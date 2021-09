TORONTO, le 14 sept. 2021 /CNW/ - La Banque Scotia est fière d'annoncer aujourd'hui qu'elle figure au palmarès mondial 2021 des 25 entreprises les plus diversifiées et inclusives selon Refinitiv. Elle reçoit cet honneur pour la quatrième année de suite, après l'analyse exhaustive de Refinitiv sur plus de 11 000 sociétés dans le monde.

« Voilà qui témoigne de notre détermination inébranlable à établir une culture de diversité et d'inclusion, souligne Barb Mason, chef de groupe et chef des Ressources humaines à la Banque Scotia. Nous poursuivons nos efforts pour avoir un milieu de travail inclusif pour l'avenir de tous, et nos progrès jusqu'à maintenant nous stimulent. Nous avons de grandes ambitions à ce chapitre et poursuivons le travail pour atteindre nos objectifs d'inclusion pour 2025 afin d'avoir en place une culture d'inclusion partout dans le monde où nous exerçons nos activités, et ce, de façon durable. »

L'indice Diversité et inclusion (D&I) de Refinitiv repose sur les données qu'elle possède sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cet indice permet d'évaluer la performance relative des entreprises à l'égard des facteurs qui caractérisent les milieux de travail prônant la diversité et l'inclusion.

« L'indice D&I de Refinitiv est devenu le point de référence pour évaluer les progrès. Son impact dans le marché se fait sentir autant auprès des investisseurs - qui peuvent ainsi connaître les entreprises qui sont des chefs de file sur le plan de la diversité et de l'inclusion - qu'auprès des entreprises qui sont déterminées à assurer la diversité de leur effectif et à faire preuve de transparence. Notre indice relève les 100 entreprises les plus diversifiées et les plus inclusives dans le monde, et nous sommes ravis de voir les engagements audacieux de la Banque Scotia, sa performance dans le peloton de tête de l'industrie et son impact social positif, au moment où il est crucial de reconstruire une économie et une société résilientes, » explique David Harris, chef mondial de finance durable, London Stock Exchange Group.

Engagement de la Banque Scotia envers l'inclusion

En 2020, la Banque Scotia a actualisé ses objectifs en matière de diversité et d'inclusion afin d'accroître la diversité de son effectif d'ici 2025, en ciblant plus particulièrement les personnes qui s'identifient comme des personnes noires, des personnes de couleur, des Autochtones, des personnes handicapées et des femmes. En 2020, la Banque a organisé cinq séances d'écoute auprès de divers groupes d'employés représentatifs de la diversité pour développer une culture inclusive et renforcer l'engagement des employés. Ces séances ont fourni de l'information précieuse qui a permis de cerner des lacunes, ce qui aidera la Banque Scotia à mettre en place des stratégies pour faire progresser l'inclusion. La Banque Scotia a d'ailleurs réaffirmé son attachement au principe de l'inclusion en signant le serment des dirigeants de l'initiative BlackNorth pour lutter à tous les échelons contre la discrimination et le racisme systémique envers les Noirs.

La Banque Scotia est déterminée à devenir la banque de choix des communautés de la diversité qu'elle sert. Au fil des ans, elle a remporté plusieurs prix : un des meilleurs milieux de travail au monde selon l'institut Great Place to Work, inclusion à l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg, un des meilleurs milieux de travail pour les femmes au Canada, entre autres.

Pour en savoir plus sur la diversité et l'inclusion à la Banque Scotia, allez au https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/notre-societe/diversite-et-inclusion.html.

À propos de La Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de Refinitiv, une entreprise LSEG

Refinitiv, une entreprise LSEG (London Stock Exchange Group), est l'un des plus importants fournisseurs de données et d'infrastructure sur les marchés financiers. Comptant plus de 40 000 clients et 400 000 utilisateurs dans 190 pays, Refinitiv donne des outils aux participants de tout le marché financier mondial. Grâce à l'information et à la technologie que nous offrons, nos clients sont en mesure de faire des investissements critiques, de négocier des opérations et de prendre des décisions sur les risques avec confiance. En combinant une plateforme ouverte et unique à des données et à une expertise de qualité inégalée, nous faisons le pont entre les personnes et le choix et les possibilités; nous stimulons ainsi le rendement, l'innovation et la croissance de nos clients et de nos partenaires. www.lseg.com

