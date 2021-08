La Banque lance au cours du mois une initiative de recrutement pour pourvoir 100 postes de premier plan dans les secteurs des technologies et du numérique.

OTTAWA, ON and VANCOUVER, BC, le 12 août 2021 /CNW/ - Les professionnels des technologies d'Ottawa et de Vancouver ont maintenant la possibilité de propulser leur carrière vers de nouveaux sommets en se joignant aux équipes gagnantes de la Banque Scotia. La Banque a annoncé aujourd'hui qu'elle avait créé des pôles régionaux sur les marchés clés d'Ottawa et de Vancouver et qu'elle recrute massivement pour des postes de premier plan dans les technologies et le numérique, notamment des architectes, des ingénieurs, des professionnels de la sécurité Internet, des développeurs de logiciels, des développeurs mobiles et des concepteurs numériques.

« Développer nos stratégies d'attraction des talents constitue la prochaine étape de l'évolution du mode et du lieu de travail des BanquiersScotia, explique Barb Mason, chef de groupe et chef des Ressources humaines. En 2016, nous avons adopté un modèle de travail adapté aux activités à nos bureaux du siège social; des milliers d'employés sont ainsi passés d'une configuration de bureaux attitrés à des espaces polyvalents, en plus d'avoir la flexibilité de travailler à distance. La pandémie a accéléré cette transformation, ce qui nous permet d'offrir aux employés davantage d'options de carrière sur l'ensemble de nos marchés. »

Bien qu'elle n'en soit qu'à ses débuts, l'initiative de recrutement sera étendue à l'extérieur du Grand Toronto pour une première série de 100 nouvelles offres d'emploi au cours du mois. Des locaux seront mis à la disposition des employés des domaines du numérique et des technologies à Ottawa et à Vancouver pour favoriser la collaboration et la participation à des activités de consolidation d'équipe. La présence des employés dans les locaux dépendra des consignes globales de retour au bureau de la Banque.

« La technologie a non seulement transformé la manière dont la Banque sert ses clients, mais elle nous a donné une impulsion en tant qu'équipe proposant des produits et ayant un impact à l'échelle mondiale, affirme Michael Zerbs, chef de groupe, Technologie et Exploitation. Ottawa et Vancouver sont des marchés importants pour nos activités canadiennes, en plus de compter des talents très qualifiés et diversifiés dans les secteurs du numérique et des technologies. Nous sommes enthousiastes à l'idée de déployer nos stratégies d'attraction des talents afin de stimuler nos équipes primées orientées client. »

Les pôles régionaux seront évalués pour déterminer la possibilité d'y intégrer également des postes des fonctions d'entreprise de la Banque qui conviennent au travail à distance. Les personnes intéressées sont invitées à consulter les offres d'emploi de la Banque (Ottawa et Vancouver) et sur LinkedIn. D'autres postes seront offerts au cours des jours et des semaines à venir. Les candidats potentiels sont priés de consulter les offres d'emploi régulièrement.

