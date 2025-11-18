Il s'agit de la première distinction décernée par Euromoney pour la catégorie Meilleure banque pour les opérations au Canada, soulignant ainsi le leadership de la Banque Scotia en matière d'innovation dans le domaine des transactions bancaires.

TORONTO, le 18 nov. 2025 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui avoir été nommée meilleure banque pour les opérations au Canada pour 2025 dans le cadre des prix décernés par le magazine Euromoney. Cette reconnaissance témoigne du leadership de la Banque Scotia en matière de solutions d'opérations bancaires innovantes, sécuritaires et axées sur la clientèle, tant au Canada que dans le reste de l'Amérique du Nord.

L'équipe des Transactions bancaires mondiales (TBM) de la Banque Scotia fournit des solutions complètes de trésorerie, de paiement, de gestion des liquidités, de financement du commerce international et de fonds de roulement à la clientèle des Services bancaires aux entreprises et des Services bancaires commerciaux, ainsi qu'aux grandes entreprises. Forte d'une présence stratégique au Canada, aux États-Unis, au Mexique et dans certains marchés ailleurs dans le monde, l'équipe des TBM aide les entreprises à s'orienter dans le monde de la finance internationale en leur offrant des conseils avisés et une approche sur mesure, conçue pour répondre à leurs besoins uniques. Le tout est possible grâce à un écosystème intégré combinant la plateforme de services bancaires numériques Accès ScotiaMC, la plateforme d'API de Scotia TranXactMC, une connectivité fluide entre les systèmes de planification des ressources d'entreprise (PRE) et de solides capacités en matière de données et de sécurité.

«Nous mettons sur pied une équipe de transactions bancaires mondiales de premier ordre qui repose sur l'innovation, la fiabilité et la confiance de notre clientèle, explique Chad Wallace, vice-président à la direction des Transactions bancaires mondiales à la Banque Scotia. Ce prix reflète la volonté de notre équipe de comprendre les besoins changeants de notre clientèle canadienne et d'offrir des solutions qui outillent les entreprises et simplifient la gestion de leurs fonds, en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde.»

«Cette reconnaissance témoigne de notre engagement à offrir une expérience harmonieuse et axée sur la clientèle qui favorise l'efficacité et crée des occasions de croissance pour notre clientèle, soutient Francisco Aristeguieta, chef de groupe des Opérations internationales et des Transactions bancaires mondiales. En conjuguant nos capacités en matière de TBM et notre présence nord-américaine, nous simplifions et accélérons les transactions bancaires et favorisons leur intégration.»

Les TBM ont connu une forte croissance ces dernières années, grâce à un modèle opérationnel intégré qui regroupe les produits, les processus et les plateformes pour l'ensemble des régions. La Banque Scotia continue d'étendre ses capacités numériques, d'approfondir ses relations client et d'améliorer ses services aux commerçants et son offre de gestion de trésorerie afin d'aider les entreprises de toutes tailles à gérer leurs liquidités, à simplifier leurs opérations de trésorerie et à étendre leurs activités à l'échelle mondiale en toute confiance. En outre, elle a récemment lancé un nouveau programme de gestion de trésorerie aux États-Unis, un pas important qui s'inscrit dans sa volonté de renforcer la connectivité entre les régions du corridor nord-américain.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, la Banque Scotia continuera d'investir dans ses produits et services canadiens et dans l'excellence opérationnelle afin de multiplier les interactions fructueuses avec la clientèle. Ce prix souligne l'engagement continu de la Banque à créer des solutions conçues pour l'avenir des transactions bancaires.

Cette reconnaissance s'ajoute à une liste croissante de distinctions soulignant les activités des TBM de la Banque Scotia, dont les suivantes :

Meilleure banque de gestion de trésorerie pour les comptes de grandes entreprises en Amérique du Nord (Euromoney, 2024)

(Euromoney, 2024) Meilleure initiative de plateforme de financement du commerce international, meilleure solution de financement de la chaîne d'approvisionnement et utilisation exceptionnelle de la technologie dans le financement du commerce international (The Digital Banker, 2024)

et (The Digital Banker, 2024) Meilleure banque pour les produits de financement du commerce international au Mexique et en Amérique latine (Euromoney, 2025)

(Euromoney, 2025) Meilleure banque pour les paiements et meilleure banque pour les recouvrements en Amérique latine (Global Finance, 2025)

Pour en savoir plus sur les capacités des Transactions bancaires mondiales de la Banque Scotia, visitez le https://gtb.scotiabank.com/fr/transactions-bancaires-mondiales.html.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les prix en matière d'opérations bancaires décernés par Euromoney, visitez le https://www.euromoney.com/article/36zdmjyw0bgg0gswg048oco40/corporate-banking/canadas-best-transaction-bank-2025-scotiabank/(article disponible en anglais seulement).

About Scotiabank

Scotiabank's vision is to be our clients' most trusted financial partner and deliver sustainable, profitable growth. Guided by our purpose: "for every future," we help our clients, their families and their communities achieve success through a broad range of advice, products and services, including personal and commercial banking, wealth management and private banking, corporate and investment banking, and capital markets. With assets of approximately $1.4 trillion (as of July 31, 2025), Scotiabank is one of the largest banks in North America by assets and trades on the Toronto Stock Exchange (TSX: BNS) and New York Stock Exchange (NYSE: BNS). For more information, please visit www.scotiabank.com and follow us on X @Scotiabank.

