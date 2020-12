Les états financiers consolidés annuels audités de l'exercice 2020 de la Banque Scotia et le rapport de gestion s'y rattachant sont accessibles au www.banquescotia.com, tout comme le rapport d'informations financières supplémentaires et le rapport sur les fonds propres réglementaires, qui comprennent les informations financières du quatrième trimestre. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et se fondent sur nos états financiers consolidés annuels audités et le rapport de gestion s'y rattachant pour l'exercice clos le 31 octobre 2020, ainsi que les notes connexes, préparés selon les Normes internationales d'information financière (IFRS), à moins d'indication contraire. Pour de plus amples renseignements sur la Banque, notamment sa notice annuelle, il y a lieu de consulter le site Web de SEDAR au www.sedar.com et la section EDGAR du site Web de la SEC au www.sec.gov.

Faits saillants de l'exercice 2020 - données présentées (comparaison avec l'exercice 2019) Faits saillants du quatrième trimestre de 2020 - données présentées (comparaison avec le quatrième trimestre de 2019) • Bénéfice net de 6 853 millions de dollars, contre 8 798 millions de dollars • Bénéfice net de 1 899 millions de dollars, contre 2 308 millions de dollars • Bénéfice dilué par action de 5,30 $, contre 6,68 $ • Bénéfice dilué par action de 1,42 $, contre 1,73 $ • Rendement des capitaux propres de 10,4 %, contre 13,1 % • Rendement des capitaux propres de 11,0 %, contre 13,3 % • Dividende annuel de 3,60 $ par action ordinaire, contre 3,49 $, en hausse de 3 %



Faits saillants de l'exercice 2020 - données ajustées1) (comparaison avec l'exercice 2019) Faits saillants du quatrième trimestre de 2020 - données ajustées1) (comparaison avec le quatrième trimestre de 2019) • Bénéfice net de 6 961 millions de dollars, contre 9 409 millions de dollars • Bénéfice net de 1 938 millions de dollars, contre 2 400 millions de dollars • Bénéfice dilué par action de 5,36 $, contre 7,14 $ • Bénéfice dilué par action de 1,45 $, contre 1,82 $ • Rendement des capitaux propres de 10,4 %, contre 13,9 % • Rendement des capitaux propres de 11,3 %, contre 13,8 %

Résultats de l'exercice 2020 par rapport aux objectifs à moyen terme

Le tableau suivant présente un sommaire de notre performance de 2020 par rapport à nos objectifs de performance financière à moyen terme :

Objectifs à moyen terme Résultats de l'exercice 2020

Montants présentés

Montants ajustés1) Croissance du bénéfice dilué par action de 7 % et plus (20,7) % (24,9) %

Rendement des capitaux propres de 14 % et plus 10,4 % 10,4 %

Atteindre un levier d'exploitation positif Positif de 0,3 % Négatif de 0,6 %

Maintenir de solides ratios de fonds propres Ratio CET1 de 11,8 % Ratio CET1 de 11,8 %



« Le bénéfice accru dégagé par la Banque au quatrième trimestre, conjugué aux solides résultats d'exploitation, marque la conclusion d'un exercice caractérisé par des dotations élevées au compte de correction de valeur pour pertes sur créances en raison de la pandémie mondiale. Nos efforts de repositionnement ont joué un grand rôle dans la résilience opérationnelle dont nous avons fait preuve tout au long de la pandémie de COVID-19. Grâce au renforcement de notre situation de trésorerie et à notre excellent bilan, nous sommes en bonne posture pour poursuivre notre expansion partout où nous menons des activités. Les progrès vers la création d'un vaccin nous donnent espoir et nous demeurons raisonnablement optimistes à l'égard de l'exercice qui s'amorce. La Banque est bien préparée afin de pouvoir tirer profit du redressement économique qui s'opère à l'heure actuelle », a souligné Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia.

TORONTO, le 1er déc. 2020 /CNW/ - La Banque Scotia a affiché un bénéfice net de 6 853 millions de dollars pour l'exercice 2020, comparativement à un bénéfice net de 8 798 millions de dollars en 2019. Le bénéfice dilué par action s'est fixé à 5,30 $, contre 6,68 $ à l'exercice précédent. Le rendement des capitaux propres a atteint 10,4 %, alors qu'il s'était établi à 13,1 % à l'exercice précédent.

______________________________ 1Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 3.

Le bénéfice net ajusté1) a diminué, passant de 9 409 millions de dollars pour l'exercice précédent à 6 961 millions de dollars, et le bénéfice dilué par action s'est fixé à 5,36 $, contre 7,14 $ à l'exercice précédent.

Pour le quatrième trimestre clos le 31 octobre 2020, le bénéfice net présenté s'est élevé à 1 899 millions de dollars, comparativement à 2 308 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le bénéfice dilué par action s'est établi à 1,42 $, contre 1,73 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le rendement des capitaux propres s'est établi à 11,0 %, contre 13,3 % à l'exercice précédent.

Le bénéfice net ajusté1) pour le quatrième trimestre clos le 31 octobre 2020 s'est établi à 1 938 millions de dollars et le bénéfice dilué par action a diminué, passant de 1,82 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent à 1,45 $.

« Nos résultats se sont améliorés au quatrième trimestre, de sorte que nous terminons l'exercice sur une bonne note. La résilience dont la Banque a fait preuve tout au long de la pandémie reflète la bonne qualité de ses actifs et les bienfaits de ses investissements dans les gens, les processus et les technologies, ainsi que son modèle d'affaires axé sur la diversification. Je suis extrêmement fier de l'équipe entière de la Banque Scotia. Bien que les clients demeurent d'une importance capitale, il est tout aussi crucial pour nous de soutenir nos employés », a déclaré Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. La Banque a été reconnue récemment par Global Finance pour son remarquable leadership et pour son soutien à l'égard de ses clients, de ses employés et des collectivités durant la pandémie de COVID-19.

Le bénéfice ajusté dégagé en 2020 par le Réseau canadien, lequel s'est chiffré à 2 604 millions de dollars, a subi les conséquences défavorables de la dotation élevée au compte de correction de valeur pour pertes sur créances attribuable à la COVID-19. Au quatrième trimestre, le bénéfice s'est amélioré pour atteindre 782 millions de dollars, soutenu par la forte croissance des actifs et la stabilité des marges. La Banque a offert une aide à plus de 370 000 clients au Canada au cours de l'exercice.

Les Opérations internationales ont généré un bénéfice ajusté de 1 148 millions de dollars en 2020. Le bénéfice inscrit par ce secteur a reculé en raison de la dotation accrue au compte de correction de valeur pour pertes sur créances en raison de la COVID-19 et de l'incidence des cessions. Le bénéfice du quatrième trimestre s'est élevé à 283 millions de dollars, ce qui constitue une hausse considérable par rapport au trimestre précédent.

Les Services bancaires et marchés mondiaux ont enregistré un bénéfice ajusté record de 2 034 millions de dollars en 2020, ce qui représente une hausse de 33 % attribuable à la forte performance des activités de transaction, de prêt et de placement. Ces résultats inégalés reflètent l'excellente performance des activités sur les marchés des capitaux et la forte croissance des prêts et des dépôts au sein des services bancaires aux entreprises. Le secteur entend désormais poursuivre son expansion sur les marchés des Amériques, tirer parti de l'Europe et de l'Asie Pacifique pour la distribution de produits en provenance d'Amérique et soutenir les sociétés clientes à l'échelle internationale.

La Gestion de patrimoine mondiale a dégagé un bénéfice ajusté de 1 297 millions de dollars en 2020, ce qui représente une hausse de 7 %. Les résultats sont le reflet des fortes ventes nettes de fonds communs de placement au Canada et du volume record d'opérations effectuées par l'entremise d'iTRADE. En 2020, la Gestion d'actifs mondiale Scotia a été reconnue pour sa bonne performance, récoltant sept prix Lipper Fund en 2019 et 27 prix Fundgrade A+.

Le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 de la Banque s'est établi à un bon niveau, soit à 11,8 %, et le ratio de liquidité à court terme, à 138 %, ce qui signifie que la Banque est en bonne posture pour continuer à aider ses clients et à assurer sa croissance future.

« En 2021, nous continuerons d'accorder une importance capitale à nos clients. Nous demeurons raisonnablement optimistes que l'avenir augure bien et nous poursuivons nos efforts en vue d'accroître notre présence et de nous établir en tant que banque de premier plan dans les Amériques », a souligné Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia.

Mesures non conformes aux PCGR

Pour évaluer sa performance, la Banque a recours à diverses mesures financières. Certaines d'entre elles ne sont pas calculées selon les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR »), lesquels sont fondés sur les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »), ni définies par les PCGR. Ces mesures n'ont aucune signification normalisée qui assurerait qu'elles sont cohérentes et comparables à celles du même nom utilisées par d'autres sociétés. La Banque est d'avis que certaines mesures non conformes aux PCGR sont utiles pour évaluer la performance des activités courantes et qu'elles permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance. Ces mesures non conformes aux PCGR sont utilisées dans le présent communiqué de presse et elles sont définies à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du rapport annuel de 2020 aux actionnaires.

Résultats ajustés et bénéfice dilué ajusté par action

Les tableaux qui suivent présentent les rapprochements des résultats financiers présentés conformément aux PCGR et des résultats financiers ajustés non conformes aux PCGR. Les résultats financiers ont été ajustés pour tenir compte des éléments suivants :

1) Montants liés aux acquisitions et aux cessions - Les montants liés aux acquisitions et aux cessions se définissent comme suit :

A) Coûts liés aux acquisitions

Coûts d'intégration - Comprennent les coûts engagés dans le cadre d'acquisitions qui sont liés à l'intégration des activités acquises et qui sont comptabilisés dans les secteurs d'exploitation Gestion de patrimoine mondiale et Opérations internationales. Ces coûts cesseront d'être engagés une fois l'intégration réalisée. Les coûts se rapportent aux acquisitions suivantes :

Banco Cencosud, Pérou (conclue au deuxième trimestre de 2019);

Banco Dominicano del Progreso, République dominicaine (conclue au deuxième trimestre de 2019);

Gestion financière MD, Canada (conclue au quatrième trimestre de 2018);

Jarislowsky, Fraser Limitée, Canada (conclue au troisième trimestre de 2018);

les activités de services aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises de Citibank, Colombie (conclue au troisième trimestre de 2018);

BBVA, Chili (conclue au troisième trimestre de 2018).

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances initiale sur les instruments financiers productifs acquis, comme l'exige l'IFRS 9. La norme ne fait pas de distinction entre les prêts productifs montés et acquis et, en conséquence, elle exige le même traitement comptable pour ces deux types de prêts. Ces pertes sur créances sont considérées comme des coûts liés aux acquisitions pour les périodes applicables et sont comptabilisées dans le secteur Opérations internationales. La dotation pour 2019 se rapporte à Banco Cencosud, au Pérou, et à Banco Dominicano del Progreso, en République dominicaine.

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, à l'exception des logiciels. Ces coûts se rapportent aux six acquisitions susmentionnées ainsi qu'à des acquisitions antérieures et sont comptabilisés dans les secteurs d'exploitation Réseau canadien, Opérations internationales et Gestion de patrimoine mondiale.

B) (Profit net) perte nette sur les cessions - La Banque a annoncé un certain nombre de cessions conformément à sa stratégie de repositionnement. Le profit net ou la perte nette sur les cessions est comptabilisé dans le secteur Autres et se rapporte aux cessions suivantes :

les activités à Antigua -et- Barbuda (annoncée au quatrième trimestre de 2020);

les activités dans les Îles Vierges britanniques (conclue au troisième trimestre de 2020);

les activités au Bélize (annoncée au troisième trimestre de 2020);

le placement dans Thanachart Bank , en Thaïlande, comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence (conclue au premier trimestre de 2020);

Colfondos AFP, en Colombie (conclue au premier trimestre de 2020);

les activités à Porto Rico et dans les îles Vierges des États-Unis (conclue au premier trimestre de 2020);

les activités d'assurance et de services bancaires au Salvador (conclue au premier trimestre de 2020);

les activités de services bancaires dans les Antilles (conclue au quatrième trimestre de 2019);

les activités d'assurance et les activités liées aux caisses de retraite en République dominicaine (conclue au deuxième trimestre de 2019).

