M. Davey a été sélectionné parmi des centaines de candidats par un comité consultatif indépendant composé de professionnels de tous les horizons et de partout au Canada. Les candidatures ont été évaluées sur la base de quatre critères : vision et innovation, leadership, impact et influence, ainsi que responsabilité sociale.

« M. Davey joue un rôle actif dans le milieu des affaires et dans sa communauté, et met à profit sa vision et son engagement pour faire croître l'économie autochtone et développer les conseils et les solutions fournis par la Banque Scotia aux communautés autochtones du Canada, explique Stephen Bagnarol, vice-président à la direction, Services bancaires aux entreprises - Canada à la Banque Scotia. Au nom de toute la Banque, je transmets mes plus sincères félicitations à M. Davey pour cette distinction amplement méritée. Il fait partie des meilleurs au Canada et nous sommes fiers de tout ce qu'il accomplit chaque jour pour produire des résultats pour les entreprises et les membres des communautés autochtones au Canada et favoriser leur prospérité. »

Avant de se joindre à la Banque Scotia, M. Davey a travaillé au ministère de la Justice du Canada, d'abord comme procureur de la Couronne, puis comme conseiller spécial et conseiller juridique au Bureau du sous-ministre adjoint, Affaires autochtones. De plus, il est capitaine dans les Forces armées canadiennes (Première réserve, The Queen's York Rangers) et a été nommé aide de camp du lieutenant-gouverneur de l'Ontario.

Créé en 1995 par Caldwell, le programme 40 Canadiens performants de moins de 40 ans a reconnu jusqu'ici près de 1 000 Canadiens d'exception. Une place à ce palmarès représente la distinction la plus convoitée au pays pour les jeunes gens d'affaires et leaders dans leur communauté. Les lauréats de 2021 ont été annoncés aujourd'hui dans le National Post, et seront célébrés dans le cadre de divers événements qui auront lieu au cours des prochains mois.

