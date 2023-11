TORONTO, le 2 nov. 2023 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'Aris Bogdaneris a été nommé au poste de chef de groupe, Réseau canadien avec prise d'effet le 3 novembre 2023. M. Bogdaneris assumera la responsabilité du Réseau canadien et succédera à Dan Rees, qui a pris la décision de quitter la Banque pour saisir de nouvelles occasions.

La nomination de M. Bogdaneris survient à un moment où la Banque Scotia souhaite prendre du galon et viser plus haut au Canada afin d'accroître la clientèle dont elle est la banque principale et d'accélérer sa croissance rentable et durable. La Banque Scotia tirera profit de l'expérience de M. Bogdaneris pour offrir une expérience de services bancaires fiables de calibre mondial qui répond aux besoins changeants de ses clients au sein de tous ses canaux numériques et de tous ses réseaux physiques reposant sur des conseils.

« M. Bogdaneris est un dirigeant qui a fait ses preuves et qui est véritablement passionné par la création d'une expérience client de calibre mondial. Sa nomination témoigne de notre engagement à investir dans les besoins changeants de nos clients », a affirmé M. Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. « Il a démontré sa capacité à conférer de l'envergure au secteur des services bancaires de détail et à en stimuler la croissance, en misant surtout sur des résultats en matière de satisfaction de la clientèle parmi les meilleurs du secteur et sur l'engagement des employés. Je suis persuadé qu'il a la vision nécessaire pour catalyser le Réseau canadien et faire en sorte que nous mettions l'ensemble de nos services bancaires à la portée de notre clientèle canadienne. »

M. Bogdaneris, un Canadien, compte plus de 25 ans d'expérience qu'il a acquise au sein de différents marchés auprès d'entreprises de services financiers de partout en Europe et en Amérique du Nord, y compris dans les secteurs des services bancaires de détail et des services bancaires aux entreprises, de la transformation numérique, de l'exploitation, de la gestion des processus et de la gestion des risques. Avant de se joindre à la Banque Scotia, M. Bogdaneris a été chef mondial des Services bancaires de détail et chef des marchés émergents et en croissance d'ING et a occupé plusieurs postes de direction au sein de Raiffeisen Bank International AG et de GE Capital.

« Au nom de tous les BanquiersScotia, j'aimerais remercier M. Rees pour ses nombreuses contributions durant sa carrière de 25 ans au sein de la Banque Scotia », a déclaré M. Thomson. « Sous la gouverne de M. Rees, la Banque Scotia a lancé le programme Scène+, qui continue de redéfinir le marché des programmes de fidélisation au Canada. M. Rees a dirigé notre secteur Réseau canadien tout au long de la pandémie mondiale, a lancé de nouveaux services et a mis sur pied des programmes d'aide financière qui ont aidé nos clients à traverser cette période d'incertitude. Grâce aux efforts et au maintien de l'orientation client de M. Rees, notre secteur Réseau canadien a jeté des bases solides pour notre croissance future. »

