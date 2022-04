Organisme à but non lucratif, CDSPI est le plus important fournisseur de produits d'assurance, de solutions de placement et de conseils financiers personnalisés aux dentistes et aux étudiants en médecine dentaire du Canada. Les conseils d'expert et la planification financière sont des avantages offerts aux membres des associations dentaires participantes. Cette entente vient élargir l'engagement du CDSPI envers les dentistes, puisque l'organisme pourra recommander en toute exclusivité une gamme de solutions bancaires solides, conçues expressément pour les dentistes et les étudiants en médecine dentaire.

Les étudiants en médecine dentaire, les dentistes en exercice et les dentistes à la retraite ont droit aux avantages préférentiels offerts par le Programme bancaire Pro Santé+ Banque Scotia destiné aux dentistes. Ils ont ainsi accès à une gamme variée de solutions et services bancaires personnels et commerciaux qui les aideront tout au long de leur carrière, soit du début de leurs études en médecine dentaire jusqu'au moment où ils commencent à exercer leur profession, en passant par l'élargissement de leur cabinet et la planification de leur retraite. CDSPI continuera de fournir aux membres des associations dentaires participantes des conseils et des solutions en matière d'assurance, de placement et de gestion privée de patrimoine.

« Nous sommes ravis de collaborer avec CDSPI pour offrir des solutions bancaires qui répondent aux besoins financiers uniques des dentistes, qui doivent à la fois exploiter une entreprise complexe et fournir un service essentiel sur le plan de la santé, explique Jason Charlebois, premier vice-président, Petites entreprises. Le Programme bancaire Pro Santé+ Banque Scotia destiné aux dentistes est conçu expressément pour aider les dentistes et les étudiants en médecine dentaire tout au long de leur carrière en atténuant le stress financier durant leurs études et l'exercice de la profession, afin qu'ils puissent se concentrer sur la qualité des soins à donner à leurs patients. »

« Grâce à cette entente avec la Banque Scotia, CDSPI peut recommander à ses clients des produits et services bancaires d'une organisation de renommée mondiale; l'ensemble de services offerts par CDSPI est ainsi élargi et comprend des solutions financières de bout en bout répondant expressément aux besoins des dentistes, souligne Ed Dermit, président et chef de la direction de CDSPI. Le Programme bancaire Pro Santé+ Banque Scotia destiné aux dentistes cadre tout à fait avec notre mandat, c'est-à-dire de voir aux intérêts des dentistes, d'élargir notre portée et nos capacités et d'enrichir les relations de nos clients. »

En combinant leurs connaissances et leur expérience, en fournissant des conseils financiers personnalisés et en offrant des solutions bancaires sur mesure, la Banque Scotia et CDSPI témoignent de leur engagement à soutenir les dentistes du Canada.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos du programme Pro Santé+ de la Banque Scotia

La Banque Scotia est au service des membres des professions libérales du Canada depuis plus de 30 ans et elle leur offre des solutions et services sur mesure. Ce programme spécialisé est conçu expressément pour répondre aux besoins uniques des professionnels de la santé tout au long de leur carrière et de leur vie.

Notre réseau exclusif de conseillers et de spécialistes fournit des conseils financiers et des solutions personnalisées, répondant aux besoins uniques des professionnels de la santé de tout le Canada.

À propos de CDSPI

CDSPI est un organisme à but non lucratif dont la seule mission est, depuis plus de 60 ans, de concevoir des programmes avantageux pour les dentistes membres des associations faisant partie de CDSPI. De son côté, CDSPI Services consultatifs Inc. fournit des conseils d'experts sans contrainte et des solutions d'assurance et de placements de premier plan qui sont spécifiquement adaptées aux besoins des dentistes. Comme les dentistes constituent son unique clientèle, CDSPI comprend à fond leurs besoins et leurs priorités financières.