2) Ajustements liés aux évaluations comptabilisés au premier trimestre de 2020 (315 millions de dollars avant impôt) - La Banque a modifié sa méthode d'évaluation du compte de correction de valeur pour pertes sur créances en ajoutant un autre scénario qui, à l'instar de la tendance qui se dessine au sein des grandes banques internationales en ce qui a trait à l'application de l'IFRS 9, est encore plus pessimiste et reflète la prudence dont fait preuve la Banque à l'égard de la dotation au titre des pertes sur créances attendues. La modification a donné lieu à une augmentation de 155 millions de dollars de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances, qui a été comptabilisée dans les secteurs d'exploitation Réseau canadien, Opérations internationales, Gestion de patrimoine mondiale et Services bancaires et marchés mondiaux. La Banque a amélioré sa méthode de détermination de la juste valeur, spécialement en ce qui concerne les dérivés de gré à gré non garantis, ce qui a donné lieu à une charge avant impôt de 116 millions de dollars. La charge a été comptabilisée dans les secteurs d'exploitation Services bancaires et marchés mondiaux et Autres. La Banque a également comptabilisé une perte de valeur de 44 millions de dollars avant impôt dans le secteur d'exploitation Autres relativement à un actif logiciel.

Rapprochement des résultats présentés et ajustés et du bénéfice dilué ajusté par action



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (en millions de dollars) 31 octobre

2020

31 juillet

2020

31 octobre

2019

31 octobre

2020

31 octobre

2019

Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets 4 258 $ 4 253 $ 4 336 $ 17 320 $ 17 177 $ Revenus autres que d'intérêts 3 247

3 481

3 632

14 016

13 857

Total des revenus 7 505

7 734

7 968

31 336

31 034

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 131

2 181

753

6 084

3 027

Charges autres que d'intérêts 4 057

4 018

4 311

16 856

16 737

Bénéfice avant impôt sur le résultat 2 317

1 535

2 904

8 396

11 270

Charge d'impôt sur le résultat 418

231

596

1 543

2 472

Bénéfice net 1 899 $ 1 304 $ 2 308 $ 6 853 $ 8 798 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales 72

(51)

107

75

408

Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 1 827 $ 1 355 $ 2 201 $ 6 778 $ 8 390 $ Actionnaires privilégiés et porteurs d'autres instruments de capitaux propres 82

23

64

196

182

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 1 745 $ 1 332 $ 2 137 $ 6 582 $ 8 208 $ Bénéfice dilué par action (en dollars) 1,42 $ 1,04 $ 1,73 $ 5,30 $ 6,68 $ Ajustements



















Montants liés aux acquisitions



















Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances initiale sur les instruments financiers productifs acquis1) - $ - $ - $ - $ 151 $ Coûts d'intégration2) 20

40

79

177

178

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, à l'exception des logiciels2) 26

26

28

106

116

Coûts liés aux acquisitions 46

66

107

283

445

Compte de correction de valeur pour pertes sur créances - ajout d'un scénario1) -

-

-

155

-

Ajustement de l'évaluation des dérivés3) -

-

-

116

-

(Profit net) perte nette sur les cessions4) 8

(44)

1

(298)

148

Perte de valeur d'un actif logiciel2) -

-

-

44

-

Ajustements (avant impôt) 54

22

108

300

593

Charge (économie) d'impôt sur le résultat (15)

(18)

(16)

(192)

18

Ajustements (après impôt) 39

4

92

108

611

Ajustement attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales -

(5)

5

(60)

(50)

Ajustements (après impôt et participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales) 39 $ (1) $ 97 $ 48 $ 561 $ Résultats ajustés



















Revenus d'intérêts nets 4 258 $ 4 253 $ 4 336 $ 17 320 $ 17 177 $ Revenus autres que d'intérêts 3 247

3 436

3 626

13 819

13 984

Total des revenus 7 505

7 689

7 962

31 139

31 161

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 131

2 181

753

5 929

2 876

Charges autres que d'intérêts 4 003

3 951

4 197

16 514

16 422

Bénéfice avant impôt sur le résultat 2 371

1 557

3 012

8 696

11 863

Charge d'impôt sur le résultat 433

249

612

1 735

2 454

Bénéfice net 1 938 $ 1 308 $ 2 400 $ 6 961 $ 9 409 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales 72

(46)

102

135

458

Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 1 866 $ 1 354 $ 2 298 $ 6 826 $ 8 951 $ Actionnaires privilégiés et porteurs d'autres instruments de capitaux propres 82

23

64

196

182

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 1 784 $ 1 331 $ 2 234 $ 6 630 $ 8 769 $ Bénéfice dilué ajusté par action (en dollars) 1,45 $ 1,04 $ 1,82 $ 5,36 $ 7,14 $ Incidence des ajustements sur le bénéfice dilué par action (en dollars) 0,03 $ - $ 0,09 $ 0,06 $ 0,46 $

1) Comptabilisé dans la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances. 2) Comptabilisé dans les charges autres que d'intérêts 3) Comptabilisé dans les revenus autres que d'intérêts. 4) Le (profit) ou la perte sur les cessions est comptabilisé dans les revenus autres que d'intérêts; les coûts liés aux cessions sont comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts.

Rapprochement des résultats présentés et ajustés par secteurs d'activité1)

(en millions de dollars) Réseau canadien

Opérations internationales

Gestion de

patrimoine

mondiale

Services

bancaires et

marchés

mondiaux

Autres

Total



Pour le trimestre clos le 31 octobre 2020 Bénéfice net présenté 778 $ 333 $ 325 $ 460 $ 3 $ 1 899 $ Total des ajustements (après impôt) 4

20

10

-

5

39

Bénéfice net ajusté 782 $ 353 $ 335 $ 460 $ 8 $ 1 938 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux

détenteurs de titres de capitaux propres 782 $ 283 $ 333 $ 460 $ 8 $ 1 866 $



























Pour le trimestre clos le 31 juillet 2020 Bénéfice net présenté 429 $ (28) $ 324 $ 600 $ (21) $ 1 304 $ Total des ajustements (après impôt) 4

32

11

-

(43)

4

Bénéfice net ajusté 433 $ 4 $ 335 $ 600 $ (64) $ 1 308 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux

détenteurs de titres de capitaux propres 433 $ 53 $ 332 $ 600 $ (64) $ 1 354 $



























Pour le trimestre clos le 31 octobre 2019 Bénéfice net présenté 898 $ 765 $ 303 $ 405 $ (63) $ 2 308 $ Total des ajustements (après impôt) 4

58

15

-

15

92

Bénéfice net ajusté 902 $ 823 $ 318 $ 405 $ (48) $ 2 400 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 902 $ 725 $ 314 $ 405 $ (48) $ 2 298 $



























Pour l'exercice clos le 31 octobre 2020 Bénéfice net présenté 2 536 $ 1 072 $ 1 262 $ 1 955 $ 28 $ 6 853 $ Total des ajustements (après impôt) 68

200

45

79

(284)

108

Bénéfice net ajusté 2 604 $ 1 272 $ 1 307 $ 2 034 $ (256) $ 6 961 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 2 604 $ 1 148 $ 1 297 $ 2 034 $ (257) $ 6 826 $



























Pour l'exercice clos le 31 octobre 2019 Bénéfice net présenté 3 488 $ 3 138 $ 1 184 $ 1 534 $ (546) $ 8 798 $ Total des ajustements (après impôt) 16

254

49

-

292

611

Bénéfice net ajusté 3 504 $ 3 392 $ 1 233 $ 1 534 $ (254) $ 9 409 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 3 504 $ 2 953 $ 1 215 $ 1 534 $ (255) $ 8 951 $

1) Se reporter à la section Survol des secteurs d'activité dans le rapport annuel de 2020 aux actionnaires.

Faits saillants financiers



Aux dates indiquées et pour

les trimestres clos les Aux dates indiquées et pour

les exercices clos les

31 octobre 31 juillet 31 octobre 31 octobre 31 octobre

20201) 20201) 2019 20201) 2019 Résultats d'exploitation (en millions de dollars)









Revenus d'intérêts nets 4 258 4 253 4 336 17 320 17 177 Revenus autres que d'intérêts 3 247 3 481 3 632 14 016 13 857 Total des revenus 7 505 7 734 7 968 31 336 31 034 Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 131 2 181 753 6 084 3 027 Charges autres que d'intérêts 4 057 4 018 4 311 16 856 16 737 Charge d'impôt sur le résultat 418 231 596 1 543 2 472 Bénéfice net 1 899 1 304 2 308 6 853 8 798 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la Banque 1 745 1 332 2 137 6 582 8 208 Performance d'exploitation









Bénéfice de base par action (en dollars) 1,44 1,10 1,76 5,43 6,72 Bénéfice dilué par action (en dollars) 1,42 1,04 1,73 5,30 6,68 Rendement des capitaux propres (en pourcentage) 11,0 8,3 13,3 10,4 13,1 Ratio de productivité (en pourcentage) 54,1 52,0 54,1 53,8 53,9 Levier d'exploitation (en pourcentage)





0,3 (3,3) Marge sur activités bancaires principales (en pourcentage)2) 2,22 2,10 2,40 2,27 2,44 Données tirées de l'état de la situation financière (en millions de dollars)









Trésorerie et dépôts auprès d'autres institutions financières 76 460 59 041 46 720



Actifs détenus à des fins de transaction 117 839 123 754 127 488



Prêts 603 263 613 351 592 483



Total des actifs 1 136 466 1 169 872 1 086 161



Dépôts 750 838 767 993 733 390



Actions ordinaires 62 819 62 883 63 638



Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres 5 308 5 308 3 884



Actifs sous administration 558 594 558 391 558 408



Actifs sous gestion 291 701 293 412 301 631



Mesures des fonds propres et de la liquidité









Ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 (CET1) (en pourcentage) 11,8 11,3 11,1



Ratio de T1 (en pourcentage) 13,3 12,8 12,2



Ratio total des fonds propres (en pourcentage) 15,5 14,9 14,2



Ratio de levier (en pourcentage) 4,7 4,6 4,2



Actifs pondérés en fonction des risques (en millions de dollars) 417 138 430 542 421 185



Ratio de liquidité à court terme (en pourcentage) 138 141 125



Qualité du crédit









Montant net des prêts douteux (en millions de dollars) 3 096 3 361 3 540



Compte de correction de valeur pour pertes sur créances (en millions de dollars)3) 7 820 7 403 5 145



Montant brut des prêts douteux en pourcentage des prêts et des acceptations 0,81 0,81 0,84



Montant net des prêts douteux en pourcentage des prêts et des acceptations 0,50 0,53 0,58



Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances en pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et des acceptations4) 0,73 1,36 0,50 0,98 0,51 Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux en pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et des acceptations4) 0,54 0,58 0,49 0,56 0,49 Radiations nettes en pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et des acceptations 0,41 0,47 0,49 0,47 0,50 Résultats ajustés2)









Bénéfice net ajusté (en millions de dollars) 1 938 1 308 2 400 6 961 9 409 Bénéfice dilué ajusté par action (en dollars) 1,45 1,04 1,82 5,36 7,14 Rendement des capitaux propres ajusté (en pourcentage) 11,3 8,3 13,8 10,4 13,9 Ratio de productivité ajusté (en pourcentage) 53,3 51,4 52,7 53,0 52,7 Levier d'exploitation ajusté (en pourcentage)





(0,6) (2,1) Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances ajustée en pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et des acceptations4) 0,73 1,36 0,50 0,95 0,49 Données sur les actions ordinaires









Cours de clôture des actions (en dollars) (TSX) 55,35 55,01 75,54



Actions en circulation (en millions)









Nombre moyen - de base 1 211 1 211 1 218 1 212 1 222 Nombre moyen - dilué 1 246 1 245 1 260 1 243 1 251 Clôture de la période 1 211 1 211 1 216



Dividendes versés par action (en dollars) 0,90 0,90 0,90 3,60 3,49 Rendement de l'action (en pourcentage)5) 6,4 6,5 5,0 5,8 4,9 Capitalisation boursière (en millions de dollars) (TSX) 67 055 66 641 91 867



Valeur comptable par action ordinaire (en dollars) 51,85 51,91 52,33



Ratio de la valeur de marché à la valeur comptable 1,1 1,1 1,4



Ratio cours-bénéfice (quatre derniers trimestres) 10,2 9,6 11,2



Autres données









Effectif (équivalent temps plein) 92 001 95 369 101 813



Succursales et bureaux 2 618 2 905 3 109





1) Les montants pour les périodes closes le 31 juillet 2020 et le 31 octobre 2020 ont été établis selon l'IFRS 16; les montants des périodes précédentes n'ont pas été retraités. 2) Se reporter à la page 3 pour obtenir une analyse des mesures non conformes aux PCGR. 3) Compte tenu du compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre de tous les actifs financiers : prêts, acceptations, expositions hors bilan, titres de créance et dépôts auprès d'autres institutions financières. 4) Compte tenu de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre de certains actifs financiers : prêts, acceptations et expositions hors bilan. 5) D'après la moyenne des cours les plus hauts et les plus bas de l'action ordinaire pour la période.

