La Banque Scotia lance hockey pour tous en vue d'amener un changement durable et concret dans le hockey

La plateforme s'engage à verser deux millions de dollars à des commandites et programmes canadiens qui font la promotion de l'inclusion sur la patinoire comme ailleurs.

MONTRÉAL, le 12 oct. 2021 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui le lancement de hockey pour tous, une nouvelle initiative qui vise la promotion de la diversité et de l'inclusion au hockey. Introduite le premier jour de la saison régulière 2021-2022, la plateforme versera au cours des 12 prochains mois deux millions de dollars à des programmes qui œuvrent pour une plus grande diversité au sein des organisations communautaires et locales de hockey partout au Canada.

« À la Banque Scotia, nous croyons qu'il y a une place pour tout le monde dans le hockey. Toutefois, nous croyons aussi que le sport a une occasion en or de mieux refléter la richesse et la diversité de notre culture québécoise et canadienne en créant un environnement ouvert et accueillant pour les personnes des quatre coins du pays », explique Geneviève Brouillard, première vice-présidente, Québec et Est de l'Ontario, Banque Scotia. « hockey pour tous, c'est notre engagement pour amener un changement concret et significatif dans le sport et faire tomber des barrières afin de le rendre plus inclusif, et ce, pour l'avenir de tous. »

Selon une étude d'Angus Reid publiée en mai 2021, neuf Canadiens sur dix affirment que le hockey leur donne un sentiment d'identité et d'appartenance. Toutefois, deux tiers des entraîneurs et des joueurs rapportent que la culture du sport est aux prises avec un problème d'inclusion et d'intimidation, et 88 % considèrent que jouer au hockey dans une ligue coûte trop cher1. Pour répondre à ces enjeux et encourager la diversité, l'équité et l'inclusion dans le sport, la Banque Scotia articule son initiative hockey pour tous autour de deux axes : culturel et financier.

Sur le plan culturel, hockey pour tous œuvre pour une plus grande diversité et inclusion en conscientisant les jeunes et en s'associant à des organisations vouées à l'avancement de la culture du hockey. À cet égard, cette initiative établira des commandites et des partenariats importants, entre autres, auprès de l'Alliance pour la diversité dans le hockey et du Future of Hockey Lab, et par l'entremise d'ateliers organisés avec le projet You Can Play. Nous nous engageons aussi à travailler de concert avec la LNH pour porter les priorités du programme, tant au sein de la Ligue qu'au-delà.

Sur le plan financier, hockey pour tous facilitera l'accès au sport en fournissant de l'aide pécuniaire aux joueurs, équipes, ligues et organisations des communautés sous-représentées. À cet effet, l'initiative s'alliera à divers programmes, comme le Programme de parrainage d'équipes de hockey locales par la Banque Scotia, le Fonds d'aide de la Fondation Hockey Canada, Project North, la Fête du hockey féminin Banque Scotia et le programme Jeunes étoiles de l'équipe Banque Scotia.

hockey pour tous cherche aussi à susciter une discussion au sujet de la diversité au hockey - pas seulement la diversité visible, mais aussi sur le plan des idées, des expériences et de l'équité, et ce, à l'échelle du sport.

« Au sein de la Ligue, nous croyons qu'en facilitant l'accès et en multipliant les occasions pour les groupes sous-représentés dans le hockey, nous allons améliorer, solidifier et vivifier notre sport. hockey pour tous est un important pas vers l'avant pour laisser une marque positive et durable sur la culture du hockey et ouvrir ce sport à des communautés plus diversifiées », explique Kim Davis, vice-présidente directrice de l'impact social, des initiatives de croissance et des affaires législatives de la LNH. « Je tiens à féliciter la Banque Scotia, notre partenaire dévoué de longue date, pour cette importante initiative nationale, qui met de l'avant notre engagement commun envers l'accélération de l'inclusion à tous les paliers du hockey. »

À titre de campagne de marketing en appui à hockey pour tous, la Banque Scotia a diffusé, à l'occasion du coup d'envoi de la saison 2021-2022 de la LNH, une publicité de 30 secondes présentant l'initiative. Pour visionner la publicité et en savoir plus sur hockey pour tous, cliquer [ici].

« C'est avec une grande fierté que j'ai appris que la Banque Scotia s'est pleinement engagée à rendre le hockey plus accueillant et accessible pour tous les joueurs, quels que soient leur race, leur religion, leur genre, leurs capacités ou leur orientation sexuelle », s'est réjoui P. K. Subban, coéquipier de l'équipe Banque Scotia. « Je crois fermement que tout le monde a une voix et devrait s'efforcer de s'éduquer pour savoir comment devenir un vecteur de changement, poser des questions et faire preuve d'initiative. Je suis très heureux que la Banque Scotia aide les générations futures à trouver leur place au sein de notre sport national. »

« Hockey Canada salue la Banque Scotia pour son engagement remarquable à l'égard des communautés canadiennes et ses efforts pour s'assurer que le hockey est accessible à quiconque souhaitant y jouer, où qu'il soit au pays », a indiqué Tom Renney, chef de la direction de Hockey Canada. « La Banque Scotia est un partenaire incroyable qui s'affirme haut et fort comme chef de file dans le monde du hockey; son important engagement financier à l'égard du Fonds d'aide de la Fondation Hockey Canada, soit 350 000 $ par année, a déjà ouvert des portes aux familles noires, autochtones et de couleur et fait en sorte que chaque enfant, indépendamment de sa race ou de ses capacités, se sente accueilli et à l'aise lorsqu'il pratique notre sport national. »

Les Canadiens de toutes les régions du pays peuvent en apprendre plus sur l'initiative hockey pour tous et l'incidence qu'elle aura sur leur collectivité ici (lien à venir).



