Le contrat d'achat financier d'énergie solaire à long terme en Alberta vient ajouter une source d'énergie renouvelable au réseau d'électricité canadien et fait progresser la Banque Scotia dans son engagement à utiliser uniquement de l'énergie propre.

TORONTO, le 9 févr. 2022 /CNW/ - La Banque Scotia et Evolugen, la société d'exploitation canadienne de Brookfield Renewable (NYSE: BEP) ( NYSE: BEPC) (TSX: BEP.UN) (TSX: BEPC), ont annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat d'achat financier d'énergie solaire d'une durée de 15 ans, à partir d'une nouvelle installation d'environ 40 MW à construire au nord-est de Cardston, en Alberta. Lorsque l'installation sera opérationnelle, la Banque Scotia en sera l'unique propriétaire, achetant la totalité de l'électricité renouvelable et propre qui y sera générée pour réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre.

Ce contrat s'inscrit dans la foulée de ses engagements sur le climat, son approche complète à l'égard des changements climatiques, notamment la décarbonisation de ses propres opérations et le soutien des clients dans la transition vers une économie carboneutre.

« Nous sommes extrêmement fiers de conclure un partenariat avec Evolugen pour l'achat d'énergie renouvelable, ce qui nous permettra de compenser bien plus que notre empreinte carbone pour notre consommation d'électricité à l'échelle de tout le pays, explique Stephen Morson, Premier vice-président, Immobilier, Banque Scotia. Nous sommes conscients du rôle unique que nous pouvons jouer dans la transition vers une économie faible en carbone et plus résiliente. Ce contrat nous permet non seulement d'atteindre notre objectif de nous procurer 100 % d'électricité propre au Canada d'ici 2025, mais aussi de contribuer à la croissance du développement de l'énergie renouvelable au Canada, ce qui est un résultat positif pour toutes les parties prenantes. »

La construction de Spring Coulee Solar doit commencer à l'été 2022 et l'exploitation, en 2023. Durant sa première année, Spring Coulee Solar devrait générer près de 60 000 MWh d'électricité renouvelable, soit l'alimentation en électricité d'environ 9 000 foyers albertains par année. Grâce à l'électricité générée par plus de 70 000 panneaux solaires photovoltaïques bifaciaux, le projet permettra d'éviter environ 30 000 tonnes métriques d'émissions de gaz à effet de serre annuellement. Il créera aussi jusqu'à 100 emplois en construction en Alberta, et l'exploitation de l'installation injectera plus de 48 millions de dollars dans l'économie locale.

« Nous sommes très enthousiasmés de travailler avec notre partenaire de longue date, Scotiabank, pour l'aider à atteindre ses objectifs de décarbonisation, a déclaré Josée Guibord, cheffe de la direction d'Evolugen. Nous sommes en bonne position pour établir à l'avenir des partenariats avec des entreprises de l'Alberta afin d'offrir des solutions d'énergie propre de premier plan compte tenu de notre expertise en matière d'exploitation et de développement ainsi que de notre accès aux capitaux et à des sites de développement de grande qualité. »

À propos d'Evolugen

Evolugen est actuellement propriétaire de 61 installations d'énergie renouvelable qu'elle exploite au Canada, soit 33 centrales hydroélectriques, 4 parcs éoliens et 24 parcs solaires, pour une puissance installée qui totalise 1 912 MW. Chef de file de l'énergie renouvelable, Evolugen fournit des solutions durables conçues pour accélérer la transition du Canada vers un avenir faible en carbone. Evolugen est une société de Brookfield Renewable Partners L.P. (NYSE: BEP;TSX: BEP.UN).

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Fiona Johnston, Communications mondiales, Banque Scotia, (416) 275-6748, [email protected]; Rémi Moreau, Vice-président, Relations gouvernementales et externes, Evolugen, (613) 222-6152, [email protected]