Incidence de la conversion des devises



Taux de change moyens Variation en % Pour les trimestres clos les 31 octobre

2020 31 juillet

2020 31 octobre

2019

31 octobre 2020

c. 31 juillet 2020

31 octobre 2020

c. 31 octobre 2019

Dollar américain / dollar canadien 0,756 0,731 0,756

3,5 % 0,1 % Peso mexicain / dollar canadien 16,390 16,622 14,752

(1,4) % 11,1 % Sol péruvien / dollar canadien 2,701 2,538 2,542

6,4 % 6,2 % Peso colombien / dollar canadien 2 866 2 733 2 583

4,9 % 11,0 % Peso chilien / dollar canadien 591,628 584,980 542,205

1,1 % 9,1 %



Taux de change moyens Variation en % Pour les exercices clos les 31 octobre

2020

31 octobre

2019

31 octobre 2020

c. 31 octobre 2019

Dollar américain / dollar canadien 0,744

0,753

(1,2) % Peso mexicain / dollar canadien 15,832

14,607

8,4 % Sol péruvien / dollar canadien 2,569

2,512

2,3 % Peso colombien / dollar canadien 2 722

2 447

11,2 % Peso chilien / dollar canadien 591,712

517,805

14,3 %



Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les Incidence sur le bénéfice net1) (en millions de dollars, sauf

le bénéfice par action) 31 octobre 2020

c. 31 octobre 2019

31 octobre 2020

c. 31 juillet 2020

31 octobre 2020

c. 31 octobre 2019

Revenus d'intérêts nets (136) $ (62) $ (481) $ Revenus autres que d'intérêts2) (65)

(62)

(196)

Charges autres que d'intérêts 111

44

397

Autres éléments (après impôt) 66

41

261

Bénéfice net (24) $ (39) $ (19) $ Bénéfice par action (dilué) (0,02) $ (0,03) $ (0,02) $ Incidence par secteurs d'activité (en millions de dollars)











Réseau canadien - $ - $ 2 $ Opérations internationales2) (15)

(5)

(23)

Gestion de patrimoine mondiale (3)

(2)

(9)

Services bancaires et marchés mondiaux (1)

(6)

11

Autres2) (5)

(26)

-

Bénéfice net (24) $ (39) $ (19) $

1) Comprend l'incidence de toutes les devises. 2) Comprend l'incidence des couvertures de devises.

Incidence des activités cédées



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (en millions de dollars) 31 octobre

2020

31 juillet

2020

31 octobre

2019

31 octobre

2020

31 octobre

2019

Revenus d'intérêts nets - $ 1 $ 102 $ 76 $ 432 $ Revenus autres que d'intérêts -

2

223

72

847

Total des revenus -

3

325

148

1 279

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances -

1

11

8

11

Charges autres que d'intérêts -

1

96

65

404

Bénéfice avant impôt sur le résultat -

1

218

75

864

Charge d'impôt sur le résultat -

-

56

15

210

Bénéfice net - $ 1 $ 162 $ 60 $ 654 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales -

-

2

-

7

Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres - activités cédées - $ 1 $ 160 $ 60 $ 647 $



Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les Incidence sur le bénéfice net (en millions de dollars, sauf

le bénéfice par action) 31 octobre 2020

c. 31 juillet 2020

31 octobre 2020

c. 31 octobre 2019

31 octobre 2020

c. 31 octobre 2019

Revenus d'intérêts nets (1) $ (102) $ (356) $ Revenus autres que d'intérêts (2)

(223)

(775)

Total des revenus (3)

(325)

(1 131)

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances (1)

(11)

(3)

Charges autres que d'intérêts (1)

(96)

(339)

Bénéfice avant impôt sur le résultat (1)

(218)

(789)

Charge d'impôt sur le résultat -

(56)

(195)

Bénéfice net (1) $ (162) $ (594) $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres (1) $ (160) $ (587) $ Bénéfice par action (dilué) - $ (0,13) $ (0,47) $

Résultats financiers du Groupe

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Le bénéfice net s'est établi à 1 899 millions de dollars, contre 2 308 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 1 938 millions de dollars, contre 2 400 millions de dollars, ce qui correspond à un recul de 19 % qui est imputable surtout à la baisse des revenus autres que d'intérêts et à l'augmentation de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances, lesquelles ont été contrebalancées en partie par la diminution des charges autres que d'intérêts et de la charge d'impôt sur le résultat.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Le bénéfice net s'est établi à 1 899 millions de dollars, contre 1 304 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 1 938 millions de dollars, contre 1 308 millions de dollars, soit une progression de 48 % surtout imputable à la diminution de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances, atténuée par la baisse des revenus autres que d'intérêts et l'augmentation de la charge d'impôt sur le résultat.

Total des revenus

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Les revenus se sont élevés à 7 505 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 463 millions de dollars, ou de 6 %. Les revenus ajustés se sont élevés à 7 505 millions de dollars, soit une baisse de 457 millions de dollars, ou de 6 %, attribuable surtout à la baisse des revenus d'intérêts nets et des revenus autres que d'intérêts, du fait de l'incidence défavorable des activités cédées.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Les revenus se sont élevés à 7 505 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 229 millions de dollars, ou de 3 %. Les revenus ajustés se sont élevés à 7 505 millions de dollars, soit une baisse de 184 millions de dollars, ou de 2 %, attribuable surtout à la baisse des revenus autres que d'intérêts découlant du recul des revenus provenant des activités de transaction.

Revenus d'intérêts nets

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Les revenus d'intérêts nets se sont établis à 4 258 millions de dollars, soit une baisse de 78 millions de dollars, ou de 2 %. La croissance des actifs et l'accroissement de l'apport des activités de gestion de l'actif et du passif ont été plus que contrebalancés par l'incidence défavorable de la conversion des devises et l'incidence des activités cédées.

La marge sur activités bancaires principales a diminué de 18 points de base pour s'établir à 2,22 %, ce qui s'explique par le recul des marges dans tous les secteurs d'activité en raison des baisses de taux apportées par les banques centrales et des changements dans la composition des activités, de même que par la proportion accrue d'actifs liquides à faible marge.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Les revenus d'intérêts nets ont été semblables à ceux du trimestre précédent. L'accroissement de l'apport des activités de gestion de l'actif et du passif a été contrebalancé par la diminution du volume des actifs et l'incidence défavorable de la conversion des devises.

La marge sur activités bancaires principales a augmenté de 12 points de base pour s'établir à 2,22 %, en raison surtout de l'accroissement de l'apport des activités de gestion de l'actif et du passif et de la diminution du volume des actifs liquides de haute qualité à faible marge. Les marges sont demeurées stables dans l'ensemble des secteurs d'activité.

Revenus autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Les revenus autres que d'intérêts se sont chiffrés à 3 247 millions de dollars, en baisse de 385 millions de dollars, ou de 11 %. Les revenus autres que d'intérêts ajustés ont diminué de 379 millions de dollars, ou de 10 %. L'incidence des cessions s'est élevée à environ 5 %. La baisse restante de 5 % a découlé de la diminution des revenus tirés des services bancaires, des revenus d'assurance et des autres frais et commissions, de même que de l'incidence défavorable de la conversion des devises. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse des revenus provenant des activités de transaction.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Les revenus autres que d'intérêts ont diminué de 234 millions de dollars, ou de 7 %. Les revenus autres que d'intérêts ajustés ont reculé de 189 millions de dollars, ou de 6 %, en raison surtout de la diminution des revenus provenant des activités de transaction et des commissions de placement et honoraires de services-conseils, neutralisée en partie par la hausse des revenus tirés des services bancaires dans le Réseau canadien et les Opérations internationales ainsi que par la hausse des honoraires de gestion de patrimoine.

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établie à 1 131 millions de dollars, en hausse de 378 millions de dollars, ou de 50 %. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a augmenté de 23 points de base pour s'établir à 73 points de base.

La dotation au titre des prêts douteux s'est chiffrée à 835 millions de dollars, contre 744 millions de dollars, ce qui correspond à un accroissement de 91 millions de dollars imputable principalement à la hausse des dotations au titre des prêts aux entreprises et aux sociétés, neutralisée en partie par la baisse des dotations au titre des prêts aux particuliers. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établi à 54 points de base, soit une hausse de cinq points de base.

La dotation au titre des prêts productifs s'est chiffrée à 296 millions de dollars, comparativement à 9 millions de dollars, ce qui correspond à une hausse de 287 millions de dollars, dont une partie, soit 167 millions de dollars, est attribuable aux prêts aux particuliers provenant principalement des Opérations internationales. Il y a eu une augmentation de 120 millions de dollars des dotations au titre des prêts aux entreprises et aux sociétés pour l'ensemble des secteurs d'activité. L'augmentation est attribuable principalement à l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur le portefeuille de prêts productifs, ce qui traduit les perspectives macroéconomiques défavorables et leurs répercussions futures estimées sur la migration du crédit.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établie à 1 131 millions de dollars, en baisse de 1 050 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a diminué de 63 points de base pour s'établir à 73 points de base.

La dotation au titre des prêts douteux s'est chiffrée à 835 millions de dollars, comparativement à 928 millions de dollars, soit une diminution de 93 millions de dollars, ou de 10 %, essentiellement attribuable à la baisse des dotations au titre des prêts aux particuliers qui a découlé de la diminution des défaillances et de la migration du crédit. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établi à 54 points de base, en baisse de quatre points de base.

La dotation au titre des prêts productifs s'est établie à 296 millions de dollars, comparativement à 1 253 millions de dollars, ce qui correspond à une baisse de 957 millions de dollars, dont une tranche de 752 millions de dollars est attribuable aux prêts aux particuliers et de 205 millions de dollars, aux prêts aux entreprises. La baisse est essentiellement imputable à l'amélioration des perspectives macroéconomiques et à la stabilisation de la qualité du crédit au sein des portefeuilles.

Charges autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Les charges autres que d'intérêts ont totalisé 4 057 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 254 millions de dollars, ou de 6 %. Les charges autres que d'intérêts ajustées, de 4 003 millions de dollars, ont diminué de 5 %, et une tranche de 2 % de cette diminution se rapporte à l'incidence des activités cédées. La diminution restante de 3 % est attribuable à la baisse des honoraires et des dépenses liées à la publicité et à la prospection ainsi qu'à l'incidence favorable de la conversion des devises, annulées en partie par l'incidence des coûts liés à la pandémie de COVID-19.

Le ratio de productivité s'est établi à 54,1 %, ce qui est comparable au ratio de l'exercice précédent. Le ratio de productivité ajusté s'est fixé à 53,3 %, comparativement à 52,7 %.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 39 millions de dollars, ou de 1 %. Les charges autres que d'intérêts ajustées ont également augmenté de 1 %, en raison de la hausse des dépenses liées au personnel et à la technologie, contrebalancée en partie par l'incidence favorable de la conversion des devises.

Le ratio de productivité s'est établi à 54,1 %, comparativement à 52,0 %. Le ratio de productivité ajusté s'est fixé à 53,3 %, comparativement à 51,4 %.

Charge d'impôt sur le résultat

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 18,0 %, contre 20,5 %, en raison surtout des changements dans la composition du bénéfice dans toutes les activités et tous les territoires.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 18,0 %, contre 15,1 %, en raison surtout de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances considérablement plus importante au trimestre précédent en ce qui a trait aux entités qui exercent leurs activités dans des territoires où les taux d'impôt sont plus élevés.

Ratios de fonds propres

La Banque maintient toujours des niveaux de fonds propres élevés et de haute qualité, ce qui la place en bonne position pour surmonter la pandémie de COVID-19. Au 31 octobre 2020, le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 s'établissait à 11,8 %, en hausse d'environ 70 points de base par rapport à l'exercice précédent, du fait surtout de la forte autogénération de capital et de l'incidence des cessions de la Banque réalisées au cours de l'exercice, qui ont été contrebalancées en partie par l'adoption de changements réglementaires, l'incidence de la conversion des devises sur les exigences en matière de fonds propres, la réévaluation des obligations au titre des régimes de retraite des employés et les rachats d'actions. Le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 a aussi bénéficié dans une mesure de 30 points de base des ajustements transitoires du BSIF visant l'intégration partielle des augmentations des pertes sur créances attendues des phases 1 et 2 par rapport à leur niveau de référence d'avant la crise au 31 janvier 2020.

Le ratio de T1 de la Banque s'établissait à 13,3 % au 31 octobre 2020, en hausse d'environ 110 points de base par rapport à l'exercice précédent, en raison surtout de l'émission d'autres titres de fonds propres de T1 de la Banque Scotia de 1,25 milliard de dollars américains et des incidences susmentionnées sur le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1, facteurs contrés en partie par les rachats d'actions privilégiées de 265 millions de dollars au cours de l'exercice. Le ratio total des fonds propres s'établissait à 15,5 % au 31 octobre 2020, en hausse d'environ 130 points de base par rapport à 2019, ce qui est attribuable principalement aux changements susmentionnés touchant le ratio d'actions ordinaires et assimilées de T1 et le ratio de T1.

