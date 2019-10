La Banque Scotia dévoile son installation #Parcoursd'influence durant la Semaine de la petite entreprise

- Une installation de grande envergure présentée à Toronto du 21 au 25 octobre -

TORONTO, le 21 oct. 2019 La Banque Scotia dévoile aujourd'hui Parcours d'influence, une installation artistique qui met en lumière les phases de démarrage et de croissance d'une entreprise au Canada. D'une hauteur allant jusqu'à 10 pieds, cette installation immersive sera ouverte au public au centre-ville de Toronto durant la Semaine de la petite entreprise.

Ouverte de 8 h à 20 h HE, du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre, l'installation sera aménagée dans un espace extérieur situé au 464, rue King Ouest, près du secteur achalandé de la rue Spadina. Elle comprendra des anecdotes racontées à la première personne par des propriétaires d'entreprise et présentera des statistiques sur cinq grandes étapes du parcours d'une entreprise, c'est-à-dire :

La grande idée : Le succès d'une entreprise repose d'abord sur une grande idée. Elle est parfois si frappante qu'elle est difficile à envisager clairement, mais c'est une idée qui a le pouvoir de tout changer.





: Le succès d'une entreprise repose d'abord sur une grande idée. Elle est parfois si frappante qu'elle est difficile à envisager clairement, mais c'est une idée qui a le pouvoir de tout changer. Les défis : C'est l'étape où la réflexion se transforme en action, à un rythme extrêmement rapide, et où les difficultés sont nombreuses.





: C'est l'étape où la réflexion se transforme en action, à un rythme extrêmement rapide, et où les difficultés sont nombreuses. Le doute et la solitude : À ce stade, les propriétaires d'entreprise peuvent se sentir enlisés et douter du bien-fondé de leur vision.





: À ce stade, les propriétaires d'entreprise peuvent se sentir enlisés et douter du bien-fondé de leur vision. Les refus : C'est l'étape du découragement pendant laquelle les propriétaires d'entreprise ont l'envie de tout abandonner avant de se souvenir des raisons qui les ont poussés à entreprendre ce parcours et de trouver la force de surmonter les obstacles pour mener leur projet à terme.





: C'est l'étape du découragement pendant laquelle les propriétaires d'entreprise ont l'envie de tout abandonner avant de se souvenir des raisons qui les ont poussés à entreprendre ce parcours et de trouver la force de surmonter les obstacles pour mener leur projet à terme. Une influence positive : Enfin, la grande idée se concrétise. Les propriétaires d'entreprise observent leur parcours et réalisent que chaque étape leur a permis d'atteindre leur but : avoir une influence positive sur leur communauté.

« Nous savons que de nombreux propriétaires d'entreprise canadiens se lancent en affaires pour avoir une influence positive sur leur communauté, mais que leur parcours est souvent semé d'embûches. Cette installation artistique interactive vise à mettre ce parcours en lumière de manière à ce que les visiteurs vivent cette expérience de manière directe », souligne Jason Charlebois, premier vice-président des Services aux petites entreprises de la Banque Scotia. « Nous sommes déterminés à collaborer avec les entreprises de toutes tailles pour faciliter leur cheminement vers le succès ».

La Banque Scotia offre des solutions d'affaires conçues pour aider les propriétaires d'entreprise à concrétiser leur grande idée et les soutenir à chaque étape de leur parcours. Grâce à son équipe de conseillers spécialisés, la Banque Scotia offre des solutions bancaires personnelles et professionnelles, des conseils personnalisés et des programmes adaptés aux besoins uniques des propriétaires d'entreprise pour les aider à atteindre leurs objectifs. Ces nombreuses solutions incluent notamment le Compte Sélect pour entreprise et la carte Visa Infinite Affaires PasseportMC Banque Scotia.

La Banque Scotia s'est également engagée à donner aux femmes les moyens de leurs ambitions à l'aide de l'initiative Femmes de la Banque ScotiaMC et à offrir aux médecins canadiens des solutions financières personnalisées grâce au programme bancaire Pro Santé+ Banque Scotia.

Pour en savoir plus, suivez le fil #Parcoursd'influence et visitez la page du Parcours d'influence.

