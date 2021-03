TORONTO, le 24 mars 2021 /CNW/ - La Banque Scotia est fière d'annoncer qu'elle figure dans la liste 2021 des meilleurs lieux de travail pour les femmes. Chef de file du secteur bancaire dans les Amériques et désignée comme l'un des meilleurs lieux de travail au monde par Great Place to Work® (GPTW), la Banque Scotia reçoit cet honneur pour la première fois au Canada, après une analyse indépendante approfondie de GPTW. La liste des meilleurs lieux de travail pour les femmes est établie à partir des commentaires d'employés de centaines d'organisations sondées.

« Nous sommes ravis d'être reconnus comme l'un des meilleurs milieux de travail pour les femmes et d'entendre si clairement de la part de nos employées qu'elles sont fières de ce que nous avons accompli ensemble, explique Barb Mason, chef de groupe et chef des Ressources humaines à la Banque Scotia. Savoir que 90 % des employés sondés indiquent que nos employés sont traités équitablement, peu importe leur sexe, indique que notre équipe fait du bon travail. C'est vraiment important pour nous de savoir que nos employés se sentent bien et à leur place ici. »

Un grand nombre d'employées de la Banque qui ont répondu au sondage estiment aussi que la direction les tient au courant des enjeux et des changements importants. Elles indiquent que la Banque a fait des progrès pour ce qui est de l'écoute de la direction envers les suggestions et les idées, de l'intérêt sincère pour les personnes et du programme d'avantages sociaux qui est unique.

« Nous sommes ravis de cette marque de reconnaissance, mais nous poursuivons notre travail pour faire progresser notre culture d'entreprise tous les jours, souligne Mme Mason. Notre équipe gagnante de BanquiersScotia incarnent nos valeurs dans toutes leurs interactions et nous leur sommes très reconnaissants de tout ce qu'ils font pour que notre milieu de travail soit égalitaire et inclusif. »

Pour figurer dans la liste des meilleurs lieux de travail pour les femmes, les organisations doivent avoir la certification Great Place to Work de l'année précédente, avoir leur siège social au Canada, compter au moins 15 employées, et un minimum de 90 % des employés doit confirmer que les personnes sont traitées équitablement, peu importe leur sexe. GPTW détermine ensuite les meilleurs lieux de travail à l'aide du score global de l'indice de confiance des femmes interrogées.

La Banque Scotia a aussi été reconnue plus tôt ce mois-ci pour ses efforts de diversité et d'inclusion dans le monde, se classant parmi les 100 meilleures entreprises du rapport Equileap 2021 sur l'égalité des sexes dans le monde et figurant dans la liste des 25 entreprises les plus diversifiées et inclusives publiée par Refinitiv en septembre 2020.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.scotiabank.com et suivre le fil @ScotiabankViews.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work est l'autorité mondiale en matière de culture de lieu de travail hautement fiable et à haute performance. Grâce à des outils d'évaluation exclusifs, des services de conseil et des programmes de certification, Great Place to Work® reconnaît les meilleurs lieux de travail dans le monde dans une série de listes nationales, notamment celles publiées par le magazine Fortune (États-Unis) et The Globe & Mail (Canada). Great Place to Work® fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures professionnelles exceptionnelles. Suivez GPTW en ligne sur www.greatplacetowork.ca et sur Twitter : @GPTW_Canada.