Le ratio de levier s'établissait à 4,7 %, en hausse d'environ 50 points de base en 2020, en raison principalement de l'exclusion temporaire des réserves de banques centrales et des titres d'États souverains du ratio de levier par le BSIF et des ajustements transitoires visant l'intégration partielle des pertes sur créances attendues, de l'autogénération de capital et de l'émission d'autres titres de fonds propres de T1 de la Banque Scotia de 1,25 milliard de dollars américains, facteurs atténués par les rachats d'actions privilégiées au cours de l'exercice de 265 millions de dollars.

Les ratios de fonds propres de la Banque continuent de dépasser largement les ratios minimaux de fonds propres du BSIF pour 2020 de 9,0 %, de 10,5 % et de 12,5 %, respectivement, pour les actions ordinaires et assimilées de T1, les fonds propres de T1 et le total des fonds propres. La Banque dépassait largement le ratio de levier minimal prescrit par le BSIF au 31 octobre 2020.

Données par secteurs d'exploitation

Réseau canadien



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars)

(sur une base de mise en équivalence fiscale)1) 31 octobre

20202)

31 juillet

20202)

31 octobre

20193)

31 octobre

20202)

31 octobre

20193)

Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets 1 954 $ 1 930 $ 2 027 $ 7 838 $ 7 848 $ Revenus autres que d'intérêts4) 612

570

656

2 461

2 616

Total des revenus 2 566

2 500

2 683

10 299

10 464

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 330

752

247

2 073

972

Charges autres que d'intérêts 1 186

1 172

1 220

4 811

4 772

Charge d'impôt sur le résultat 272

147

318

879

1 232

Bénéfice net 778 $ 429 $ 898 $ 2 536 $ 3 488 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 778 $ 429 $ 898 $ 2 536 $ 3 488 $ Autres mesures



















Rendement des capitaux propres 18,4 % 10,1 % 23,3 % 15,1 % 23,2 % Actifs moyens (en milliards de dollars) 363 $ 359 $ 349 $ 359 $ 340 $ Passifs moyens (en milliards de dollars) 295 $ 283 $ 263 $ 277 $ 255 $

1) Les résultats sont présentés sur une base de mise en équivalence fiscale. Se reporter à la rubrique « Survol des secteurs d'activité » du rapport annuel de 2020 aux actionnaires de la Banque. 2) Les montants pour les périodes closes le 31 juillet 2020 et le 31 octobre 2020 ont été établis selon l'IFRS 16; les montants de l'exercice précédent n'ont pas été retraités. 3) Les montants pour les périodes closes le 31 octobre 2019 ont été retraités afin de tenir compte de l'incidence de l'établissement de la Gestion de patrimoine mondiale en tant que secteur d'activité distinct. 4) Comprend un revenu net découlant des participations dans des sociétés associées de 15 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2020 (31 juillet 2020 - 9 $; 31 octobre 2019 - 18 $) et de 56 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2020 (31 octobre 2019 - 65 $).



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars)

(sur une base de mise en équivalence fiscale) 31 octobre

2020

31 juillet

2020

31 octobre

2019

31 octobre

2020

31 octobre

2019

Résultats ajustés1)



















Revenus d'intérêts nets 1 954 $ 1 930 $ 2 027 $ 7 838 $ 7 848 $ Revenus autres que d'intérêts 612

570

656

2 461

2 616

Total des revenus 2 566

2 500

2 683

10 299

10 464

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 330

752

247

2 002

972

Charges autres que d'intérêts 1 180

1 167

1 214

4 789

4 750

Charge d'impôt sur le résultat 274

148

320

904

1 238

Bénéfice net 782 $ 433 $ 902 $ 2 604 $ 3 504 $

1) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR pour obtenir le rapprochement des résultats présentés et des résultats ajustés.

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 778 millions de dollars, contre 898 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 782 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 120 millions de dollars, ou de 13 %. La diminution découle essentiellement de l'accroissement de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs ainsi que du recul des revenus d'intérêts nets et des revenus autres que d'intérêts, contrebalancés en partie par la baisse des charges autres que d'intérêts.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a progressé de 349 millions de dollars, ou de 81 %. La progression découle essentiellement de la diminution de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs, de l'augmentation des revenus d'intérêts nets et de la hausse des revenus autres que d'intérêts, contrebalancées en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts.

Total des revenus

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Les revenus se sont établis à 2 566 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 117 millions de dollars, ou de 4 %. La baisse tient essentiellement au recul des revenus d'intérêts nets du fait de la compression des marges et à la diminution des revenus autres que d'intérêts.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Les revenus se sont accrus de 66 millions de dollars, ou de 3 %, ce qui s'explique surtout par l'augmentation des revenus autres que d'intérêts et des revenus d'intérêts nets.

Revenus d'intérêts nets

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Les revenus d'intérêts nets se sont établis à 1 954 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 73 millions de dollars, ou de 4 %, du fait surtout de la compression des marges, contrebalancée dans une certaine mesure par la forte augmentation des volumes. La marge nette sur intérêts s'est amenuisée de 15 points de base pour se chiffrer à 2,26 %, en raison principalement des baisses des taux d'intérêt apportées par la Banque du Canada et des changements dans la composition des activités.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Les revenus d'intérêts nets ont affiché une hausse de 24 millions de dollars, ou de 1 %, du fait surtout de l'augmentation des prêts hypothécaires et des dépôts. La marge est demeurée stable, à 2,26 %.

Revenus autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Les revenus autres que d'intérêts se sont établis à 612 millions de dollars, soit une baisse de 44 millions de dollars, ou de 7 %. La diminution est imputable surtout à la baisse des frais bancaires, laquelle découle du ralentissement de l'activité économique, ainsi qu'au fléchissement des volumes de transaction, des commissions tirées des opérations de change et des revenus d'assurance.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Les revenus autres que d'intérêts ont augmenté de 42 millions de dollars, ou de 7 %, par suite surtout de la hausse des frais bancaires, des revenus d'assurance et des revenus provenant des sociétés associées.

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établie à 330 millions de dollars, contre 247 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 83 millions de dollars, ou de 34 %. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a augmenté de neuf points de base pour s'établir à 37 points de base.

La dotation au titre des prêts douteux s'est chiffrée à 238 millions de dollars, contre 255 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 17 millions de dollars, ou de 7 %, sous l'effet principalement de la diminution des dotations au titre des prêts aux particuliers, contrebalancée en partie par une augmentation des dotations au titre des prêts aux entreprises attribuable essentiellement à un compte. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est chiffré à 27 points de base, en baisse de deux points de base.

La dotation au titre des prêts productifs s'est établie à 92 millions de dollars, comparativement à une reprise nette de 8 millions de dollars, ce qui correspond à une hausse de 100 millions de dollars, dont 55 millions de dollars sont attribuables aux prêts aux entreprises et 45 millions de dollars, aux prêts aux particuliers. Les hausses s'expliquent avant tout par les perspectives macroéconomiques défavorables imputables à la pandémie de COVID-19 et leur incidence future estimée sur la migration du crédit.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établie à 330 millions de dollars, contre 752 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 422 millions de dollars, ou de 56 %. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a diminué de 48 points de base pour s'établir à 37 points de base.

La dotation au titre des prêts douteux s'est chiffrée à 238 millions de dollars, contre 317 millions de dollars, ce qui correspond à une baisse de 79 millions de dollars, ou de 25 %, imputable à la diminution des dotations au titre des prêts aux particuliers et aux entreprises. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est chiffré à 27 points de base, en baisse de neuf points de base.

La dotation au titre des prêts productifs s'est établie à 92 millions de dollars, comparativement à 435 millions de dollars, ce qui correspond à une baisse de 343 millions de dollars. La dotation au titre des prêts aux particuliers a diminué de 249 millions de dollars et les dotations au titre des prêts aux entreprises, de 94 millions de dollars. La diminution tient essentiellement à la stabilisation de la qualité du crédit au sein du portefeuille de prêts et aux perspectives macroéconomiques encourageantes.

Charges autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 1 186 millions de dollars, soit un recul de 34 millions de dollars, ou de 3 %, par suite essentiellement de la baisse des dépenses consacrées à la publicité et aux déplacements professionnels et de l'incidence des mesures de réduction des coûts, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des dépenses liées au personnel afin de soutenir les activités de prospection.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Les charges autres que d'intérêts se sont accrues de 14 millions de dollars, ou de 1 %, par suite essentiellement de l'augmentation des coûts liés aux technologies nécessaires aux activités de prospection.

Charge d'impôt sur le résultat

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 26,0 %, contre 26,2 % pour l'exercice précédent et 25,5 % pour le trimestre précédent.

Actifs moyens

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Les actifs moyens se sont accrus de 14 milliards de dollars, ou de 4 %, pour se chiffrer à 363 milliards de dollars. La progression tient compte des hausses de 13 milliards de dollars, ou de 6 %, des prêts hypothécaires à l'habitation et de 3 milliards de dollars, ou de 6 %, des prêts et acceptations aux entreprises, lesquelles ont été annulées dans une certaine mesure par la diminution des prêts personnels et sur cartes de crédit.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Les actifs moyens se sont établis à 363 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 4 milliards de dollars. La progression tient compte de l'augmentation de 5 milliards de dollars, ou de 2 %, des prêts hypothécaires à l'habitation, annulée dans une certaine mesure par une diminution de 1 milliard de dollars, ou de 2 %, des prêts et acceptations aux entreprises.

Passifs moyens

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Les passifs moyens ont augmenté de 32 milliards de dollars, ou de 12 %, ce qui rend compte de la croissance de 18 milliards de dollars, ou de 11 %, des dépôts de particuliers et de 13 milliards de dollars, ou de 16 %, des dépôts autres que de particuliers.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Les passifs moyens ont connu une hausse de 12 milliards de dollars, ou de 4 %, du fait de la croissance de 4 milliards de dollars, ou de 2 %, des dépôts de particuliers et de 8 milliards de dollars, ou de 9 %, des dépôts autres que de particuliers.

Opérations internationales



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars)

(sur une base de mise en équivalence fiscale)1) 31 octobre

20202)

31 juillet

20202)

31 octobre

20193)

31 octobre

20202)

31 octobre

20193)

Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets 1 785 $ 1 906 $ 2 093 $ 7 603 $ 8 353 $ Revenus autres que d'intérêts4), 5) 763

664

1 093

3 207

4 366

Total des revenus 2 548

2 570

3 186

10 810

12 719

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances6) 736

1 278

502

3 613

2 076

Charges autres que d'intérêts 1 424

1 390

1 688

5 943

6 596

Charge d'impôt sur le résultat 55

(70)

231

182

909

Bénéfice net 333 $ (28) $ 765 $ 1 072 $ 3 138 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales 70

(54)

86

92

373

Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres de la Banque 263 $ 26 $ 679 $ 980 $ 2 765 $ Autres mesures



















Rendement des capitaux propres7) 5,6 % 0,4 % 13,0 % 5,0 % 13,2 % Actifs moyens (en milliards de dollars) 202 $ 216 $ 205 $ 206 $ 201 $ Passifs moyens (en milliards de dollars) 153 $ 162 $ 156 $ 155 $ 153 $

1) Les résultats sont présentés sur une base de mise en équivalence fiscale. Se reporter à la rubrique « Survol des secteurs d'activité » du rapport annuel de 2020 aux actionnaires de la Banque. 2) Les montants pour les périodes closes le 31 juillet 2020 et le 31 octobre 2020 ont été établis selon l'IFRS 16; les montants de l'exercice précédent n'ont pas été retraités. 3) Les montants pour les périodes closes le 31 octobre 2019 ont été retraités afin de tenir compte de l'incidence de l'établissement de la Gestion de patrimoine mondiale en tant que secteur d'activité distinct. 4) Comprend un revenu net découlant des participations dans des sociétés associées de 38 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2020 (31 juillet 2020 - 47 $; 31 octobre 2019 - 207 $) et de 243 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2020 (31 octobre 2019 - 753 $). 5) Comprend un mois supplémentaire de résultats liés au Mexique de 51 $ (37 $ après impôt et participations ne donnant pas le contrôle) au cours du premier trimestre de 2019. Comprend un mois supplémentaire de résultats liés au Pérou de 57 $ (40 $ après impôt et participations ne donnant pas le contrôle) au cours du premier trimestre de 2019. 6) Comprend la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances initiale de 151 $ à l'égard des prêts productifs acquis pour l'exercice clos le 31 octobre 2019. 7) Le rendement des capitaux propres, exclusion faite des coûts liés aux acquisitions, s'est établi à 6,0 % pour le trimestre clos le 31 octobre 2020 et à 5,8 % pour l'exercice clos le 31 octobre 2020. Le rendement des capitaux propres, exclusion faite des coûts liés aux acquisitions, s'est établi à 14,0 % pour le trimestre clos le 31 octobre 2019 et à 14,1 % pour l'exercice clos le 31 octobre 2019.



