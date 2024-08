TORONTO, le 8 août 2024 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle gamme de solutions bancaires spécialisées, le programme bancaire pour avocats Banque Scotia1, conçu pour répondre aux besoins uniques des avocats et avocates au Canada. Ce programme est un ajout important à la gamme de services bancaires aux membres d'une profession libérale de la Banque et consolide son engagement à offrir des conseils financiers complets et des solutions adaptées à cette clientèle.

Le programme bancaire de la Banque Scotia destiné aux avocats comprend un éventail unique de solutions bancaires pour entreprises et particuliers conçues pour simplifier la gestion financière des juristes. Grâce à une équipe attitrée de spécialistes, Professions libérales et de conseillers et conseillères agissant comme point de contact principal, la clientèle bénéficie de conseils personnalisés qui tiennent compte des particularités de leur situation financière professionnelle et personnelle.

« Nous savons que ces personnes ont des besoins financiers uniques, et grâce aux services d'une équipe attitrée, elles peuvent se permettre de se concentrer sur leur pratique pendant que la Banque s'occupe de leur bien-être financier, a déclaré Pouya Zangeneh, premier vice-président, Services bancaires aux petites entreprises. Les solutions sur mesure destinées à cet important segment de clientèle permettent à la Banque Scotia de se démarquer, et cette offre s'inscrit dans son engagement à fournir des conseils et des solutions de premier ordre. »

Ce programme est plus qu'un simple ensemble de solutions bancaires; il est conçu pour soutenir les avocats et les avocates aux différentes étapes de leur carrière - qu'il s'agisse de faire leurs études en droit, de devenir associés, ou encore de démarrer et de gérer leur propre cabinet. Grâce à une approche novatrice axée sur le travail d'équipe, nous proposons à notre clientèle une vaste gamme de services, notamment ceux de Gestion de patrimoine Scotia, qui offre des conseils financiers pour gérer votre patrimoine et le transférer aux générations futures.

La Banque Scotia invite tous les avocats et les avocates, ainsi que les notaires du Québec, à découvrir les avantages de son programme bancaire pour avocats. Forte d'une excellente compréhension du secteur juridique, la Banque Scotia est prête à aider les juristes à atteindre leurs objectifs financiers personnels et professionnels avec confiance et facilité.

Pour en savoir plus à propos du programme bancaire de la Banque Scotia destiné aux avocats, rendez-vous au https://www.scotiabank.com/ca/fr/commercial-banking/professionnels/avocats.html.

À propos de la Banque Scotia

1 Pour être admissible au programme bancaire pour avocats de la Banque Scotia, vous devez être un membre en règle d'un ordre professionnel de juristes provincial ou territorial autorisé à exercer le droit ou un membre retraité d'un ordre professionnel de juristes provincial ou territorial. Le maintien de l'admissibilité aux avantages du programme bancaire pour avocats de la Banque Scotia est soumis à une vérification annuelle du statut d'avocat du client, à la demande de la Banque Scotia. Les membres du personnel de la Banque Scotia ne sont pas admissibles.

