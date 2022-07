La Banque Scotia devient la première banque à remporter trois prix d'excellence régionaux la même année civile

TORONTO, le 15 juill. 2022 /CNW/ - La Banque Scotia est fière d'annoncer qu'elle est désignée meilleure banque du Canada, meilleure banque d'Amérique du Nord au chapitre de la finance durable et meilleure banque d'investissement du Chili dans le palmarès Euromoney 2022. Établi en 1992, le palmarès d'Euromoney constitue le nec plus ultra des récompenses de l'industrie des services bancaires dans le monde; il décerne plus de 50 prix régionaux et prix de meilleure banque dans un bassin de 100 pays. Cette année, Euromoney avait reçu un nombre record de candidatures dans les catégories des prix régionaux et des prix nationaux.

« La présence très forte de la Banque Scotia au gala Euromoney 2022 confirme notre position de chef de file du secteur bancaire dans les Amériques, » explique Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. « Ces prix témoignent de l'efficacité avec laquelle nous exécutons notre stratégie mondiale dans nos marchés principaux du Canada et du Chili et ils mettent en lumière nos efforts pour devenir un chef de file de la finance durable. »

La Banque Scotia avait remporté des prix d'excellence Euromoney en 2020, soit les prix de meilleure banque du Chili et meilleure transformation bancaire en Amérique latine. La Banque Scotia a aussi remporté récemment six prix Sustainable Finance décernés par le magazine Global Finance, ce qui illustre son dynamisme dans ce secteur, puisqu'elle a remporté le prix « Leadership mondial remarquable en transparence pour la durabilité » pour une deuxième année de suite.

Le groupe Finance durable de la Banque Scotia a connu une forte croissance depuis son établissement en 2020. Il est un chef de file pour le développement de solutions innovantes en matière de financement durable et offre des services-conseils en matière de facteurs ESG pour soutenir la présence mondiale diversifiée de la Banque. L'équipe offre un leadership éclairé et des conseils sur les marchés pour les clients et prend part à divers événements portant sur les finances durables à l'échelle locale et internationale, ainsi qu'à des groupes de travail pour faire avancer la conversation et susciter une prise de conscience auprès d'un éventail de parties prenantes.

« Cette reconnaissance confirme sans équivoque le leadership par l'équipe Services bancaires et marchés mondiaux de la Banque Scotia dans la conception de solutions innovantes en matière de prêt, de services-conseils, d'opérations de couverture et de souscription dans une optique de développement durable pour notre clientèle mondiale, » poursuit M. Porter. « Nous sommes absolument ravis de constater qu'Euromoney reconnaît le travail que nous faisons pour faire progresser la transition climatique et promouvoir la croissance économique durable aux côtés de nos clients afin que les principes du développement durable soient intégrés à toutes leurs activités. »

Depuis 2013, la Banque a fait des progrès notables à l'égard de sa stratégie de croissance puisqu'elle s'est retirée de 25 pays non cotés ou de catégorie spéculative et de huit champs d'activité secondaires et qu'elle a ainsi pu redéployer 10 milliards de dollars de capitaux dans des pays et des activités stables, affichant une croissance plus élevée et offrant un meilleur rendement sur l'investissement. Elle a fait l'acquisition de BBVA Chile en 2018, ce qui a renforcé sa position dans un marché en forte croissance, et elle a récemment accru sa participation majoritaire dans Scotiabank Chile pour la porter à 99,8 %, ce qui en fait actuellement la troisième plus grande banque en importance dans la région.

« Les activités de la Banque Scotia au Chili montrent que nous réussissons bien notre stratégie en vue de devenir un chef de file du secteur bancaire dans les Amériques, » poursuit M. Porter. « La reconnaissance d'Euromoney met en lumière notre engagement dans la région, ainsi que nos plans en vue de poursuivre sur cette lancée au Chili et dans les pays de l'Alliance du Pacifique où nous exerçons nos activités, et ce, pour les années à venir. »

