Global Finance lui décerne aussi un prix pour son leadership remarquable en transparence pour la durabilité.

TORONTO, le 29 juin 2023 /CNW/ - La Banque Scotia est fière d'avoir remporté cinq récompenses dans le cadre de l'édition 2023 des prix Sustainable Finance Awards du magazine Global Finance, dont le prix Leadership remarquable en transparence pour la durabilité (prix mondial) pour la troisième année d'affilée et le prix Meilleure banque en finance durable (Canada) pour la deuxième année d'affilée.

Les prix suivants ont aussi été décernés à la Banque pour ses activités en Amérique du Nord :

Leadership remarquable en transparence pour la durabilité (Amérique du Nord)

Leadership remarquable en matière d'obligations durables (Amérique du Nord)

Leadership remarquable en matière d'obligations liées à la transition/durabilité (Amérique du Nord)

« Ces prix sectoriels témoignent de l'engagement de la Banque Scotia à l'égard de la finance durable et de notre volonté d'accompagner nos clients dans leurs démarches vers l'atteinte de leurs objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), explique Jake Lawrence, chef de la direction et chef de groupe, Services bancaires et marchés mondiaux de la Banque Scotia. Grâce à nos équipes en finance durable et recherche ESG, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients des solutions innovantes de financement durable et de services-conseils, ainsi que de mettre à profit notre connaissance approfondie des marchés pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière de durabilité, et ce, partout où la Banque est présente. »

Ces distinctions font suite à une série de récompenses décernées à la Banque Scotia pour son excellence en matière d'enjeux ESG, dont cinq prix 2023 d'Environmental Finance pour des transactions obligataires, ainsi que le prix 2023 du meilleur spécialiste en recherche sur les enjeux ESG et le prix de la meilleure stratégie d'entreprise en matière de durabilité, décernés par ESG Investing.

« La Banque Scotia est fière d'être reconnue par Global Finance comme un leader mondial pour la présentation d'informations transparentes sur ses efforts en matière de durabilité », a affirmé Meigan Terry, première vice-présidente et chef, Impact social, Durabilité et Communications à la Banque Scotia. Nous nous efforçons de gagner la confiance de toutes nos parties prenantes en visant l'intégrité dans chacune de nos actions, y compris dans nos rapports sur nos engagements ESG et sur nos progrès vers un avenir plus durable. »

Le rapport ESG annuel de la Banque Scotia détaille les efforts déployés en matière de développement durable dans l'ensemble de la Banque et les progrès réalisés par rapport à ses engagements ESG, notamment atteindre la carboneutralité dans ses activités d'ici 2030 et dans ses émissions financées d'ici 2050, mobiliser 350 milliards de dollars en capitaux d'ici 2030 pour le financement relatif au climat, et poursuivre ScotiaINSPIRE, son programme d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans visant à développer la résilience économique des groupes les plus défavorisés.

Pour en savoir plus sur la stratégie et les engagements ESG de la Banque Scotia, visitez le https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/responsabilite-et-impact.html.

