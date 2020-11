TORONTO, le 18 nov. 2020 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui la mise en place d'une nouvelle plateforme mondiale d'intelligence artificielle qui fournira des conseils financiers intelligents et personnalisés à ses clients. Cette plateforme permet à la Banque d'offrir rapidement des conseils pertinents en prévoyant et en comprenant les besoins du client.

« Notre stratégie en intelligence artificielle consiste en grande partie à établir une solide réserve de talents composée de scientifiques et d'ingénieurs de données qui sont parfaitement intégrés à notre équipe de professionnels en analytique et qui connaissent les services bancaires sur le bout de leurs doigts, explique Phil Thomas, vice-président à la direction, Observatoire clients, Données et Analytique à la Banque Scotia. Pour permettre à nos équipes gagnantes de proposer des initiatives financières majeures en intelligence artificielle, nous avons créé une plateforme mondiale en analytique moderne qui est flexible, résiliente et intégrée à nos activités. »

Voilà dix mois que la Banque se sert de la nouvelle plateforme pour fournir de meilleurs conseils et des analyses plus rapides à ses clients dans le monde. La plateforme met à profit différents modèles axés sur la clientèle dans ses activités auprès des particuliers dans les Amériques. Ces modèles d'intelligence artificielle ont été essentiels aux activités de la Banque auprès des particuliers axées sur l'engagement des clients, y compris l'approfondissement de ses relations par des offres ciblées et pertinentes. La plateforme, axée sur les conseils de qualité, a une puissance de traitement qui permet d'émettre des recommandations rapidement et d'aider concrètement les clients dans la poursuite de leurs buts financiers grâce à de meilleures données. Elle a également été conçue pour servir à toutes les unités fonctionnelles de la Banque.

« La pandémie a fait ressortir l'importance de prodiguer des conseils financiers personnalisés qui tiennent compte de la situation personnelle et professionnelle de chaque client, explique Dan Rees, chef du Réseau canadien de la Banque Scotia. Les investissements de la Banque Scotia dans la technologie nous ont permis de continuer de procurer des conseils et un soutien utiles à nos clients pour ainsi devenir un chef de file reconnu du secteur bancaire en matière de satisfaction de la clientèle. »

« La Banque Scotia intègre stratégiquement l'intelligence artificielle, les données et l'analytique directement dans ses activités dans les Amériques, souligne Nacho Deschamps, chef, Opérations internationales et transformation numérique de la Banque Scotia. L'investissement de la Banque dans la nouvelle plateforme va l'aider à constamment catalyser des transformations rapides grâce à des solutions basées sur les données qui permettent de mieux comprendre nos clients. »

La Banque Scotia compte améliorer sa plateforme pour déployer des applications d'analyse bien intégrées, non seulement au matériel sur place, mais aussi aux environnements infonuagiques. La plateforme pourra ainsi répondre à la demande croissante en informatique analytique. De plus, elle va pouvoir libérer autant de GPU que nécessaire pour effectuer des tâches d'IA complexes.

À propos de la plateforme mondiale d'intelligence artificielle

Conçue pour le développement et la production basés sur l'analytique et l'intelligence artificielle, la plateforme mondiale d'intelligence artificielle s'inspire de Kubernetes, un système libre d'accès qui permet d'automatiser le déploiement et la gestion des applications. La Banque a entièrement modernisé son support technologique avec un stockage d'objets hautement performant et des solutions de répartition de la charge de travail qui donnent lieu à des outils d'analyse et de déploiement avancés. Les tendances des opérations en apprentissage machine (MLO) ont été établies pour augmenter la vitesse, la stabilité et le taux de réussite des déploiements d'applications analytiques. En Colombie, les déploiements d'applications analytiques ont augmenté de 5 fois dans les modèles d'itération et de 8 fois dans la fréquence de traitement, et elle était 10 fois plus rapide à cause de l'automatisation des procédés. L'essentiel pour cette plateforme était les pratiques MLO systématiques pour un processus robuste de développement, de déploiement et de production. Ce sont les catalyseurs clés que les scientifiques de données et les ingénieurs de données réclament pour obtenir des résultats financiers significatifs.

À propos de Conseil+

La réussite de nos clients est au cœur de notre philosophie. Depuis le début de la crise, la Banque Scotia a aidé plus de 375 000 clients à bénéficier de programmes d'aide financière et a donné des conseils à des milliers de clients pour qu'ils puissent traverser cette période difficile. Conseils+ propose des plans sur mesure pour appuyer les objectifs financiers de nos clients, ainsi que des ressources, de l'information et du soutien professionnel pour les aider à garder le cap. Visitez le nouveau Centre ScotiaConseils+ ou contactez un conseiller de la Banque Scotia, et découvrez jusqu'où une simple conversation peut vous mener.

Leadership en innovation

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

