TORONTO, le 10 juin 2021 /CNW/ - La Banque Scotia annonce aujourd'hui qu'elle arrive en tête du classement de l'étude de J.D. Power de 2021 sur la satisfaction des clients quant aux services bancaires en ligne au Canada, honneur qu'elle reçoit pour la deuxième année d'affilée. En plus du premier rang des services bancaires en ligne, elle a remporté la palme dans le cadre de l'étude menée en 2021 par J.D. Power sur la satisfaction au Canada à l'égard des applis mobiles pour les cartes de crédit. La Banque s'impose comme chef de file par sa volonté d'offrir une expérience client exceptionnelle ainsi que des services bancaires en ligne rapides, faciles à utiliser et sécuritaires.

« Pour la deuxième année de suite, la détermination de la Banque Scotia à offrir une expérience client hors pair dans tous ses canaux bancaires s'illustre par cette distinction que J.D. Power décerne à la Banque pour ses services en ligne », déclare Dan Rees, chef du Réseau canadien de la Banque Scotia. « Nos équipes continuent de faire des clients leur priorité en fournissant les meilleures solutions numériques aux ménages et aux entreprises du Canada. »

Si la Banque Scotia s'est placée au sommet du classement pour les services bancaires en ligne, c'est grâce à l'expérience exceptionnelle et à la rapidité de navigation qu'elle offre. « Nous sommes ravis que nos clients et J.D. Power aient classé nos services bancaires en ligne au premier rang au Canada », affirme Shawn Rose, vice-président à la direction et chef, Affaires numériques à la Banque Scotia. « Cette double première place, d'une part pour la satisfaction en ligne et d'autre part pour la satisfaction quant à notre appli de cartes de crédit, témoigne du dévouement de la Banque à réinventer ses services aux clients avec les plateformes numériques. Je suis on ne peut plus fier de toutes les équipes de la Banque qui ont contribué à ce triomphe. »

L'étude de J.D. Power de 2021 sur la satisfaction des clients quant aux services bancaires en ligne au Canada a sondé 1 784 utilisateurs du 1er mars 2021 au 5 avril 2021. Elle évaluait plus précisément la satisfaction des clients des cinq grandes banques canadiennes selon quatre critères : expérience d'utilisation, aspect visuel, rapidité et information/contenu.

Pour en savoir plus sur les canaux de services bancaires numériques inégalables de la Banque Scotia, consultez Ma banque à moi.

À propos de J.D. Power

J.D. Power est un chef de file mondial en matière d'études sur les perceptions des consommateurs, de services consultatifs, et de données et d'analyses. Pionnier en utilisation des mégadonnées, de l'intelligence artificielle et de la modélisation algorithmique pour comprendre le comportement du consommateur, J.D. Power fournit des analyses pénétrantes sur l'interaction des clients avec les marques et les produits depuis plus de 50 ans. Les plus importantes entreprises de plusieurs secteurs majeurs se fient à ses conseils pour orienter leurs stratégies de relation avec la clientèle.

J.D. Power, dont le siège social est situé à Troy, au Michigan, a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur sa gamme de services aux entreprises, consulter JDPower.com/business.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés, et ses actifs s'élevaient à environ 1 100 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

