giller par son mari, l'homme d'affaires torontois Jack Rabinovitch, qui est décédé en août 2017.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe et en chinois, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'intermédiaire de Radio-Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens à l'ère numérique.

Nos commanditaires

À propos d'Audible, Inc.

Audible, Inc., filiale d'Amazon.com (NASDAQ : AMZN), est le principal fournisseur d'information et de divertissement audio verbal de qualité supérieure. Il offre aux clients une nouvelle façon d'enrichir leur vie, tous les jours. Audible a été créé pour libérer les émotions engendrées par la musique du langage et miser sur la puissance d'appropriation et la simplicité de l'expression verbale. Son catalogue comprend plus de 375 000 programmes audio provenant des éditeurs de livres audio les plus populaires, présentés par les plus grands artistes et publiés par les meilleurs diffuseurs, magazines, journaux et fournisseurs d'information professionnelle.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, pour près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli presque 51 millions de passagers en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 62 aéroports au Canada, 54 aux États-Unis et 100 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à obtenir le classement quatre étoiles de la firme de recherche indépendante Skytrax du Royaume-Uni, qui a aussi nommé Air Canada, en 2019, meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site aircanada.com/media, suivre @AirCanada sur Twitter et aimer Air Canada sur Facebook.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma, du contenu filmé et des loisirs, mais aussi du divertissement et des médias. Chef de file dans ces deux secteurs, elle accueille chaque année plus de 70 millions d'invités dans son réseau de cinémas et de destinations de divertissement répartis d'un océan à l'autre. En plus d'être l'exploitant de salles de cinéma le plus important et le plus innovateur au Canada, Cineplex exploite aussi des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), des services alimentaires, de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique) et des solutions de divertissement (Player One Amusement Group), de même qu'une plateforme de sports électronique destinée aux joueurs passionnés dotés d'un esprit de compétition (WorldGaming Network).

Pour en apprendre davantage, consultez Cineplex.com ou téléchargez l'application Cineplex.