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars)

(sur une base de mise en équivalence fiscale) 31 octobre

2020

31 juillet

2020

31 octobre

2019

31 octobre

2020

31 octobre

2019

Résultats ajustés1)



















Revenus d'intérêts nets 1 785 $ 1 906 $ 2 093 $ 7 603 $ 8 353 $ Revenus autres que d'intérêts 763

664

1 093

3 207

4 366

Total des revenus 2 548

2 570

3 186

10 810

12 719

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 736

1 278

502

3 536

1 925

Charges autres que d'intérêts 1 397

1 344

1 606

5 742

6 390

Charge d'impôt sur le résultat 62

(56)

255

260

1 012

Bénéfice net 353 $ 4 $ 823 $ 1 272 $ 3 392 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales 70

(49)

98

124

439

Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 283 $ 53 $ 725 $ 1 148 $ 2 953 $

1) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR pour obtenir le rapprochement des résultats présentés et des résultats ajustés.

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 263 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 416 millions de dollars, ou de 61 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 283 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 442 millions de dollars, ou de 61 %. La diminution est attribuable en majeure partie à l'augmentation de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs et à l'incidence des activités cédées. La diminution restante découle du recul des revenus d'intérêts nets et des revenus autres que d'intérêts, contrebalancé en partie par la baisse des charges autres que d'intérêts et de la charge d'impôt sur le résultat.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a progressé de 237 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a augmenté de 230 millions de dollars. La hausse est attribuable essentiellement à la diminution de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre de prêts productifs et à l'augmentation des revenus autres que d'intérêts, contrebalancées dans une certaine mesure par le recul des revenus d'intérêts nets et l'accroissement des charges autres que d'intérêts et de la charge d'impôt sur le résultat.

Rapprochement des résultats présentés et des résultats présentés en dollars constants du secteur Opérations internationales

L'analyse ci-dessous portant sur les résultats d'exploitation est établie en dollars constants, excluant l'incidence de la conversion des devises, qui est une mesure non conforme aux PCGR (se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR »). La Banque est d'avis que la présentation de l'information en dollars constants permet au lecteur de mieux évaluer la performance des activités courantes. Les ratios se fondent sur les données présentées.



Pour les trimestres clos les Pour l'exercice clos le (en millions de dollars) 31 juillet 2020 31 octobre 2019 31 octobre 2019 (sur une base de mise en équivalence fiscale) Montants présentés

Variation de change

Montants en dollars

constants

Montants présentés

Variation de change

Montants en dollars

constants

Montants présentés

Variation de change

Montants en dollars

constants

Revenus d'intérêts nets 1 906 $ 57 $ 1 849 $ 2 093 $ 142 $ 1 951 $ 8 353 $ 500 $ 7 853 $ Revenus autres que d'intérêts 664

14

650

1 093

45

1 048

4 366

148

4 218

Total des revenus 2 570

71

2 499

3 186

187

2 999

12 719

648

12 071

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 278

37

1 241

502

37

465

2 076

142

1 934

Charges autres que d'intérêts 1 390

33

1 357

1 688

111

1 577

6 596

389

6 207

Charge d'impôt sur le résultat (70)

(1)

(69)

231

9

222

909

21

888

Bénéfice net (28) $ 2 $ (30) $ 765 $ 30 $ 735 $ 3 138 $ 96 $ 3 042 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas

le contrôle dans des filiales (54) $ (3) $ (51) $ 86 $ 6 $ 80 $ 373 $ 35 $ 338 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux

propres de la Banque 26 $ 5 $ 21 $ 679 $ 24 $ 655 $ 2 765 $ 61 $ 2 704 $ Autres mesures



































Actifs moyens (en milliards de dollars) 216 $ 6 $ 210 $ 205 $ 10 $ 195 $ 201 $ 10 $ 191 $ Passifs moyens (en milliards de dollars) 162 $ 4 $ 158 $ 156 $ 9 $ 147 $ 153 $ 9 $ 144 $

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 263 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 392 millions de dollars, ou de 60 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 283 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 416 millions de dollars, ou de 60 %. La diminution est attribuable en majeure partie à l'augmentation de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs et à l'incidence des activités cédées. La diminution restante découle du recul des revenus d'intérêts nets et des revenus autres que d'intérêts, contrebalancé en partie par la baisse des charges autres que d'intérêts et de la charge d'impôt sur le résultat.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a progressé de 242 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a augmenté de 236 millions de dollars. L'augmentation est attribuable essentiellement à la diminution de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre de prêts productifs et à la hausse des revenus autres que d'intérêts, contrebalancées dans une certaine mesure par le recul des revenus d'intérêts nets et par l'accroissement des charges autres que d'intérêts et de la charge d'impôt sur le résultat.

Total des revenus

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Le total des revenus s'est fixé à 2 548 millions de dollars, en baisse de 15 %. L'incidence des activités cédées a été de 9 %. La baisse de 6 % restante est attribuable à la diminution des revenus d'intérêts nets du fait de la compression des marges et au fléchissement des revenus autres que d'intérêts attribuable surtout à l'amenuisement des frais bancaires et sur cartes en conséquence du ralentissement de l'activité de consommation.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Le total des revenus s'est accru de 49 millions de dollars, ou de 2 %, en raison de la hausse des revenus autres que d'intérêts stimulée par les profits sur les titres de placement plus élevés, atténuée par la baisse des revenus d'intérêts nets du fait du recul du total des prêts.

Revenus d'intérêts nets

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Les revenus d'intérêts nets se sont établis à 1 785 millions de dollars, en baisse de 9 %. L'incidence des activités cédées a représenté une baisse de 5 %. La baisse de 4 % restante est attribuable à la compression des marges. La marge s'est amenuisée de 54 points de base par suite essentiellement de l'accroissement des actifs liquides de haute qualité à faible marge, des changements dans la composition des activités et de l'incidence des réductions de taux par les banques centrales dans toutes les régions où la Banque exerce ses activités.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Les revenus d'intérêts nets ont diminué de 64 millions de dollars, ou de 3 %, en raison de la baisse de 4 % du total des prêts, particulièrement en Amérique latine, puisque la marge nette sur intérêts est demeurée stable.

Revenus autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Les revenus autres que d'intérêts se sont chiffrés à 763 millions de dollars, ce qui correspond à une baisse de 27 %. L'incidence des activités cédées représente 16 % de la baisse. La baisse restante de 11 % est imputable surtout à la diminution des frais bancaires et sur cartes en raison du ralentissement de l'activité de consommation et à la baisse de l'apport des sociétés associées, atténuées par les profits sur les placements et les revenus tirés des activités de transaction plus élevés.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Les revenus autres que d'intérêts ont progressé de 113 millions de dollars, ou de 17 %, en raison surtout de l'augmentation des profits sur les titres de placement au Pérou et au Mexique et de la hausse des frais bancaires et sur cartes.

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établie à 736 millions de dollars, contre 465 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 271 millions de dollars, ou de 58 %. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a augmenté de 72 points de base pour s'établir à 207 points de base.

La dotation au titre des prêts douteux s'est chiffrée à 561 millions de dollars, contre 441 millions de dollars, ce qui correspond à un accroissement de 120 millions de dollars, ou de 27 %, imputable principalement à la hausse des dotations au titre des prêts aux entreprises et aux particuliers dans la plupart des pays de l'Alliance du Pacifique. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établi à 158 points de base, en hausse de 31 points de base.

La dotation au titre des prêts productifs s'est établie à 175 millions de dollars, comparativement à 24 millions de dollars, ce qui correspond à une hausse de 151 millions de dollars, dont 121 millions de dollars sont attribuables aux prêts aux particuliers et 30 millions de dollars, aux prêts aux entreprises. La hausse s'explique avant tout par les perspectives macroéconomiques défavorables imputables à la pandémie de COVID-19 et par leur incidence future estimée sur la migration du crédit.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établie à 736 millions de dollars, contre 1 241 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 505 millions de dollars, ou de 41 %. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a diminué de 126 points de base pour s'établir à 207 points de base.

La dotation au titre des prêts douteux s'est chiffrée à 561 millions de dollars, contre 558 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 1 % sous l'effet de la diminution des dotations au titre des prêts aux particuliers dans certains pays de l'Alliance du Pacifique, contrebalancée en partie par l'augmentation des dotations au titre des prêts aux entreprises. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est accru de 9 points de base pour se chiffrer à 158 points de base.

La dotation au titre des prêts productifs s'est établie à 175 millions de dollars, comparativement à 683 millions de dollars, ce qui correspond à une baisse de 509 millions de dollars, dont 483 millions de dollars sont attribuables aux prêts aux particuliers et 26 millions de dollars, aux prêts aux entreprises. La diminution tient essentiellement à la stabilisation de la qualité du crédit au sein du portefeuille de prêts et aux perspectives macroéconomiques encourageantes.

Charges autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Les charges autres que d'intérêts se sont chiffrées à 1 424 millions de dollars, en baisse de 10 %. Après ajustement, les charges autres que d'intérêts ont diminué de 7 %, et une tranche de 5 % de cette baisse découle des activités cédées. La baisse restante de 2 % s'explique par la diminution des dépenses liées au personnel qui a découlé des synergies générées par les acquisitions et par d'autres mesures de réduction des coûts.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 5 %, compte non tenu des charges liées à la mise en place de mesures de réduction des coûts, notamment des compressions de personnel et des fermetures de succursales essentiellement au Mexique, en Colombie, dans les Antilles et en Amérique centrale.

Charge d'impôt sur le résultat

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Le taux d'impôt effectif pour le trimestre à l'étude a atteint 14,2 %. Après ajustement, le taux d'impôt effectif pour le trimestre s'est établi à 15,0 %, contre 23,7 % au cours de l'exercice précédent, ce qui s'explique principalement par l'augmentation de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances inscrite pour les entités qui exercent leurs activités dans des territoires où les taux d'impôt sont plus élevés.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Le taux d'impôt effectif pour le trimestre à l'étude a atteint 14,2 %. Après ajustement, le taux d'impôt effectif pour le trimestre s'est établi à 15,0 %, contre un ratio des recouvrements de 106,8 % à l'exercice précédent. La variation du taux d'impôt effectif s'explique surtout par la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances considérablement plus élevée inscrite au trimestre précédent pour les entités qui exercent leurs activités dans des territoires où les taux d'impôt sont plus élevés.

Actifs moyens

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Les actifs moyens ont augmenté de 7 milliards de dollars, ou de 4 %, pour s'établir à 202 milliards de dollars. La croissance globale des prêts de 1 % tient essentiellement à la croissance de 8 % des prêts aux entreprises, contrebalancée par le recul de 6 % des prêts aux particuliers. Le reste de l'augmentation est imputable à la hausse des dépôts auprès de banques centrales et des titres de placement.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Les actifs moyens ont diminué de 8 milliards de dollars, ou de 4 %. Le total des prêts a diminué de 4 % en raison du recul de 7 % des prêts aux entreprises et de 1 % des prêts aux particuliers.

Passifs moyens

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Les passifs moyens se sont établis à 153 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 6 milliards de dollars, ou de 4 %, en raison surtout de la hausse du financement obtenu auprès de banques centrales. Le total des dépôts a diminué de 2 % du fait de la baisse de 6 % des dépôts de particuliers, atténuée par la hausse de 1 % des dépôts autres que de particuliers. L'incidence défavorable des activités cédées s'est chiffrée à 9 % pour la croissance globale des dépôts, à 4 % pour la croissance des dépôts autres que de particuliers et à 16 % pour la croissance des dépôts de particuliers.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Les passifs moyens ont connu une baisse de 5 milliards de dollars ou de 3 %, du fait surtout de la diminution de 3 % du total des dépôts, surtout dans les pays de l'Alliance du Pacifique. Les dépôts autres que de particuliers ont reculé de 5 %, tandis que les dépôts de particuliers ont augmenté de 2 %.

Gestion de patrimoine mondiale



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars)

(sur une base de mise en équivalence fiscale)1) 31 octobre

20202)

31 juillet

20202)

31 octobre

2019

31 octobre

20202)

31 octobre

2019

Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets 144 $ 145 $ 142 $ 575 $ 564 $ Revenus autres que d'intérêts 1 021

990

1 007

4 009

3 937

Total des revenus 1 165

1 135

1 149

4 584

4 501

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 3

1

-

7

-

Charges autres que d'intérêts 726

700

744

2 878

2 905

Charge d'impôt sur le résultat 111

110

102

437

412

Bénéfice net 325 $ 324 $ 303 $ 1 262 $ 1 184 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales 2

3

4

10

18

Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 323 $ 321 $ 299 $ 1 252 $ 1 166 $ Autres mesures



















Actifs sous administration (en milliards de dollars) 502 $ 503 $ 497 $ 502 $ 497 $ Actifs sous gestion (en milliards de dollars) 292 $ 293 $ 302 $ 292 $ 302 $

1) Les résultats sont présentés sur une base de mise en équivalence fiscale. Se reporter à la rubrique « Survol des secteurs d'activité » du rapport annuel de 2020 aux actionnaires de la Banque. 2) Les montants pour les périodes closes le 31 juillet 2020 et le 31 octobre 2020 ont été établis selon l'IFRS 16; les montants de l'exercice précédent n'ont pas été retraités.



