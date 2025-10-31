NEW YORK et TORONTO, le 31 oct. 2025 /CNW/ - La Banque Scotia annonce aujourd'hui le lancement officiel de son programme de gestion de trésorerie modernisé aux États-Unis, qui repose sur une plateforme infonuagique de pointe, Accès ScotiaMC. Il s'agit d'un jalon important de sa stratégie d'harmonisation et de modernisation de ses capacités de gestion de trésorerie en Amérique du Nord, un marché où s'exécutent des opérations transfrontalières totalisant 1 400 milliards de dollars américains (1 900 milliards de dollars canadiens) chaque année.

La mise à niveau des services de gestion de trésorerie de la Banque Scotia vise à faciliter la gestion et les transferts de fonds aux États-Unis en ligne pour les entreprises en réponse à leurs besoins transfrontaliers en matière de trésorerie et de liquidités. Le lancement dévoile une gamme complète de solutions de dépôt en territoire américain, laquelle regroupe divers produits, dont des comptes d'épargne, des comptes d'exploitation et des dépôts à terme, les comptes présentant également de nouvelles caractéristiques. La plateforme donne accès au réseau de compensation automatisé Automated Clearing House ou ACH et permet d'effectuer des télévirements ainsi que des virements entre comptes pour répondre aux besoins des entreprises en matière de paiement et de traitement des comptes clients.

La nouvelle mouture du portail en ligne offre une expérience personnalisée, fluide et sécurisée; d'ailleurs, il est possible de consulter le solde des comptes en temps réel, ce qui outille les entreprises pour contrôler leurs paiements et les optimiser. Il s'agit d'une plateforme de facture moderne et conviviale dans laquelle les grandes entreprises et la clientèle commerciale peuvent effectuer des opérations en libre-service. Cette option est complémentaire de la connectivité hôte à hôte directe avec la clientèle, grâce à laquelle les entreprises peuvent intégrer les services de gestion de trésorerie de la Banque Scotia en toute simplicité partout où elle est présente pour faciliter les opérations de trésorerie. Également accessible au Mexique, la plateforme devrait d'ailleurs être déployée progressivement partout où la Banque exerce ses activités.

« Pour mettre au point la plateforme, nous avons collaboré avec nos clients. Nous avons tenu compte de leurs commentaires pour éliminer les irritants mentionnés et offrir une expérience utilisateur inégalée », explique Chad Wallace, vice-président à la direction des Transactions bancaires mondiales à la Banque Scotia.

« Fruit d'une innovation continue et de l'amélioration des services courants, Accès ScotiaMC et nos solutions de gestion de trésorerie intégrés consolident notre assise pour croître sur les principaux marchés nord-américains. Ainsi, nous rehaussons notre réputation en tant que conseiller et intermédiaire de confiance auprès des multinationales de la région », ajoute Francisco Aristeguieta, chef de groupe des Opérations internationales et des Transactions bancaires mondiales à la Banque Scotia.

Ce lancement illustre l'engagement de la Banque Scotia à fournir des solutions novatrices axées sur la clientèle pour répondre aux besoins en constante évolution des entreprises nord-américaines.

Pour en savoir plus sur les capacités de gestion de trésorerie de la Banque Scotia, consultez la page suivante : https://gtb.scotiabank.com/fr/transactions-bancaires-mondiales.html.

