qui célèbre son 30e anniversaire

TORONTO, le 24 janv. 2023 /CNW/ - Elana Rabinovitch, directrice générale du prix Giller de la Banque Scotia, a dévoilé aujourd'hui les noms des cinq membres du jury 2023. Cette année marque le 30e anniversaire du prix, fondé par un homme d'affaires torontois, Jack Rabinovitch, à la mémoire de son épouse, la journaliste littéraire Doris Giller.

Le prix Giller de la Banque Scotia honore les meilleures œuvres de fiction canadiennes, qu'il s'agisse de nouvelles ou d'œuvres plus longues. Rappelons-nous que Margaret Attwood, Alice Munro, Michael Ondaatje et Mordecai Richler ont remporté ce prix dans le passé.

Le jury sera présidé par l'auteur incomparable et primé d'œuvres de fiction, d'essais et de recueils de poésie, Ian Williams. Il a remporté le prix Giller en 2019 pour son roman saisissant, Reproduction. Il est actuellement professeur permanent à l'Université de Toronto.

Les auteurs canadiens Sharon Bala et Brian Thomas Isaac siégeront également au jury. Le premier roman de Sharon, The Boat People, a remporté le Harper Lee Prize for Legal Fiction et le 2020 Newfoundland & Labrador Book Award, il a été sélectionné pour une pléthore de prix et sa traduction a été publiée dans de nombreux pays.

Brian Thomas Isaac a fait une entrée remarquée sur la scène littéraire en 2022 avec la publication de son premier roman, succès du palmarès, All the Quiet Places. Son roman a été retenu dans la sélection préliminaire du prix Giller de la Banque Scotia et a remporté le Indigenous Voices Award. Il avait auparavant eu une carrière variée : monteur de taureaux, briqueteur et travailleur dans les champs pétrolifères du nord de l'Alberta.

Le volet international complétant le jury en ce 30e anniversaire réunit Rebecca Makkai et Neel Mukherjee. Rebecca était finaliste pour le Pulitzer Prize et le National Book Award. Son roman The Great Believers a remporté de nombreux honneurs - ALA Carnegie Medal, Stonewall Book Award, Clark Award, L.A. Times Book Award - et il a figuré au palmarès des 10 meilleurs livres de 2018 du New York Times.

Neel Mukherjee est l'auteur de plusieurs œuvres, dont le tout récent Avian, son ouvrage pour The Cahiers Series. Il a été finaliste pour le Booker Prize, a remporté le Encore Award de la Royal Society of Literature et le Great Britain Award de la Writers' Guild. Il a le titre de fellow de la Royal Society of Literature.

Audible.ca offre un abonnement gratuit d'un an à tous les membres du jury pour qu'ils écoutent les titres en nomination, mais aussi les œuvres d'autres auteurs canadiens. Le site consacre une page au prix Giller de la Banque Scotia afin que tous les auditeurs puissent découvrir certains des talents littéraires canadiens les plus remarquables.

Kobo fournira également une liseuse à tous les membres du jury pour leur mandat.

La sélection préliminaire sera présentée officiellement au début du mois de septembre, puis les finalistes seront annoncés plus tard durant le mois. Le lauréat sera annoncé lors d'un souper de gala et d'une cérémonie de remise de prix qui auront lieu en novembre à Toronto et qui seront télédiffusés à l'échelle nationale. Allez à scotiabankgillerprize.ca/important-dates/ pour en savoir plus sur les dates importantes et les cérémonies.

Nous acceptons actuellement les mises en candidature pour le prix Giller de la Banque Scotia 2023. Rendez-vous à scotiabankgillerprize.ca pour obtenir la trousse de proposition 2023 comprenant tous les détails. La première date limite de mise en candidature, pour les livres publiés entre le 1er octobre 2022 et le 28 février 2022, est le 17 février 2023.

À propos du prix Giller

Le prix Giller, fondé par l'homme d'affaires torontois Jack Rabinovitch en 1994, souligne chaque année l'œuvre des plus brillants auteurs de fiction canadiens d'expression anglaise. En 2005, le prix s'est associé à la Banque Scotia, qui a quadruplé les bourses : 100 000 $ vont au meilleur roman ou recueil de nouvelles publié en anglais, et 10 000 $ sont remis à chacun des finalistes. Le prix a été baptisé ainsi à la mémoire de la journaliste littéraire Doris Giller par son mari, Jack Rabinovitch, qui est décédé en août 2017.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à plus de 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX: BNS) et à New York (NYSE: BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

À propos d'Audible, Inc.

Audible est le principal créateur et fournisseur de contenu narratif audio de qualité. Il offre à ses clients une nouvelle façon d'enrichir leur vie au quotidien. Audible.ca héberge plus de 800 000 livres audio, balados et ouvrages originaux. Audible compte des millions de membres dans le monde entier abonnés à l'un des 10 services localisés conçus pour les clients de l'Australie, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, du Royaume-Uni et des États-Unis. Les membres d'Audible téléchargent près de 4 milliards d'heures de contenu par an, qu'ils écoutent sur un large éventail d'appareils compatibles.