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars)

(sur une base de mise en équivalence fiscale) 31 octobre

2020

31 juillet

2020

31 octobre

2019

31 octobre

2020

31 octobre

2019

Résultats ajustés1)



















Revenus d'intérêts nets 144 $ 145 $ 142 $ 575 $ 564 $ Revenus autres que d'intérêts 1 021

990

1 007

4 009

3 937

Total des revenus 1 165

1 135

1 149

4 584

4 501

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 3

1

-

6

-

Charges autres que d'intérêts 713

685

725

2 818

2 839

Charge d'impôt sur le résultat 114

114

106

453

429

Bénéfice net 335 $ 335 $ 318 $ 1 307 $ 1 233 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales 2

3

4

10

18

Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 333 $ 332 $ 314 $ 1 297 $ 1 215 $

1) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR pour voir le rapprochement des résultats présentés et ajustés.

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 323 millions de dollars, ce qui correspond à une hausse de 24 millions de dollars, ou de 8 %. Le bénéfice net ajusté a augmenté de 6 %, pour s'établir à 333 millions de dollars. Cette progression s'explique essentiellement par la hausse des ventes nettes et des volumes de transactions ainsi que par l'appréciation des marchés.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a progressé de 2 millions de dollars, ou de 1 %. Le bénéfice net ajusté a progressé de 1 million de dollars, en raison surtout de la hausse des revenus tirés des frais, compensée en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts.

Total des revenus

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Les revenus se sont élevés à 1 165 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 16 millions de dollars, ou de 1 %. L'incidence défavorable des activités cédées a été de 3 %, contrebalancée par la croissance de 4 % attribuable principalement à la hausse des commissions de courtage, atténuée par le ralentissement de l'activité de consommation dans nos activités internationales.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Les revenus ont augmenté de 30 millions de dollars, ou de 3 %, par suite essentiellement de la hausse des honoraires liés aux fonds communs de placement et des frais de gestion de placements.

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est élevée à 3 millions de dollars, comparativement à néant. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est situé à sept points de base.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a augmenté de 2 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est situé à sept points de base.

Charges autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Les charges autres que d'intérêts ont diminué de 18 millions de dollars, ou de 2 %, pour se fixer à 726 millions de dollars, l'avantage découlant des activités cédées au cours de la période précédente et la baisse des coûts liés aux communications, aux déplacements et aux activités de prospection ayant été contrebalancés en partie par la hausse des charges liées au volume et des dépenses liées aux technologies nécessaires aux activités de prospection.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Les charges autres que d'intérêts se sont accrues de 26 millions de dollars, ou de 4 %, par suite essentiellement de l'augmentation des charges liées aux volumes et des dépenses liées aux technologies nécessaires aux activités de prospection.

Charge d'impôt sur le résultat

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 25,6 %, alors qu'il s'était fixé à 24,9 % pour l'exercice précédent et à 25,4 % pour le trimestre précédent, ce qui représente une légère hausse.

Actifs sous administration (« ASA ») et actifs sous gestion (« ASG »)

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Les actifs sous gestion ont diminué de 10 milliards de dollars, ou de 3 %, pour se chiffrer à 292 milliards de dollars, alors que les actifs sous administration ont augmenté de 5 milliards de dollars, ou de 1 %, pour se chiffrer à 502 milliards de dollars. L'incidence défavorable des activités cédées a été de 5 % sur les ASG et de 3 % sur les ASA. La croissance restante des ASG et des ASA s'explique principalement par la hausse des ventes nettes et l'appréciation des marchés.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Les actifs sous gestion ont reculé de 1 milliard de dollars, ou de 1 %, et les actifs sous administration ont cédé 1 milliard de dollars, du fait que l'appréciation des ventes nettes a été plus que contrebalancée par la dépréciation du marché.

Services bancaires et marchés mondiaux



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars)

(sur une base de mise en équivalence fiscale)1) 31 octobre

20202)

31 juillet

20202)

31 octobre

2019

31 octobre

20202)

31 octobre

2019

Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets 350 $ 375 $ 337 $ 1 435 $ 1 396 $ Revenus autres que d'intérêts 860

1 170

833

3 947

3 084

Total des revenus 1 210

1 545

1 170

5 382

4 480

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 62

149

4

390

(22)

Charges autres que d'intérêts 583

620

631

2 473

2 463

Charge d'impôt sur le résultat 105

176

130

564

505

Bénéfice net 460 $ 600 $ 405 $ 1 955 $ 1 534 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 460 $ 600 $ 405 $ 1 955 $ 1 534 $ Autres mesures



















Rendement des capitaux propres 14,6 % 17,5 % 13,8 % 14,8 % 13,3 % Actifs moyens (en milliards de dollars) 389 $ 416 $ 388 $ 412 $ 372 $ Passifs moyens (en milliards de dollars) 387 $ 414 $ 318 $ 379 $ 304 $

1) Les résultats sont présentés sur une base de mise en équivalence fiscale. Se reporter à la rubrique « Survol des secteurs d'activité » du rapport annuel de 2020 aux actionnaires de la Banque. 2) Les montants pour les périodes closes le 31 juillet 2020 et le 31 octobre 2020 ont été établis selon l'IFRS 16; les montants de l'exercice précédent n'ont pas été retraités.



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars)

(sur une base de mise en équivalence fiscale) 31 octobre

2020

31 juillet

2020

31 octobre

2019

31 octobre

2020

31 octobre

2019

Résultats ajustés1)



















Revenus d'intérêts nets 350 $ 375 $ 337 $ 1 435 $ 1 396 $ Revenus autres que d'intérêts 860

1 170

833

4 049

3 084

Total des revenus 1 210

1 545

1 170

5 484

4 480

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 62

149

4

384

(22)

Charges autres que d'intérêts 583

620

631

2 473

2 463

Charge d'impôt sur le résultat 105

176

130

593

505

Bénéfice net 460 $ 600 $ 405 $ 2 034 $ 1 534 $

1) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR pour voir le rapprochement des résultats présentés et ajustés.

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a augmenté de 55 millions de dollars, ou de 14 %, pour se chiffrer à 460 millions de dollars. L'augmentation des revenus d'intérêts nets et des revenus autres que d'intérêts ainsi que la baisse des charges autres que d'intérêts ont été contrebalancées en partie par l'augmentation de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a reculé de 140 millions de dollars, ou de 23 %. Le recul tient essentiellement à la baisse des revenus d'intérêts nets et des revenus autres que d'intérêts ainsi qu'à l'incidence défavorable de la conversion des devises, facteurs neutralisés en partie par la diminution de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et des charges autres que d'intérêts.

Total des revenus

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Les revenus se sont chiffrés à 1 210 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 40 millions de dollars, ou de 3 %, du fait surtout de l'augmentation des revenus autres que d'intérêts soutenue par les revenus tirés des transactions sur titres à revenu fixe et de la progression des revenus d'intérêts nets.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Les revenus ont reculé de 335 millions de dollars, ou de 22 %, ce qui s'explique par la baisse des revenus d'intérêts nets et des revenus tirés des activités de transaction ainsi que par l'incidence défavorable de la conversion des devises.

Revenus d'intérêts nets

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Les revenus d'intérêts nets se sont établis à 350 millions de dollars, soit une hausse de 13 millions de dollars, ou de 4 %. La hausse s'explique surtout par la forte augmentation des volumes de dépôts et de prêts, principalement au Canada et aux États-Unis, atténuée par l'amenuisement des marges sur prêts.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Les revenus d'intérêts nets ont fléchi de 25 millions de dollars, ou de 7 %. Le fléchissement s'explique par diminution des volumes de prêts dans toutes les régions, atténuée par l'augmentation des marges sur prêts.

Revenus autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Les revenus autres que d'intérêts ont atteint 860 millions de dollars, en hausse de 27 millions de dollars, ou de 3 %, par rapport à l'exercice précédent. Cette hausse est attribuable essentiellement à la croissance des revenus tirés des transactions sur titres à revenu fixe.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Les revenus autres que d'intérêts ont affiché un recul de 310 millions de dollars, ou de 26 %, du fait surtout de la diminution des revenus tirés des transactions sur titres à revenu fixe, de la baisse des commissions de placement et de l'incidence défavorable de la conversion des devises.

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est chiffrée à 62 millions de dollars, contre 4 millions de dollars, en hausse de 58 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a augmenté pour s'établir à 24 points de base.

La dotation au titre des prêts douteux a augmenté de 22 millions de dollars pour se situer à 34 millions de dollars, en raison de l'augmentation des dotations, particulièrement dans le secteur de l'énergie. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux a augmenté pour s'établir à 13 points de base.

La dotation au titre des prêts productifs s'est chiffrée à 28 millions de dollars, comparativement à une reprise nette de 8 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 36 millions de dollars attribuable essentiellement aux conditions économiques défavorables qui prévalent dans le secteur de l'énergie et aux perspectives macroéconomiques défavorables et à leur incidence future estimée sur la migration du crédit dans les autres secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établie à 62 millions de dollars, contre 149 millions de dollars au trimestre précédent, ce qui représente une diminution de 87 millions de dollars qui s'explique surtout par la baisse de la dotation au titre des prêts productifs, étant donné l'amélioration des perspectives macroéconomiques et la stabilisation de la qualité du crédit du portefeuille. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a diminué de 26 points de base pour s'établir à 24 points de base.

La dotation au titre des prêts douteux s'est chiffrée à 34 millions de dollars, contre 38 millions de dollars, ce qui correspond à un recul de 4 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux est demeuré le même à 13 points de base.

La dotation au titre des prêts productifs s'est chiffrée à 28 millions de dollars, ce qui correspond à une baisse de 83 millions de dollars qui s'explique surtout par l'amélioration des perspectives macroéconomiques et la stabilisation de la qualité du portefeuille

Charges autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Les charges autres que d'intérêts se sont fixées à 583 millions de dollars, soit une diminution de 48 millions de dollars, ou de 8 %. La diminution est principalement attribuable à la baisse des dépenses liées au personnel, des honoraires et des dépenses liées à la publicité et à la prospection.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Les charges autres que d'intérêts ont diminué de 37 millions de dollars, ou de 6 %, en raison surtout de l'amoindrissement des dépenses liées au personnel et de l'incidence favorable de la conversion des devises.

Charge d'impôt sur le résultat

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Le taux d'impôt effectif pour le trimestre à l'étude a atteint 18,5 %, comparativement à 24,3 %. La variation s'explique surtout par les changements dans la composition du bénéfice dans tous les territoires.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Le taux d'impôt effectif pour le trimestre à l'étude a atteint 18,5 %, comparativement à 22,7 % pour le trimestre précédent. La variation s'explique surtout par les changements dans la composition du bénéfice dans tous les territoires.

Actifs moyens

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Les actifs moyens sont demeurés inchangés par rapport à l'exercice précédent, à 389 milliards de dollars. La croissance des prêts et des actifs liés aux dérivés a été contrebalancée par la baisse des titres pris en pension.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Les actifs moyens ont diminué de 27 milliards de dollars, ou de 7 %, du fait essentiellement de la baisse des prêts, des titres pris en pension et des actifs liés aux dérivés, de même que de l'incidence de la conversion des devises.

Passifs moyens

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Les passifs moyens se sont fixés à 387 milliards de dollars, ce qui constitue une hausse de 69 milliards de dollars, ou de 22 %, attribuable à la forte augmentation de 37 % des dépôts ainsi qu'à la croissance des titres mis en pension et des passifs liés aux dérivés.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Les passifs moyens ont diminué de 27 milliards de dollars, ou de 7 %, en raison principalement de l'amoindrissement des titres mis en pension et de l'incidence de la conversion des devises.

