C'est un prix prestigieux de plus, dans une année déjà riche pour la Banque Scotia

TORONTO, le 5 oct. 2022 /CNW/ - La Banque Scotia est fière d'avoir été nommée Banque d'investissement de l'année pour les Amériques par la revue The Banker lors de la remise de prix Investment Banking Awards 2022 tenue à Londres, au Royaume-Uni. Ce prix souligne l'excellence des Services bancaires et marchés mondiaux de la Banque Scotia envers leurs clients de toutes les Amériques.

Les membres de l'équipe de direction de la Banque Scotia en Europe reçoivent le prix de Banque d’investissement de l’année pour les Amériques par la revue The Banker lors de la remise de prix Investment Banking Awards 2022 tenue à Londres, au Royaume-Uni. (Groupe CNW/Scotiabank)

« Ce prix valide la vision des Services bancaires et marchés mondiaux de la Banque Scotia, qui veulent être reconnus comme un chef de file des services bancaires de gros dans les Amériques », explique Jake Lawrence, chef de la direction et chef de groupe, Services bancaires et marchés mondiaux (SBMM) de la Banque Scotia.

« Ces dernières années, nous avons mis à exécution une stratégie pour mieux répondre aux besoins de nos clients et ainsi concrétiser notre vision. Ce prix témoigne des efforts de notre équipe de première classe qui exécute notre stratégie dans toutes les Amériques, qui fournit à nos clients des services bancaires et l'accès aux marchés allant du Canada jusqu'à la pointe du Chili, et qui tire profit de la force de la Banque Scotia pour répondre aux besoins des clients. Je suis fier d'accepter le prix de Banque d'investissement de l'année pour les Amériques au nom de toute l'équipe des Services bancaires et marchés mondiaux de la Banque Scotia. »

Ce prix important fait suite à plusieurs autres prix prestigieux que la Banque Scotia a reçus cette année. Mentionnons les trois prix d'excellence Euromoney 2022 (meilleure banque en Amérique du Nord au chapitre de la finance durable; meilleure banque au Canada; meilleure banque d'investissement au Chili) et les six prix Sustainable Finance Awards 2022 décerné par Global Finance (meilleure banque au Canada pour son leadership en matière de finance durable; leadership remarquable en matière d'obligations sociales/d'obligations durables et en prêts liés à la transition/durabilité en Amérique du Nord).

Pour en savoir plus sur les Services bancaires et marchés mondiaux, consultez notre site web : www.gbm.scotiabank.com/fr.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à environ 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Demandes des médias : Rosana Yanez, Banque Scotia, Tél. : +1 (647) 924-2056, Courriel : [email protected]