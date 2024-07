TORONTO, le 19 juill. 2024 /CNW/ - La Banque Scotia est heureuse d'annoncer qu'elle s'est vu décerner au total 11 prix d'excellence 2024 par Euromoney, notamment ceux de meilleure banque au Canada, de meilleure banque au monde en matière de responsabilité d'entreprise et de meilleure banque en Amérique du Nord en matière de responsabilité d'entreprise.

Plus de 600 banques dans 100 pays sont candidates pour les prix annuels d'Euromoney, considérés comme l'une des plus hautes distinctions pour les institutions financières à l'échelle mondiale. La meilleure banque au Canada est sélectionnée sur la base de son rendement financier, de sa capacité à réaliser ses objectifs stratégiques et des initiatives clés qui la distinguent de ses pairs. Euromoney a souligné l'actualisation de la stratégie et de la vision de la Banque Scotia en 2023, son programme de fidélisation Scène+, le lancement de l'Investisseur futé pour appuyer les conseils et favoriser l'établissement de relations bancaires principales, ainsi que l'étoffement des programmes de bien-être offerts au personnel, notamment par la mise en place des normes de soins inclusives à l'échelle mondiale.

« Ces reconnaissances témoignent de l'excellent élan que nous avons pris dans la concrétisation de notre vision d'être le partenaire financier de confiance de notre clientèle et dans la réalisation de notre stratégie d'entreprise au sein de nos principaux marchés, a déclaré Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Je tiens à remercier nos équipes de toute l'organisation pour leurs efforts en vue de mettre en place la Banque de demain et de produire une croissance rentable et durable pour notre clientèle et nos actionnaires. »

Le prix mondial et les prix régionaux de la meilleure banque en matière de responsabilité d'entreprise d'Euromoney évaluent l'engagement des institutions financières à favoriser la diversité et l'inclusion, à réduire l'impact environnemental de leurs activités ainsi qu'à mettre en œuvre des initiatives novatrices et efficaces pour renforcer les collectivités locales. Euromoney a remis à la Banque Scotia le prix mondial et le prix pour l'Amérique du Nord, soulignant les progrès de la Banque à l'égard de ses objectifs ESG et l'intégration de ces derniers aux priorités de ses secteurs d'activité, ses efforts pour créer un plan d'action pour la vérité et la réconciliation, son approche à l'égard du changement climatique ainsi que son programme phare d'investissement communautaire ScotiaINSPIREMC.

« À la Banque Scotia, nous avons intégré nos objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance à notre stratégie d'entreprise et nos objectifs d'affaires afin de favoriser l'atteinte de résultats positifs pour notre personnel, notre clientèle et les collectivités au sein desquelles nous sommes présents partout dans le monde, explique Meigan Terry, première vice-présidente et cheffe, Impact social, Durabilité et Communications, Banque Scotia. Nous restons engagés à ancrer nos initiatives de durabilité et de solidarité sociale dans la confiance et la transparence, et nous sommes très fiers de cette reconnaissance internationale. »

La Banque Scotia est également fière d'avoir reçu les prix suivants, qui témoignent de ses progrès à l'égard de ses priorités stratégiques dans les différents marchés où elle exerce ses activités :

Meilleure banque au Chili

Meilleure banque pour les sociétés au Chili

Meilleure banque numérique au Chili

Meilleure banque aux Bahamas

Meilleure banque numérique aux Bahamas

Meilleure banque en Jamaïque

Meilleure banque à Trinité-et- Tobago

Meilleure banque pour les sociétés à Trinité-et- Tobago

De plus amples renseignements sur les prix d'excellence 2024 d'Euromoney se trouvent ici.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (au 30 avril 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

Relations avec les médias : Jennifer Dillabough, [email protected], 647-409-1327