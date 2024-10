TORONTO, le 17 oct. 2024 /CNW/ - La Banque Scotia a été nommée meilleure banque de gestion de trésorerie en Amérique du Nord pour les comptes de grandes entreprises et pour le marché des changes dans le cadre du sondage 2024 sur la gestion de trésorerie réalisé par Euromoney. L'attribution de ces deux prix repose sur la rétroaction de la clientèle.

Le sondage 2024 d'Euromoney sur la gestion de trésorerie, un rapport annuel d'évaluation comparative dans le secteur, recueille les avis de milliers de clients qui évaluent les fournisseurs de services de gestion de trésorerie en fonction de leurs produits, de leur offre de services, de leur personnel et de leur technologie. En 2024, plus de 31 000 entreprises clientes et institutions financières ont participé à la 30e édition de ce sondage annuel.

«La reconnaissance de nos clients témoigne de notre engagement inébranlable à leur offrir des solutions et des services de gestion de trésorerie exceptionnels qui répondent vraiment à leurs besoins, déclare Matthew Parker-Jones, premier vice-président, Transactions bancaires mondiales, à la Banque Scotia. Au cours de la dernière année, nous avons réalisé d'importants investissements dans l'embauche de talents et en technologie afin de renforcer nos capacités. Voir ces investissements se traduire par la satisfaction et la confiance de notre clientèle est incroyablement gratifiant et s'inscrit dans notre vision d'être son partenaire financier de confiance.»

La Banque Scotia a été récompensée pour son offre innovante en matière de gestion de trésorerie, son service dédié aux entreprises et ses conseils et solutions de premier ordre en matière de change. Sa gamme de produits et services de gestion de trésorerie permet aux clients de gérer leurs fonds à l'échelle locale, en Amérique du Nord et dans tous les pays où la Banque est présente. La Banque possède également une expertise en matière d'opérations de change et de recherche sur la monnaie, en plus d'offrir une gamme novatrice de plateformes multibanques et de solutions de négociation intégrées, dont ScotiaFX, la plateforme d'opérations de change en ligne exclusive de la Banque Scotia.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (au 31 juillet 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

Relations avec les médias seulement : Maria Casale Kitahara, [email protected]