Autres



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars)

(sur une base de mise en équivalence fiscale)1) 31 octobre

20202)

31 juillet

20202)

31 octobre

20193)

31 octobre

20202)

31 octobre

20193)

Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets4) 25 $ (103) $ (263) $ (131) $ (984) $ Revenus autres que d'intérêts4), 5) (9)

87

43

392

(146)

Total des revenus 16

(16)

(220)

261

(1 130)

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes

sur créances -

1

-

1

1

Charges autres que d'intérêts 138

136

28

751

1

Charge d'impôt sur le résultat (125)

(132)

(185)

(519)

(586)

Bénéfice net (perte nette) 3 $ (21) $ (63) $ 28 $ (546) $ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux participations ne donnant

pas le contrôle -

-

17

(27)

17

Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs de titres de

capitaux propres de la Banque 3 $ (21) $ (80) $ 55 $ (563) $ Autres mesures



















Actifs moyens (en milliards de dollars) 159 $ 190 $ 124 $ 158 $ 118 $ Passifs moyens (en milliards de dollars) 195 $ 237 $ 251 $ 240 $ 243 $

1) Les résultats sont présentés sur une base de mise en équivalence fiscale. Se reporter à la rubrique « Survol des secteurs d'activité » du rapport annuel de 2020 aux actionnaires de la Banque. 2) Les montants pour les périodes closes le 31 juillet 2020 et le 31 octobre 2020 ont été établis selon l'IFRS 16; les montants des périodes précédentes n'ont pas été retraités. 3) Les montants pour les périodes closes le 31 octobre 2019 ont été retraités afin de tenir compte de l'incidence de l'établissement de la Gestion de patrimoine mondiale en tant que secteur d'activité distinct. 4) Comprend l'élimination de la majoration des revenus exonérés d'impôt incluse dans les revenus d'intérêts nets, dans les revenus autres que d'intérêts et dans la charge d'impôt sur le résultat de 67 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2020 (31 juillet 2020 - 65 $; 31 octobre 2019 - 58 $) et de 275 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2020 (31 octobre 2019 - 181 $) pour parvenir aux montants présentés à l'état consolidé du résultat net. 5) Le revenu (sur une base de mise en équivalence fiscale) découlant de participations dans des sociétés associées et la charge d'impôt sur le résultat de chaque période tiennent compte des ajustements de normalisation fiscale liés à la majoration des revenus des sociétés associées à hauteur de (7) $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2020 [31 juillet 2020 - (17) $; 31 octobre 2019 - (67) $] et de (70) $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2020 [31 octobre 2019 - (178) $].



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars)

(sur une base de mise en équivalence fiscale) 31 octobre

2020

31 juillet

2020

31 octobre

2019

31 octobre

2020

31 octobre

2019

Résultats ajustés1)



















Revenus d'intérêts nets 25 $ (103) $ (263) $ (131) $ (984) $ Revenus autres que d'intérêts (9)

42

37

93

(19)

Total des revenus 16

(61)

(226)

(38)

(1 003)

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances -

1

-

1

1

Charges autres que d'intérêts 130

135

21

692

(20)

Charge d'impôt sur le résultat (122)

(133)

(199)

(475)

(730)

Bénéfice net (perte nette) 8 $ (64) $ (48) $ (256) $ (254) $ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux participations ne

donnant pas le contrôle dans des filiales -

-

-

1

1

Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs de titres de

capitaux propres de la Banque 8 $ (64) $ (48) $ (257) $ (255) $

1) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR pour un rapprochement des résultats présentés et ajustés.

Le secteur Autres comprend la Trésorerie du Groupe, les secteurs d'exploitation de moindre envergure, le profit net ou la perte nette sur les cessions et d'autres éléments du siège social qui ne sont pas attribués à un secteur en particulier.

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du quatrième trimestre de 2019

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est chiffré à 3 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 8 millions de dollars, contre une perte nette attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres de 48 millions de dollars. L'amélioration s'explique essentiellement par la hausse de l'apport des activités de gestion de l'actif et du passif, atténuée par l'accroissement des charges autres que d'intérêts.

Comparaison du quatrième trimestre de 2020 et du troisième trimestre de 2020

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est chiffré à 3 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est élevé à 8 millions de dollars, en regard d'une perte nette attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres de 64 millions de dollars. L'amélioration découle principalement de la hausse de l'apport des activités de gestion de l'actif et du passif, contrebalancée en partie par la baisse des profits sur les titres de placement.

État consolidé de la situation financière



Aux

31 octobre

31 juillet

31 octobre

(non audité) (en millions de dollars) 2020

2020

2019

Actifs











Trésorerie et dépôts auprès d'autres institutions financières 76 460 $ 59 041 $ 46 720 $ Métaux précieux 1 181

2 743

3 709

Actifs détenus à des fins de transaction











Titres 108 331

111 855

112 664

Prêts 8 352

10 864

13 829

Autres 1 156

1 035

995



117 839

123 754

127 488

Titres pris en pension et titres empruntés 119 747

126 460

131 178

Instruments financiers dérivés 45 065

55 632

38 119

Titres de placement 111 389

122 565

82 359

Prêts











Prêts hypothécaires à l'habitation 284 684

277 522

268 169

Prêts personnels 93 758

94 286

98 631

Prêts sur cartes de crédit 14 797

15 350

17 788

Prêts aux entreprises et aux administrations publiques 217 663

233 414

212 972



610 902

620 572

597 560

Compte de correction de valeur pour pertes sur créances 7 639

7 221

5 077



603 263

613 351

592 483

Autres











Engagements de clients en contrepartie d'acceptations, déduction faite de la correction de valeur 14 228

15 963

13 896

Immobilisations corporelles1) 5 897

6 025

2 669

Participations dans des sociétés associées 2 475

2 399

5 614

Goodwill et autres immobilisations incorporelles 17 015

17 136

17 465

Actifs d'impôt différé 2 185

2 164

1 570

Autres actifs 19 722

22 639

22 891



61 522

66 326

64 105

Total des actifs 1 136 466 $ 1 169 872 $ 1 086 161 $ Passifs











Dépôts











Particuliers 246 135 $ 242 876 $ 224 800 $ Entreprises et administrations publiques 464 619

482 050

461 851

Autres institutions financières 40 084

43 067

46 739



750 838

767 993

733 390

Instruments financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net 18 899

17 522

12 235

Autres











Acceptations 14 305

16 071

13 901

Obligations relatives aux titres vendus à découvert 31 902

33 913

30 404

Instruments financiers dérivés 42 247

54 698

40 222

Obligations relatives aux titres mis en pension et aux titres prêtés 137 763

137 351

124 083

Débentures subordonnées 7 405

7 336

7 252

Autres passifs1) 62 604

64 413

54 482



296 226

313 782

270 344

Total des passifs 1 065 963

1 099 297

1 015 969

Capitaux propres











Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires











Actions ordinaires 18 239

18 236

18 264

Résultats non distribués 46 345

45 689

44 439

Cumul des autres éléments du résultat global (2 125)

(1 402)

570

Autres réserves 360

360

365

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 62 819

62 883

63 638

Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres 5 308

5 308

3 884

Total des capitaux propres attribuables aux détenteurs de titres de capitaux propres de la Banque 68 127

68 191

67 522

Participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales 2 376

2 384

2 670

Total des capitaux propres 70 503

70 575

70 192

Total des passifs et des capitaux propres 1 136 466 $ 1 169 872 $ 1 086 161 $

1) Les montants pour les périodes closes le 31 octobre 2020 et le 31 juillet 2020 ont été établis selon l'IFRS 16; les montants des périodes précédentes n'ont pas été retraités (se reporter aux notes 3 et 4 dans le rapport annuel de 2020 aux actionnaires.

État consolidé du résultat net



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) 31 octobre

2020

31 juillet

2020

31 octobre

2019

31 octobre

2020

31 octobre 2019

Revenus



















Revenus d'intérêts1)



















Prêts 6 104 $ 6 420 $ 7 371 $ 26 977 $ 29 116 $ Titres 458

460

562

2 035

2 238

Titres pris en pension et titres empruntés 51

57

106

286

502

Dépôts auprès d'autres institutions financières 39

49

213

414

928



6 652

6 986

8 252

29 712

32 784

Charges d'intérêts



















Dépôts 2 055

2 425

3 477

10 731

13 871

Débentures subordonnées 50

53

83

240

294

Autres2) 289

255

356

1 421

1 442



2 394

2 733

3 916

12 392

15 607

Revenus d'intérêts nets 4 258

4 253

4 336

17 320

17 177

Revenus autres que d'intérêts



















Revenus sur cartes 181

164

245

789

977

Frais liés aux services bancaires 376

337

473

1 540

1 812

Commissions de crédit 345

333

345

1 348

1 316

Fonds communs de placement 506

486

476

1 945

1 849

Commissions de courtage 225

225

226

902

876

Frais de gestion de placements et frais de fiducie 238

225

263

946

1 050

Commissions de placement et autres honoraires de services-conseils 152

202

146

690

497

Opérations de change à des fins autres que de transaction 169

170

161

708

667

Revenus tirés des activités de transaction 498

736

376

2 411

1 488

Profit net sur la vente de titres de placement 182

145

125

607

351

Revenu net découlant de participations dans des sociétés associées 49

42

161

242

650

Revenus d'assurance, déduction faite des sinistres 120

113

158

497

676

Autres honoraires et commissions 151

158

221

688

949

Autres 55

145

256

703

699



3 247

3 481

3 632

14 016

13 857

Total des revenus 7 505

7 734

7 968

31 336

31 034

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 131

2 181

753

6 084

3 027



6 374

5 553

7 215

25 252

28 007

Charges autres que d'intérêts



















Salaires et avantages du personnel 2 071

2 066

2 115

8 624

8 443

Locaux et technologie2) 607

601

712

2 408

2 807

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles2) 407

377

271

1 546

1 053

Communications 93

105

118

418

459

Publicité et prospection 96

98

174

445

625

Honoraires 184

181

243

753

861

Taxe d'affaires et taxe sur le capital 123

130

126

517

515

Autres 476

460

552

2 145

1 974



4 057

4 018

4 311

16 856

16 737

Bénéfice avant impôt sur le résultat 2 317

1 535

2 904

8 396

11 270

Charge d'impôt sur le résultat 418

231

596

1 543

2 472

Bénéfice net 1 899 $ 1 304 $ 2 308 $ 6 853 $ 8 798 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales 72

(51)

107

75

408

Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres de la Banque 1 827 $ 1 355 $ 2 201 $ 6 778 $ 8 390 $ Actionnaires privilégiés et détenteurs d'autres instruments de capitaux propres 82

23

64

196

182

Actionnaires ordinaires 1 745 $ 1 332 $ 2 137 $ 6 582 $ 8 208 $ Bénéfice par action ordinaire (en dollars)



















De base 1,44 $ 1,10 $ 1,76 $ 5,43 $ 6,72 $ Dilué 1,42

1,04

1,73

5,30

6,68

Dividende versé par action ordinaire (en dollars) 0,90

0,90

0,90

3,60

3,49



1) Comprend des revenus d'intérêts sur les actifs financiers évalués au coût amorti et à la JVAÉRG calculés au moyen de la méthode du taux d'intérêt effectif de 6 510 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2020 (31 juillet 2020 - 6 839 $; 31 octobre 2019 - 8 146 $) et de 29 173 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2020 (31 octobre 2019 - 32 436 $) 2) Les montants pour les périodes closes le 31 octobre 2020 et le 31 juillet 2020 ont été établis selon l'IFRS 16; les montants des périodes précédentes n'ont pas été retraités (se reporter aux notes 3 et 4 dans le rapport annuel de 2020 aux actionnaires.

État consolidé du résultat global



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) 31 octobre

2020

31 juillet

2020

31 octobre

2019

31 octobre

2020

31 octobre 2019

Bénéfice net 1 899 $ 1 304 $ 2 308 $ 6 853 $ 8 798 $ Autres éléments du résultat global



















Éléments qui seront reclassés ultérieurement dans le bénéfice net



















Variation nette des profits (pertes) de change latents :



















Profits (pertes) de change latents, montant net (548)

(1 411)

(966)

(2 433)

(626)

Profits (pertes) sur les couvertures d'investissements nets dans des établissements à l'étranger, montant net 6

529

82

347

(232)

Charge (économie) d'impôt sur le résultat



















Profits (pertes) de change latents, montant net 16

(24)

19

62

21

Profits (pertes) sur les couvertures d'investissements nets dans des établissements à l'étranger, montant net 1

139

22

91

(60)



(559)

(997)

(925)

(2 239)

(819)

Variation nette de la juste valeur découlant de la variation des instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global :



















Profits (pertes) liés à la juste valeur, montant net (235)

553

163

1 495

1 265

Reclassement du montant net des (profits) pertes dans le bénéfice net 139

(195)

(217)

(1 091)

(1 150)

Charge (économie) d'impôt sur le résultat :



















Profits (pertes) liés à la juste valeur, montant net (59)

152

28

387

308

Reclassement du montant net des (profits) pertes dans le bénéfice net 37

(48)

(50)

(276)

(298)



(74)

254

(32)

293

105

Variation nette des profits (pertes) sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie :



















Profits (pertes) sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie, montant net (661)

1 362

618

2 543

361

Reclassement du montant net des (profits) pertes dans le bénéfice net 385

(1 557)

(481)

(2 604)

596

Charge (économie) d'impôt sur le résultat



















Profits (pertes) sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie, montant net (181)

386

155

689

86

Reclassement du montant net des (profits) pertes dans le bénéfice net 106

(456)

(119)

(718)

163



(201)

