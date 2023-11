TORONTO, le 29 nov. 2023 /CNW/ - La Banque Scotia a le plaisir d'annoncer qu'à compter du 1er janvier 2024, elle sera le commanditaire Or pour les Amériques (2024-2026) de l'association Women in Payments, une organisation mondiale de femmes œuvrant dans le secteur des paiements et de la technologie financière. La Banque Scotia, qui devient ainsi la première institution financière canadienne à occuper ce niveau de commandite, appuiera les activités et initiatives mises en place par Women in Payments au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine.

Women in Payments logo (Groupe CNW/Scotiabank)

« À la Banque Scotia, nous reconnaissons qu'en misant sur une plus grande diversité, nous pouvons non seulement favoriser le foisonnement d'idées et de points de vue, mais aussi stimuler des avancées novatrices pour nos produits et services, explique Chris Manning, vice-président à la direction, Paiements mondiaux pour entreprises à la Banque Scotia. Dans le cadre de nos efforts pour devenir la banque chef de file des paiements dans les Amériques, nous sommes ravis de collaborer étroitement avec l'association Women in Payments pour appuyer sa mission : offrir de vastes possibilités de croissance professionnelle aux femmes qui travaillent dans le domaine des paiements mondiaux. »

La Banque Scotia appuie le programme de mentorat mondial, le conseil mondial de l'association et le programme de distinctions de Women in Payments depuis 2012.

« Depuis plus d'une décennie, la Banque Scotia est membre à part entière de la section canadienne de l'association Women in Payments, déclare Kristy Duncan, chef de la direction et fondatrice de Women in Payments. Sa position d'influence dans le secteur des paiements mondiaux ainsi que son engagement indéfectible à œuvrer pour l'avancement des femmes dans l'industrie des services financiers à l'échelle mondiale cadrent parfaitement avec les objectifs de cette commandite. Nous sommes ravis de travailler avec la Banque Scotia pour dynamiser la croissance de la communauté des femmes du secteur des paiements et de la technologie financière dans toutes les Amériques au cours des trois prochaines années. »

Cet accord avec la Women in Payments s'appuie sur l'engagement de longue date de la Banque Scotia à accroître la diversité et l'inclusion partout où elle exerce ses activités. La Banque Scotia s'est fixé six objectifs en matière de diversité et d'inclusion en s'engageant à améliorer la diversité de sa main-d'œuvre d'ici 2025, tout particulièrement en ce qui concerne les personnes s'identifiant comme femmes, noires, personnes handicapées, autochtones, membres des minorités visibles et membres des communautés LGBT+.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait près de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à environ 1 400 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

À propos de Women in Payments

Women in Payments est une organisation mondiale de femmes ambitieuses qui travaillent dans le secteur des paiements et de la technologie financière. Elles sont unies autour d'une vision commune : la parité entre les genres. Fondée en 2012, cette communauté mondiale en pleine croissance s'engage à contribuer à l'égalité des chances pour les femmes de tous les échelons au sein du secteur. Women in Payments offre des occasions uniques de mentorat, de réseautage et de formation aux femmes qui œuvrent dans le domaine des paiements et de la technologie financière, et qui veulent exceller sur les plans professionnel et personnel. L'association a pour objectif de créer des liens entre les femmes de la communauté, de les inspirer et de les soutenir, qu'elles soient conférencières, candidates, participantes, mentores ou mentorées. Pour en savoir plus et devenir membre, allez au www.womeninpayments.org.

