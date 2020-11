TORONTO, le 27 nov. 2020 /CNW/ - La Banque Scotia a accédé au palmarès 2020 des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada dans la catégorie des organisations de grande envergure. Ce programme national reconnaît les organisations canadiennes réussissant le mieux à instaurer une culture d'entreprise qui favorise le rendement et contribue au maintien d'un avantage concurrentiel.

« Nous sommes fiers de notre culture inclusive, axée sur le rendement élevé, et des BanquiersScotia qui incarnent cette culture et nos valeurs chaque jour au sein de notre équipe gagnante », a déclaré Barb Mason, chef de groupe et chef des Ressources humaines à la Banque Scotia. « Nous sommes également fiers d'être reconnus pour notre culture par une organisation qui considère celle-ci comme un avantage concurrentiel pour une entreprise - surtout dans le cadre de nos efforts continus pour faire des clients notre priorité. »

La Banque Scotia a reçu cette reconnaissance à la suite d'une analyse détaillée de sa culture et de l'expérience employé, les organisations participantes étant évaluées notamment pour leur vision et leur leadership, leurs pratiques de recrutement, de gestion des talents et de communication, ainsi que les récompenses et la reconnaissance qu'elles offrent.

La Banque Scotia a redéfini sa mission en 2018 et ses dirigeants ont pris l'engagement de promouvoir une culture qui met en évidence l'adoption des valeurs et de la vision de la Banque par les BanquiersScotia, pour l'avenir de tous. Cette récompense confirme que l'alignement de la culture de la Banque sur sa mission est un facteur essentiel du rendement individuel et collectif. En retour, ce rendement permet à la Banque de faire avancer son plan stratégique, dans l'intérêt de ses clients, des collectivités et des actionnaires dans les Amériques.





Au cours de la dernière année, la Banque Scotia a notamment pris ces initiatives pour renforcer sa culture :

Elle a donné priorité au bien-être total et à la santé mentale de ses employés en leur offrant de nouveaux avantages flexibles, comme des soins de santé en ligne, des suppléments de paie bonifiés pour les congés parentaux, cinq jours de congé personnel payés pour tous les employés admissibles ainsi qu'une couverture de 3 000 $ pour les soins de santé mentale.

en leur offrant de nouveaux avantages flexibles, comme des soins de santé en ligne, des suppléments de paie bonifiés pour les congés parentaux, cinq jours de congé personnel payés pour tous les employés admissibles ainsi qu'une couverture de 3 000 $ pour les soins de santé mentale. Elle a mis l'accent sur le développement des compétences, la formation et le perfectionnement en vue d'un avenir numérique en lançant Scotia Academy, une nouvelle plateforme virtuelle d'apprentissage modulaire qui permet aux employés d'apprendre tout en travaillant grâce à une technologie moderne.

en lançant Scotia Academy, une nouvelle plateforme virtuelle d'apprentissage modulaire qui permet aux employés d'apprendre tout en travaillant grâce à une technologie moderne. Elle a actualisé ses objectifs en matière de diversité et d'inclusion pour accroître la diversité de son effectif au cours des cinq prochaines années et s'assurer de demeurer un employeur de choix pour les différentes communautés qu'elle sert.

pour accroître la diversité de son effectif au cours des cinq prochaines années et s'assurer de demeurer un employeur de choix pour les différentes communautés qu'elle sert. Elle a aidé les collectivités, en cette année où la pandémie de COVID-19 les a frappées comme jamais auparavant. La Banque Scotia a consacré plus de 16 millions de dollars au soutien des personnes les plus vulnérables face à la crise, incluant des contributions directes à des organismes de soutien et une aide aux hôpitaux et aux professionnels de la santé.

La Banque Scotia acceptera sa récompense à l'occasion du gala de remise des prix pour les cultures d'entreprise les plus admirées qui aura lieu le 22 avril 2021. Celle-ci s'inscrit parmi plusieurs autres distinctions reçues par la Banque en 2020, notamment une reconnaissance du magazine Global Finance pour son leadership remarquable durant la crise de la COVID-19, un classement au palmarès des meilleurs lieux de travail au monde du Great Place to Work InstituteMD, ainsi qu'une place sur la liste des 25 sociétés les plus diversifiées et les plus inclusives du monde de Refinitiv.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site Web et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.https://www.scotiabank.com/

