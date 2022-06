TORONTO, le 27 juin 2022 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui un investissement communautaire de 900 000 $ ciblant Passeport pour ma réussite, un organisme de bienfaisance national qui a pour mission de briser le cycle de la pauvreté grâce au pouvoir de l'éducation, en aidant les jeunes qui font face à des obstacles majeurs à obtenir leur diplôme d'études secondaires.

Environ neuf pour cent des jeunes Canadiens n'obtiennent pas leur diplôme d'études secondaires. Dans certaines collectivités à faible revenu, cette proportion peut atteindre 50 pour cent. Il est particulièrement difficile pour les nouveaux arrivants et les jeunes immigrants de s'adapter à un système d'éducation et à un programme scolaire différents, en plus du fait qu'ils doivent apprendre une nouvelle langue et participer aux activités sociales.

Grâce à des partenariats bien établis, Passeport pour ma réussite accompagne des écoles pour qu'elles puissent offrir un programme scolaire adapté aux jeunes issus de milieux vulnérables afin d'augmenter leurs chances de décrocher un diplôme. À long terme, cette stratégie améliore les perspectives d'emploi et la probabilité d'avoir du succès financier et une vie meilleure. Le programme Passeport pour ma réussiteMC s'adresse tout particulièrement aux jeunes pendant la période cruciale du secondaire, alors qu'ils acquièrent des habitudes sur le plan des études, du travail et des relations interpersonnelles qui dureront toute la vie.

« Aider les jeunes à obtenir le soutien nécessaire pour libérer leur potentiel au niveau secondaire demeure un facteur essentiel au fondement d'une vie adulte réussie, soutient Geneviève Brouillard, première vice-présidente, Région Québec et Est de l'Ontario à la Banque Scotia. Nous sommes fiers de nous associer à l'organisme Passeport pour ma réussite et ainsi contribuer à éliminer les obstacles à l'obtention d'un diplôme et fournir un soutien crucial pour que des jeunes aient la chance de s'épanouir et de planifier leur avenir. »

Le programme Passeport pour ma réussite regroupe diverses formes de soutien (financier, social et individuel) en vue de répondre aux besoins uniques des jeunes, dont le tutorat et les activités de développement social visant à favoriser le développement d'habiletés numériques, l'apprentissage d'autres langues, l'acquisition des connaissances de base en matière financière, ainsi qu'un accompagnement pour évoluer dans le monde qui les entoure. En donnant aux nouveaux Canadiens les moyens de poursuivre des études et d'accéder à l'emploi, on fait en sorte qu'ils puissent contribuer au tissu économique, social et culturel du Canada et à sa croissance.

« Le partenariat de longue date entre la Banque Scotia et l'organisme Passeport pour ma réussite a permis d'aider des milliers de jeunes à obtenir leur diplôme d'études secondaires et à poursuivre avec succès des études postsecondaires, à suivre une formation et à accéder au marché de l'emploi. Pour stimuler l'économie, il est crucial de former les leaders de demain et de contribuer à l'efficacité d'une main-d'œuvre canadienne composée de jeunes arrivants », affirme Quinn Bingham, vice-président, Passeport pour ma réussite Canada.

Passeport pour ma réussite est un programme phare dans le cadre de l'initiative ScotiaINSPIRE, une initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans visant à développer la résilience économique des groupes défavorisés. ScotiaINSPIRE a appuyé près de 200 organismes de bienfaisance et déployé 26 millions de dollars d'investissements dans diverses collectivités partout dans le monde durant sa première année et poursuit ses investissements dans des initiatives communautaires qui sont porteuses de changements.

Principal levier d'action de la Banque Scotia pour réaliser sa mission pour l'avenir de tous, l'initiative ScotiaINSPIRE favorise des changements durables en s'associant à des programmes et des organisations qui fournissent des outils pour améliorer la réussite scolaire, les perspectives d'emploi, la faculté de s'adapter aux changements et la probabilité d'avoir du succès financier.

Cliquez ici pour en savoir davantage sur ScotiaINSPIRE et sur l'engagement de la Banque Scotia en matière de diversité et d'inclusion.

Stephanie Cangelosi, Global Communications, [email protected]

