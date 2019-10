La Banque Scotia lance de nouveaux forfaits bancaires afin d'offrir un maximum de récompenses et de valeur

TORONTO, le 1er oct. 2019 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau forfait Ultime, une solution bancaire haut de gamme qui offre aux clients encore plus de valeur et de récompenses en répondant, grâce à ce forfait unique, à leurs besoins en matière de dépenses, d'épargne et de placement.

Le forfait Ultime permet aux clients d'optimiser leurs opérations bancaires en leur proposant des avantages et des récompenses améliorés, notamment :

des opérations de débit et de Virement Interac illimitées* ;

illimitées* ; des retraits illimités dans les GAB à l'étranger* ;

une exonération des frais annuels sur certaines cartes de crédit

(jusqu'à 139 $ d'économies)* ;

(jusqu'à 139 $ d'économies)* ; une majoration du taux d'intérêt de 0,10 % sur le compte d'épargne Momentum PLUS* ;

; des taux supérieurs sur certains CPG* ;

dix opérations sur actions gratuites dans un compte Scotia iTRADE la première année et cinq opérations sur actions gratuites par année par la suite* ;

le choix entre les programmes de fidélité SCÈNEMD* ou Points-bonis ScotiaMD.

En plus de ces nouvelles caractéristiques avantageuses, les clients peuvent réaliser des économies additionnelles en profitant de l'annulation de leurs frais de compte mensuels s'ils maintiennent un solde minimum quotidien de 5 000 $ dans leur compte-chèques du forfait Ultime pendant tout le mois ou un solde minimum quotidien combiné de 30 000 $ dans leur compte-chèques du forfait Ultime et leur compte d'épargne MomentumPLUS.

« Avec ce nouveau forfait Ultime, nous offrons encore plus valeur et de commodité à nos clients et nous transformons la façon dont ils effectuent leurs opérations bancaires, en leur offrant la possibilité de dépenser, d'épargner et d'investir grâce aux meilleurs avantages et caractéristiques offerts sur le marché, dans un forfait unique, explique D'Arcy McDonald, premier vice-président, Dépôts de détail et opérations bancaires courantes de la Banque Scotia. Nous voulons être le premier choix de nos clients à l'égard de leurs besoins en matière de services bancaires, comme en témoignent les améliorations que nous apportons à nos solutions bancaires. »

La Banque Scotia a également revu deux autres de ses forfaits de comptes bancaires afin d'offrir encore plus d'avantages à ses clients. Le compte Scotia1 est remplacé par le forfait Essentiel et le programme bancaire de base est remplacé par le compte bancaire de base Plus.

« Nous avons à cœur d'offrir à nos clients des solutions exhaustives et complètes afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers, affirme Anya Schnoor, vice-présidente à la direction, Produits de détails de la Banque Scotia. Nos nouvelles solutions bancaires et l'expérience mobile améliorée illustrent notre évolution, de même que les efforts que nous déployons pour améliorer la valeur et les récompenses pour nos clients, qui peuvent davantage profiter de leur temps grâce à nos solutions simples et transparentes. »

*Des conditions s'appliquent. Pour en savoir plus au sujet des nouvelles forfaits de comptes bancaires de la Banque Scotia, allez au www.banquescotia.com/ultime350

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés, et les actifs, à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias : Carina Ruas, Banque Scotia, carina.ruas @scotiabank.com, 416-590-7929

Related Links

www.scotiabank.ca