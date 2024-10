TORONTO, le 11 oct. 2024 /CNW/ - La Banque Scotia a répondu à l'appel de la CONCACAF en devenant partenaire fondateur officiel de la Coupe des champions féminine, première compétition continentale entre clubs de soccer féminin de la région. Le tournoi, qui vient d'entamer la phase de groupes, réunit 11 équipes des associations membres de la CONCACAF, dont l'équipe canadienne des Whitecaps de Vancouver. L'appui financier de la Banque Scotia est un nouveau jalon dans son entente de commandite avec la CONCACAF amorcée il y a dix ans.

La Coupe des champions féminine de la CONCACAF est un événement annuel qui regroupe les meilleurs clubs de soccer féminin d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Ce tournoi est le seul moyen pour les clubs de la région CONCACAF d'obtenir leur laissez-passer pour la nouvelle Coupe du Monde Féminine de la FIFA, qui devrait avoir lieu en 2026. L'appui de la Banque Scotia à ce tournoi et son partenariat avec la CONCACAF sont en phase avec les efforts déployés par la Banque pour développer ce sport dans les Amériques. Ils favorisent aussi l'égalité des chances en faisant la promotion d'un écosystème footballistique inclusif.

« Forts de notre partenariat décennal avec la CONCACAF, nous sommes fiers d'être un partenaire fondateur de la Coupe des champions féminine de la CONCACAF et de contribuer à stimuler la passion pour le soccer féminin dans ce pays, ainsi que d'inspirer les adeptes et les futures athlètes dans le monde entier, a déclaré Laura Curtis Ferrera, première vice-présidente et cheffe du Marketing de la Banque Scotia. Le soccer féminin gagne en popularité sur le continent américain et fait de plus en plus d'adeptes. Nous sommes ravis de faire partie de ce mouvement et de nous associer à la CONCACAF pour offrir des expériences extraordinaires tout au long du tournoi, alors que certaines des meilleures joueuses de soccer du monde tenteront de se qualifier pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. »

La CONCACAF a donné le coup d'envoi à la Coupe des champions féminine en août dernier, et celle-ci se poursuivra jusqu'en mai 2025, moment où les quatre clubs toujours en lice s'affronteront jusqu'à la finale où seront couronnées les premières joueuses de l'histoire à soulever le trophée. Le tournoi s'appuie sur la stratégie de soccer féminin lancée en 2019 par la CONCACAF dans le but d'offrir des occasions de s'illustrer aux femmes et aux filles évoluant à tous les niveaux du ballon rond.

« Cette année, le lancement de la première Coupe des champions féminine de la CONCACAF a été une étape charnière dans notre démarche visant à développer tous les aspects du soccer féminin dans notre région, a commenté Philippe Maggio, secrétaire général de la CONCACAF. Nous avons réalisé des progrès significatifs dans l'essor du soccer féminin et, bien que nous ayons encore beaucoup de pain sur la planche, le développement des ligues et des clubs, conjugué à la possibilité pour les plus grandes équipes de notre région de décrocher le titre de meilleur club de la CONCACAF, est une phase importante de notre stratégie. La Banque Scotia est un partenaire de longue date très important pour notre organisation et elle a énormément contribué à ces progrès. Je tiens à remercier les membres de son personnel de leur engagement indéfectible dans le cadre de ce nouveau partenariat, et nous sommes ravis d'unir nos efforts pour faire progresser le soccer féminin pendant de nombreuses années. »

Vous trouverez un complément d'information sur le tournoi, y compris les résultats des parties et les dates auxquelles les Whitecaps de Vancouver jouent, sur le site Web officiel de la Coupe des champions féminine de la CONCACAF (www.concacaf.com/w-champions-cup).

Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (au 31 juillet 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS).

La Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football (CONCACAF) est l'une des six confédérations continentales de la FIFA. Elle compte 41 associations membres, du Canada dans l'hémisphère nord à la Guyane, au Suriname et à la Guyane française dans l'hémisphère sud. Le soccer est sa raison d'être. Ses membres sont unis par une vision commune : l'amour de leur sport, ainsi que par une mission unique consistant à développer, promouvoir et gérer le soccer dans toute la région avec intégrité, transparence et passion afin de susciter la participation à ce jeu.

