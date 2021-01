« À titre de chef de file du secteur bancaire dans les Amériques, nous sommes déterminés à faire des investissements qui aideront les collectivités où nous sommes présents à être plus fortes aujourd'hui et pour les générations à venir », explique Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. « Le programme ScotiaINSPIRE est donc conçu pour élargir les possibilités pour davantage de personnes, de ménages et de groupes, afin qu'ils participent pleinement à l'économie. »

Pour développer la résilience économique, l'initiative ScotiaINSPIRE investira dans les trois champs d'action suivants dans les pays où la Banque Scotia exerce ses activités :

Éducation : Accroître le taux de diplomation d'études secondaires et la poursuite d'études postsecondaires pour améliorer les perspectives d'emploi et d'avenir, ainsi que pour favoriser une pleine participation à l'économie. Inclusion : Aider les nouveaux arrivants à s'intégrer plus rapidement et à trouver un emploi satisfaisant, pour qu'ils puissent contribuer à la prospérité et au tissu social de leur collectivité. Emploi : Éradiquer les obstacles à l'avancement de carrière pour les groupes sous-représentés, pour qu'ils puissent connaître le succès financier.

Qu'il s'agisse d'aider un médecin formé à l'étranger à pratiquer la médecine à Toronto ou de soutenir un étudiant pour l'obtention de son diplôme d'études secondaires à Santiago, la Banque Scotia comprend l'importance d'aider tout le monde à développer son plein potentiel. En investissant dans nos collectivités, le programme ScotiaINSPIRE veut accroître l'inclusion économique, la stabilité et la mobilité de chacun.

« Nous savons que la réussite de la Banque dépend de celle des sociétés dans lesquelles nous exerçons nos activités, et lorsque des personnes et des collectivités se sentent exclues, notre force est ébranlée », souligne M. Porter. « L'initiative ScotiaINSPIRE veut, au cours de la prochaine décennie, faciliter la cristallisation des possibilités pour les personnes vivant dans les pays des Amériques où nous sommes présents, afin de créer des collectivités plus inclusives et plus résilientes, pour l'avenir de tous. »

