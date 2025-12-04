Un sondage révèle un besoin accru d'accompagnement face aux inquiétudes relatives à l'abordabilité et à l'instabilité des marchés

TORONTO, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Les acheteurs d'une première maison souhaitent obtenir des conseils avisés pour faire face aux difficultés liées à l'abordabilité et à l'instabilité, selon le dernier sondage de la Banque Scotia sur le logement, qui portait sur l'expérience et les attitudes des Canadiens et Canadiennes à l'égard de l'accès à la propriété. Les résultats sont clairs quant au besoin actuel d'une expertise fiable et personnalisée en matière de prêts hypothécaires : 95 % des premiers acheteurs estiment que recevoir des conseils avisés les rassurerait.

« Au Québec, nous observons un niveau de confiance encore plus élevé par rapport aux autres régions. En effet, plus qu'ailleurs au Canada, les Québécoises et Québécois sont plus susceptibles de chercher à obtenir les conseils de spécialistes en prêts hypothécaires, a déclaré Vincent Déziel, vice-président régional, Autorité hypothécaire Scotia. Nous voyons ainsi que la population québécoise accorde de l'importance à un partenariat de confiance et à des conseils adaptés. Nous nous engageons à répondre à ces besoins en offrant des solutions personnalisées et un accompagnement d'experts à chaque étape du parcours d'accès à la propriété. »

Des défis uniques pour les premiers acheteurs

Pour les Canadiens et Canadiennes qui entrent sur le marché immobilier, devenir propriétaire représente l'autonomie, la stabilité et un sentiment de contrôle et d'appartenance. Selon le dernier sondage réalisé par la Banque Scotia, les premiers acheteurs rencontrent des obstacles importants : l'abordabilité arrive en tête des préoccupations (56 %), suivie de l'incertitude quant à l'avenir (47 %) et de la peur de prendre la mauvaise décision (43 %).

La stabilité de l'emploi influence aussi fortement les décisions en matière de prêts hypothécaires, puisque 43 % des premiers acheteurs en tiennent compte, comparativement à 28 % de la population canadienne. D'après le sondage, les projets d'achat de maison de la population canadienne sont perturbés par l'incertitude économique. Plus de la moitié des premiers acheteurs prévoyant un achat au cours des cinq prochaines années estiment qu'il est hors de portée pour le moment (53 %), et 62 % affirment que le contexte économique actuel a un impact négatif sur leurs finances et retarde leurs projets.

L'importance de conseils avisés

Le sondage révèle clairement un besoin de clarté et de confiance. Pour la majorité des premiers acheteurs (78 %), la réputation et la fiabilité du prêteur sont des critères déterminants dans le choix d'un prêt hypothécaire. Néanmoins, le processus reste intimidant : 92 % des premiers acheteurs le trouvent déroutant, contre 68 % de la population canadienne, et 44 % souhaitent un accompagnement étape par étape pour s'y retrouver. Beaucoup se tournent vers leurs proches pour obtenir des conseils (50 %), mais 27 % pointent encore le manque d'accompagnement et de conseils fiables comme un obstacle à l'achat d'une maison.

Astuces pour les acheteurs d'une première maison :

Trouvez un conseiller hypothécaire de confiance qui comprend bien votre situation. Cette personne pourra vous aider à explorer des solutions d'accès à la propriété qui vous semblaient impossibles et vous accompagnera dans le processus étape par étape, de la demande de prêt hypothécaire à la clôture, pour que vous puissiez prendre vos décisions en toute confiance. Trouvez un conseiller ou une conseillère en financement résidentiel de la Banque Scotia dans votre région pour obtenir des conseils avisés, adaptés à vos besoins.

Cette personne pourra vous aider à explorer des solutions d'accès à la propriété qui vous semblaient impossibles et vous accompagnera dans le processus étape par étape, de la demande de prêt hypothécaire à la clôture, pour que vous puissiez prendre vos décisions en toute confiance. dans votre région pour obtenir des conseils avisés, adaptés à vos besoins. Pensez au-delà du prêt hypothécaire. Devenir propriétaire requiert plusieurs solutions financières : planification des placements avant l'achat, financement du prêt hypothécaire et des travaux de rénovation, et protection du bien le plus important. Les conseils les plus pertinents s'inscrivent dans une approche globale couvrant l'ensemble de vos besoins financiers, et les clients sont parfois étonnés par l'efficacité d'une discussion financière complète.

Devenir propriétaire requiert plusieurs solutions financières : planification des placements avant l'achat, financement du prêt hypothécaire et des travaux de rénovation, et protection du bien le plus important. Les conseils les plus pertinents s'inscrivent dans une approche globale couvrant l'ensemble de vos besoins financiers, et les clients sont parfois étonnés par l'efficacité d'une discussion financière complète. Obtenez une préautorisation hypothécaire tôt dans le processus pour connaître votre capacité d'emprunt et verrouiller un taux avant de commencer votre recherche de maison. Vous serez ainsi protégé contre d'éventuelles hausses de taux. Vous pouvez effectuer cette démarche en ligne sur notre portail hypothécaire eHOME .

Autres conclusions du sondage de la Banque Scotia sur le logement :

La moitié (50 %) des premiers acheteurs se tournent vers leurs proches pour se renseigner sur les prêts hypothécaires et l'achat d'une propriété, contre 38 % de la population canadienne.

72 % des premiers acheteurs jugent important d'avoir tous leurs produits bancaires regroupés au même endroit.

67 % des premiers acheteurs veulent plus d'information accessible et facile à comprendre sur les bases de l'accès à la propriété.

À propos du sondage

Ce sondage a été réalisé par The Harris Poll Canada , entre le 24 et le 26 septembre 2025, auprès de 3 064 adultes canadiens sélectionnés au hasard et membres du panel en ligne, dont 1 829 propriétaires et 1 210 locataires.

Les données ont été pondérées par âge, sexe, région et niveau de scolarité (et au Québec, par langue) afin d'être représentatives de la population selon les données de recensement. On s'assure ainsi que l'échantillon est représentatif de la population adulte du Canada.

À des fins de comparaison, la marge d'erreur estimée pour un échantillon de cette taille est de ± 1,8 %, 19 fois sur 20. La marge d'erreur est de ±2,3 % pour les propriétaires et de ±2,8 % pour les locataires. Les écarts dans les totaux ou entre les totaux comparativement aux tableaux de données s'expliquent par l'arrondissement des chiffres.

