TORONTO, le 15 mars 2022 /CNW/ - Trois artistes canadiens sont les grands finalistes du Prix de photographie Banque Scotia 2022. Ce prix, qui en est à sa 12e édition cette année, est le plus grand et le plus prestigieux prix de photographie au Canada, décerné par des pairs. Il vise à saluer la vision créative et les réalisations de certains des photographes contemporains les plus talentueux au pays.

Les grands finalistes de l'édition 2022 sont les suivants :

Shannon Bool , Comox (Colombie-Britannique)

, (Colombie-Britannique) Jin-me Yoon, Vancouver (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) Barbara Astman , Toronto ( Ontario )

« Bravo aux trois incroyables artistes qui sont nommés grands finalistes du Prix de photographie Banque Scotia de cette année, souligne Laura Curtis Ferrera, chef du marketing à la Banque Scotia. La Banque Scotia est fière de mettre une nouvelle fois en avant l'excellence de l'art canadien. Nous savons à quel point l'art inspire et nourrit les différentes communautés, et c'est pourquoi nous cherchons depuis longtemps à soutenir, de façon particulière, les artistes canadiens à travers le pays. Par leurs photographies, ces artistes nous invitent à changer notre regard sur le monde et à découvrir ce qui nous rassemble. »

En 2010, la Banque Scotia a créé, avec Edward Burtynsky, le Prix de photographie Banque Scotia pour approfondir son engagement sur le plan artistique et pour saluer la vision créative et les réalisations des photographes les plus talentueux au Canada. Douze ans plus tard, le Prix continue de mettre les Canadiens en contact avec l'art photographique et de jouer un rôle important dans la progression de la carrière artistique du lauréat.

« J'ai le grand plaisir d'annoncer et de féliciter les grands finalistes du Prix de photographie Banque Scotia 2022, explique Edward Burtynsky, président du jury du Prix de photographie Banque Scotia. Ces artistes ont présenté des œuvres impressionnantes et percutantes, prouvant une fois de plus le talent exceptionnel des artistes canadiens. »

Les finalistes de cette année ont été sélectionnés parmi une liste de 11 artistes, où nous retrouvions :

Adian Stimson

Julie Forgues

Kelly Jazvac

Sara Angelucci

Morris Lum

Phil Bergerson

Sara Cwynars

Rosalie Favell

Les finalistes et le lauréat du Prix de photographie Banque Scotia 2022 seront sélectionnés par un jury composé de sommités du milieu canadien des arts :

Edward Burtynsky, artiste, président du jury

Sophie Hackett , conservatrice, Photographie au Musée des beaux-arts de l' Ontario

, conservatrice, Photographie au Musée des beaux-arts de l' Kenneth Montague , collectionneur et conservateur

, collectionneur et conservateur Gaëlle Morel, conservatrice au Ryerson Image Centre

Le lauréat du Prix de photographie Banque Scotia 2022 sera dévoilé au printemps. Il remportera ce qui suit :

une bourse de 50 000 $;

une exposition solo dans le cadre du festival CONTACT de la Banque Scotia 2023;

un recueil de ses œuvres, publié et distribué à l'échelle mondiale par Steidl (Allemagne).

Les autres finalistes recevront chacun une bourse de 10 000 $.

Les œuvres de Deana Bowen, gagnante du Prix de photographie Banque Scotia 2021, seront mises à l'honneur dans le cadre d'une exposition solo au Ryerson Image Centre, du 14 septembre au 3 décembre 2022.

Pour en savoir plus sur le Prix de photographie Banque Scotia, visitez le

www.prixdephotographiebanquescotia.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias : Doug Johnson, Banque Scotia, [email protected]