La Banque Scotia dote son application eHOME de la Banque Scotia de la préapprobation en ligne et s'allie à l'Association canadienne de l'immeuble pour REALTOR.ca

TORONTO, le 20 nov. 2019 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui des améliorations majeures à son application numérique de prêt hypothécaire eHOME de la Banque Scotia, témoignant ainsi de son engagement à proposer des solutions numériques inédites pour offrir une expérience client encore meilleure. Ainsi, les Canadiens peuvent dorénavant faire préapprouver leur prêt en ligne, transformer cette approbation en demande de prêt et se mettre à la recherche de la demeure de leurs rêves, le tout sur une seule et même plateforme numérique.

Grâce à la fonction de préapprobation en ligne de l'application eHOME de la Banque Scotia, les futurs acheteurs peuvent obtenir un taux exclusif et recevoir une décision sur la valeur du prêt hypothécaire qu'ils peuvent demander, le tout en quelques minutes. Une fois la préapprobation fournie, il est possible de télécharger immédiatement une lettre de confirmation sur n'importe quel appareil.

En outre, grâce à un partenariat avec l'Association canadienne de l'immeuble (ACI), les acheteurs peuvent maintenant rechercher une propriété en fonction de leur budget préapprouvé sur le plus grand site immobilier du Canada, REALTOR.ca, et ce, sans même quitter l'application eHOME de la Banque Scotia.

« Nous sommes extrêmement fiers de proposer aux Canadiens une expérience de prêt hypothécaire en ligne transparente à toutes les étapes de leur parcours d'achat, déclare Janet Boyle, première vice-présidente, Crédit garanti par un bien immobilier à la Banque Scotia. Que ce soit pour calculer rapidement un budget, obtenir une préapprobation officielle, chercher une propriété ou se lancer dans des démarches de prêt après avoir trouvé la maison idéale, l'application eHOME de la Banque Scotia est accessible en tout temps, sur tous les appareils. Il n'y a rien de plus simple. »

« Les gens à la recherche d'une propriété consultent de nombreux sites Web, et pas seulement des sites immobiliers, explique Patrick Pichette, vice-président de l'ACI. Ce partenariat avec la Banque Scotia, c'est pour nous un moyen parfait de rendre les inscriptions de REALTORMD plus visibles au pays et d'aider les acheteurs à trouver ce dont ils ont besoin au bon moment dans leurs démarches. »

Cela fait déjà quelques mois que la Banque Scotia a inauguré eHOME de la Banque Scotia, une application numérique unique qui révolutionne la demande de prêt hypothécaire. Pour en savoir plus sur l'application et les critères d'admissibilité, consulter le site http://www.scotiabank.com/ehome.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

REALTORMD. Membre de l'Association canadienne de l'immeuble et plus.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Daniela Da Silva, 416-288-7655, daniela.dasilva@scotiabank.com

Related Links

www.scotiabank.ca