La Banque Scotia est reconnue par l'institut Great Place to Work® comme l'un des meilleurs lieux de travail dans le secteur des services financiers et de l'assurance au Canada pour la septième année de suite.

TORONTO, le 24 juill. 2024 /CNW/ - La Banque Scotia est fière de figurer au palmarès de Great Place to Work® des meilleurs lieux de travail dans le secteur des services financiers et de l'assurance au Canada. Ce palmarès est fondé sur l'avis des employés, ce qui donne un portrait global de la culture du milieu de travail; il tient compte des valeurs qui comptent le plus pour les membres du personnel, telles que la crédibilité, la confiance, le respect, l'équité, la fierté et la camaraderie.

« À la Banque Scotia, nous sommes déterminés à offrir un environnement qui permet à chaque personne de s'épanouir, grâce à une culture organisationnelle solide où règnent la diversité, l'inclusion et la confiance, a déclaré Jenny Poulos, cheffe, Ressources humaines. Cette marque de reconnaissance lance le signal que nous sommes un chef de file dans notre secteur d'activité; les membres de notre personnel sont fiers de travailler pour nous et outillés pour exploiter tout leur potentiel. »

La rétroaction du personnel est une composante importante qui influence la culture organisationnelle. À la Banque Scotia, une boucle de rétroaction continue tout au long de l'année permet d'être à l'écoute du personnel et d'élaborer ensuite des initiatives en fonction des commentaires reçus, ce qui consolide la culture inclusive déjà en place. Voici quelques exemples des mesures prises par la Banque Scotia :

L'adoption de normes de soins inclusifs à l'échelle mondiale, appliquées aux avantages sociaux des employés, permet d'offrir une expérience plus uniforme au personnel en mettant d'abord l'accent sur la réduction des lacunes en matière de santé pour les femmes et les membres de la communauté 2SLGBTQIA+.

La norme mondiale pour le congé parental a été mise en œuvre pour le personnel partout dans le monde. Amélioré en 2023 au Canada , le congé prévoit huit semaines entièrement payées pour tous les parents admissibles accueillant un nouvel enfant et huit semaines de plus pour les parents admissibles donnant naissance.

, le congé prévoit huit semaines entièrement payées pour tous les parents admissibles accueillant un nouvel enfant et huit semaines de plus pour les parents admissibles donnant naissance. Afin de soutenir les membres du personnel dans leur parcours vers la parentalité, la couverture pour les traitements de fertilité est récemment passée à un maximum viager de 20 000 $, auquel s'ajoute une couverture de 10 000 $ pour l'adoption et la maternité de substitution.

Nous continuons d'investir pour appuyer les efforts d'inclusion à l'échelle mondiale : Nomination de la première vice-présidente, Inclusion mondiale pour souligner l'importance de prioriser les initiatives de DEI et d'inclusion des Autochtones. Mise sur pied en août 2023 de l'équipe Inclusion des Autochtones, chargée de soutenir tous les membres du personnel autochtones et non autochtones qui travaillent avec la communauté autochtone de la Banque Scotia. Cette équipe a aussi comme mandat d'élaborer des solutions afin de remplacer le malaise par l'attention et l'action, tout en effectuant de la sensibilisation culturelle continue. Lancement de nouvelles ressources d'apprentissage pour encourager les membres du personnel à adopter une terminologie et des comportements inclusifs qui favorisent la création d'un milieu de travail équitable et la prise de décisions d'embauche inclusives; le personnel a ainsi accès à plus de 450 ressources de formation sur la DEI.



À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work® est la référence mondiale en matière de cultures d'entreprise reposant sur la confiance et le rendement. Société mondiale de recherche et de services-conseils, Great Place to Work® fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, soutenir et reconnaître des cultures de travail exceptionnelles. Au Canada, Great Place to Work® produit des listes Meilleurs lieux de travail propres à des secteurs d'activité et groupes démographiques, et représente l'opinion de plus de 500 000 personnes de différents secteurs. La plus grande étude mondiale annuelle sur les milieux de travail aboutit à une série de listes nationales des meilleurs lieux de travail, dont celles qui sont publiées dans The Globe and Mail (Canada) et le magazine Fortune (États-Unis). Visitez-nous au https://www.greatplacetowork.ca/fr/.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (au 30 avril 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

