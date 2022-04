La Banque Scotia comprend l'importance fondamentale du sport, son pouvoir transformateur dans la vie des gens et son rôle dans le dynamisme des collectivités. Depuis 2014, Scotiabank FC fait la promotion du soccer à tous les niveaux en Amérique latine et dans les Antilles, en permettant à plus d'un demi-million d'enfants de la région de profiter des bienfaits du sport. Ces jeunes ont ainsi la possibilité de participer à des programmes comme Campos et FutbolNet en partenariat avec la Fondation FC Barcelona, et aux championnats nationaux pour enfants . Aujourd'hui, la Banque Scotia élargit son programme au Canada pour que des enfants de la Colombie-Britannique puissent à leur tour découvrir les avantages d'une vie saine et active grâce au soccer.

« Nous avons décidé de faire profiter les jeunes Canadiens de l'initiative Scotiabank FC parce que nous croyons au pouvoir du soccer, à sa capacité d'inspirer un avenir positif et d'outiller les gens et les collectivités, a soutenu Stephen Gaskin, premier vice-président régional à la Banque Scotia. Scotiabank FC symbolise notre engagement à favoriser le développement des enfants et des jeunes grâce au soccer en supprimant les obstacles financiers et culturels au sport. »

Dans le cadre de ce lancement, Scotiabank FC fait équipe avec Hope and Health, un organisme dirigé par des Autochtones établi en Colombie-Britannique, afin d'aider les enfants autochtones à réaliser pleinement leur potentiel. S'appuyant sur le succès du programme Campos de Scotiabank FC, qui a permis l'aménagement de 17 terrains de soccer à sept joueurs dans des collectivités marginalisées et autochtones de huit pays de l'Amérique latine au cours des six dernières années, la Banque Scotia, en partenariat avec Hope and Health, contribuera à l'installation de six terrains de mini-soccer dans six communautés autochtones de la Colombie-Britannique d'ici la fin de 2024 dans le cadre de l'initiative Be The Change.

À l'instar du programme d'aménagement de terrains de soccer communautaire mis sur pied en Amérique latine, les terrains de mini-soccer permettront aux populations moins denses des régions éloignées, qui ne disposent pas nécessairement des ressources nécessaires pour aménager leurs propres terrains, de profiter des avantages d'une installation professionnelle. L'initiative a pour but d'offrir une infrastructure ainsi que des ressources d'entraînement et de programmation de qualité afin de susciter l'attrait des jeunes Autochtones pour le soccer, et leur proposer des occasions de jouer et d'améliorer leur jeu. À terme, les six terrains profiteront à plus de 1 000 enfants et jeunes Autochtones chaque année. Stz'uminus et Snaw-Naw-As sont les deux premières communautés qui accueilleront les nouveaux terrains en 2022; les autres communautés bénéficiaires seront dévoilées ultérieurement.

« L'installation du premier terrain de mini-soccer au sein de la bande de Penelakut a donné d'excellents résultats et confirmé la viabilité d'un tel projet, a déclaré Bill Yoachim, directeur général de Kw'umut Lelum et cofondateur de l'organisme Hope and Health. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de proposer ces environnements de jeu innovants, inspirants et de grande qualité à d'autres communautés grâce à l'implication de partenaires exceptionnels qui sont profondément engagés envers la RéconciliACTION grâce au sport. »

La Banque Scotia est consciente que l'aspect financier est l'un des principaux obstacles à la pratique du sport chez les jeunes, l'exemple le plus frappant étant le coût de l'équipement. En partenariat avec One World Play Project®, la Banque Scotia donnera, en 2022, 5 500 ballons de soccer rouges ultra durables à des organismes locaux de la Colombie-Britannique. Ce type de ballon ne se dégonfle jamais, même s'il est perforé. En faisant don de ces ballons, avec lesquels les jeunes pourront jouer toute leur vie, la Banque Scotia contribue à réduire les coûts et à faire en sorte que tous puissent faire du sport. La Banque a jusqu'à présent distribué 11 750 ballons rouges ultra-durables (de marque ONE WORLD FUTBOL™) dans huit pays.

À mesure que la plateforme prendra de l'expansion au Canada, Scotiabank FC collaborera avec un partenaire de longue date, la Fondation FC Barcelona, pour devenir le pendant canadien du programme FutbolNet. FutbolNet est un programme qui fait la promotion de l'éducation et de l'inclusion et qui met de l'avant les valeurs fondamentales que sont le respect, la tolérance et l'esprit d'équipe par le sport.

« Je suis ravie de prendre part au lancement de Scotiabank FC au Canada, explique Stephanie Labbé, ancienne gardienne de but de l'équipe nationale féminine du Canada et double médaillée olympique. Le soccer est un sport fantastique et gagne rapidement en popularité partout au pays. Je suis heureuse de l'implication de la Banque Scotia afin de rendre le soccer plus accessible aux enfants et aux communautés de la Colombie-Britannique. »

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias : Doug Johnson, Scotiabank, [email protected], 647-298-4267