(125)

101

(32)

708

Autres éléments du résultat global provenant des participations dans des sociétés associées 7

10

21

(2)

103

Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement dans le bénéfice net



















Variation nette à la réévaluation de l'actif et du passif au titre des régimes d'avantages du personnel : 291

(504)

75

(620)

(1 096)

Gains (pertes) actuariels sur les régimes d'avantages du personnel 76

(139)

22

(155)

(281)

Charge (économie) d'impôt sur le résultat 215

(365)

53

(465)

(815)























Variation nette de la juste valeur découlant de la variation des instruments de capitaux propres désignés comme étant à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global :



















Profits (pertes) liés à la juste valeur, montant net (44)

58

36

(122)

121

Charge (économie) d'impôt sur le résultat (17)

18

6

(37)

26



(27)

40

30

(85)

95

Variation nette de la juste valeur découlant de l'évolution du risque de crédit propre à la Banque quant aux passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur :



















Variation de la juste valeur découlant de l'évolution du risque de crédit propre à la Banque quant aux passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur (211)

(585)

18

(404)

11

Charge (économie) d'impôt sur le résultat (55)

(154)

5

(106)

3



(156)

(431)

13

(298)

8

Autres éléments du résultat global provenant des participations dans des sociétés associées -

-

(7)

(8)

(10)

Autres éléments du résultat global (795)

(1 614)

(746)

(2 836)

(625)

Résultat global 1 104 $ (310) $ 1 562 $ 4 017 $ 8 173 $ Résultat global attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle -

(45)

(22)

(93)

205

Résultat global attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres de la Banque 1 104 $ (265) $ 1 584 $ 4 110 $ 7 968 $ Actionnaires privilégiés et détenteurs d'autres instruments de capitaux propres 82

23

64

196

182

Actionnaires ordinaires 1 022 $ (288) $ 1 520 $ 3 914 $ 7 786 $

État consolidé des variations des capitaux propres











Cumul des autres éléments du résultat global























(non audité) (en millions de dollars) Actions ordinaires

Résultats

non

distribués1)

Écarts de

conversion

Titres

disponibles

à la vente

Instruments de créance (JVAÉRG)

Instruments de

capitaux

propres

(JVAÉRG)

Couvertures

des flux de

trésorerie

Autres2)

Autres

réserves

Total des capitaux

propres a

ttribuables aux

actionnaires

ordinaires

Actions

privilégiées et

autres instruments

de capitaux

propres

Total des

capitaux propres

attribuables aux

détenteurs

de titres de

capitaux propres

Participations ne

donnant pas le

contrôle dans des

filiales

Total

Solde au 31 octobre 2019 18 264 $ 44 439 $ 800 $ - $ 37 $ (55) $ 650 $ (862) $ 365 $ 63 638 $ 3 884 $ 67 522 $ 2 670 $ 70 192 $ Bénéfice net -

6 582

-

-

-

-

-

-

-

6 582

196

6 778

75

6 853

Autres éléments du résultat global -

-

(2 128)

-

293

(81)

(11)

(741)

-

(2 668)

-

(2 668)

(168)

(2 836)

Total du résultat global - $ 6 582 $ (2 128) $ - $ 293 $ (81) $ (11) $ (741) $ - $ 3 914 $ 196 $ 4 110 $ (93) $ 4 017 $ Actions ou instruments émis 59

-

-

-

-

-

-

-

(9)

50

1 689

1 739

-

1 739

Actions rachetées (84)

(330)

-

-

-

-

-

-

-

(414)

(265)

(679)

-

(679)

Dividendes et distributions versés aux

détenteurs de titres de capitaux propres -

(4 363)

-

-

-

-

-

-

-

(4 363)

(196)

(4 559)

(148)

(4 707)

Paiements fondés sur des actions3) -

-

-

-

-

-

-

-

5

5

-

5

-

5

Autres -

17

-

-

-

(27)

-

-

(1)

(11)

-

(11)

(53) 4) (64)

Solde au 31 octobre 2020 18 239 $ 46 345 $ (1 328) $ - $ 330 $ (163) $ 639 $ (1 603) $ 360 $ 62 819 $ 5 308 $ 68 127 $ 2 376 $ 70 503 $

























































Solde au 31 octobre 2018 18 234 $ 41 414 $ 1 441 $ - $ (68) $ (126) $ (121) $ (134) $ 404 $ 61 044 $ 4 184 $ 65 228 $ 2 452 $ 67 680 $ Incidence cumulative de l'adoption de l'IFRS 155) -

(58)

-

-

-

-

-

-

-

(58)

-

(58)

-

(58)

Solde au 1er novembre 2018 18 234

41 356

1 441

-

(68)

(126)

(121)

(134)

404

60 986

4 184

65 170

2 452

67 622

Bénéfice net -

8 208

-

-

-

-

-

-

-

8 208

182

8 390

408

8 798

Autres éléments du résultat global -

-

(641)

-

105

71

771

(728)

-

(422)

-

(422)

(203)

(625)

Total du résultat global - $ 8 208 $ (641) $ - $ 105 $ 71 $ 771 $ (728) $ - $ 7 786 $ 182 $ 7 968 $ 205 $ 8 173 $ Actions émises 255

-

-

-

-

-

-

-

(37)

218

-

218

-

218

Actions rachetées (225)

(850)

-

-

-

-

-

-

-

(1 075)

(300)

(1 375)

-

(1 375)

Dividendes et distributions versés aux

détenteurs de titres de capitaux propres -

(4 260)

-

-

-

-

-

-

-

(4 260)

(182)

(4 442)

(150)

(4 592)

Paiements fondés sur des actions3) -

-

-

-

-

-

-

-

7

7

-

7

-

7

Autres -

(15)

-

-

-

-

-

-

(9)

(24)

-

(24)

163 4) 139

Solde au 31 octobre 2019 18 264 $ 44 439 $ 800 $ - $ 37 $ (55) $ 650 $ (862) $ 365 $ 63 638 $ 3 884 $ 67 522 $ 2 670 $ 70 192 $

























































Solde au 31 octobre 2017 15 644 $ 38 117 $ 1 861 $ (46) $ - $ - $ 235 $ (473) $ 116 $ 55 454 $ 4 579 $ 60 033 $ 1 592 $ 61 625 $ Incidence cumulative de l'adoption de l'IFRS 9 -

(564)

-

46

184

(179)

-

-

-

(513)

-

(513)

(97)

(610)

Solde au 1er novembre 2017 15 644

37 553

1 861

-

184

(179)

235

(473)

116

54 941

4 579

59 520

1 495

61 015

Bénéfice net -

8 361

-

-

-

-

-

-

-

8 361

187

8 548

176

8 724

Autres éléments du résultat global -

-

(477)

-

(252)

53

(356)

339

-

(693)

-

(693)

(111)

(804)

Total du résultat global - $ 8 361 $ (477) $ - $ (252) $ 53 $ (356) $ 339 $ - $ 7 668 $ 187 $ 7 855 $ 65 $ 7 920 $ Actions émises 2 708

-

-

-

-

-

-

-

(19)

2 689

300

2 989

-

2 989

Actions rachetées (118)

(514)

-

-

-

-

-

-

-

(632)

(695)

(1 327)

-

(1 327)

Dividendes et distributions versés aux

détenteurs de titres de capitaux propres -

(3 985)

-

-

-

-

-

-

-

(3 985)

(187)

(4 172)

(199)

(4 371)

Paiements fondés sur des actions3) -

-

-

-

-

-

-

-

6

6

-

6

-

6

Autres -

(1)

57

-

-

-

-

-

301 4) 357

-

357

1 091 4) 1 448

Solde au 31 octobre 2018 18 234 $ 41 414 $ 1 441 $ - $ (68) $ (126) $ (121) $ (134) $ 404 $ 61 044 $ 4 184 $ 65 228 $ 2 452 $ 67 680 $

1) Comprend des résultats non distribués de 64 $ (2019 - 61 $; 2018 - 62 $) liés à une société associée étrangère, qui est soumise à des restrictions réglementaires locales. 2) Comprend la quote-part des sociétés associées, les avantages du personnel et le risque de crédit propre à la Banque. 3) Représente des montants liés aux paiements fondés sur des actions (se reporter à la note 26 dans le rapport annuel de 2020 aux actionnaires). 4) Comprend les variations des participations ne donnant pas le contrôle découlant des regroupements d'entreprises et d'autres transactions connexes. 5) Se reporter à la note 4 dans le rapport annuel de 2020 aux actionnaires pour obtenir un résumé des ajustements à l'application initiale de l'IFRS 15.

Tableau consolidé des flux de trésorerie

(non audité) (en millions de dollars) Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les



31 octobre

31 octobre

31 octobre

31 octobre

Rentrées (sorties) nettes de trésorerie 20201)

2019

20201)

2019

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation















Bénéfice net 1 899 $ 2 308 $ 6 853 $ 8 798 $ Ajustements pour :















Revenus d'intérêts nets (4 258)

(4 336)

(17 320)

(17 177)

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 407

271

1 546

1 053

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 131

753

6 084

3 027

Charges dont le paiement est fondé sur des actions et réglé en titres de capitaux propres -

1

5

7

Profit net sur la vente de titres de placement (182)

(125)

(607)

(351)

(Profit net) perte nette sur les cessions (1)

(4)

(307)

125

Revenu net découlant de participations dans des sociétés associées (49)

(161)

(242)

(650)

Charge d'impôt sur le résultat 418

596

1 543

2 472

Variations des actifs et des passifs d'exploitation















Actifs détenus à des fins de transaction 5 446

4 106

9 945

(27 514)

Titres pris en pension et titres empruntés 5 777

(11 272)

12 781

(27 235)

Prêts 6 802

(7 931)

(25 486)

(44 337)

Dépôts (12 793)

15 028

27 982

60 705

Obligations relatives aux titres vendus à découvert (1 799)

4 383

1 195

(1 694)

Obligations relatives aux titres mis en pension et aux titres prêtés 966

3 232

11 722

22 727

Instruments financiers dérivés, montant net (2 580)

1 502

(1 949)

1 964

Autres, montant net 3 465

(8 251)

7 527

(8 881)

Dividendes reçus 204

165

824

520

Intérêts reçus 7 031

8 287

29 572

32 696

Intérêts versés (2 406)

(3 802)

(13 042)

(15 322)

Impôt sur le résultat payé (623)

(685)

(1 962)

(2 958)

Rentrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation 8 855

4 065

56 664

(12 025)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement















Dépôts portant intérêt auprès d'autres institutions financières (17 490)

(1 149)

(30 346)

18 014

Achat de titres de placement (19 544)

(21 482)

(147 629)

(89 018)

Produit de la vente et de la venue à échéance de titres de placement 30 207

21 846

119 033

86 956

Acquisition/cession de filiales, de sociétés associées ou d'unités d'exploitation, déduction faite de la trésorerie acquise -

56

3 938

20

Immobilisations corporelles, déduction faite des sorties (203)

(148)

(771)

(186)

Autres, montant net (212)

(137)

(684)

(568)

Rentrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement (7 242)

(1 014)

(56 459)

15 218

Flux de trésorerie liés aux activités de financement















Produit de l'émission de débentures subordonnées -

-

-

3 250

Remboursement ou rachat de débentures subordonnées (3)

(1 753)

(9)

(1 771)

Produit de l'émission d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres -

-

1 689

-

Rachat d'actions privilégiées -

-

(265)

(300)

Produit de l'émission d'actions ordinaires 3

44

59

255

Actions ordinaires rachetées aux fins d'annulation -

(356)

(414)

(1 075)

Dividendes et distributions versés en trésorerie (1 173)

(1 158)

(4 559)

(4 442)

Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle (7)

(19)

(148)

(150)

Paiement d'obligations locatives (87)

-

(345)

-

Autres, montant net (218)

609

4 135

2 945

Rentrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement (1 485)

(2 633)

143

(1 288)

Effet des variations des cours de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (96)

(62)

(129)

2

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 32

356

219

1 907

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période2) 11 091

10 548

10 904

8 997

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période2) 11 123 $ 10 904 $ 11 123 $ 10 904 $

1) Les montants pour la période close le 31 octobre 2020 ont été établis selon l'IFRS 16; les montants des périodes précédentes n'ont pas été retraités (se reporter aux notes 3 et 4 dans le rapport annuel de 2020 aux actionnaires). 2) Représente la trésorerie et les dépôts sans intérêt auprès d'autres institutions financières (se reporter à la note 6 dans le rapport annuel de 2020 aux actionnaires).

Base d'établissement

Les présents états financiers consolidés non audités ont été établis selon les IFRS publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB) et selon les exigences comptables fixées par le BSIF conformément à l'article 308 de la Loi sur les banques, excepté pour certaines informations requises. Par conséquent, ils doivent être lus parallèlement aux états financiers consolidés audités de la Banque pour l'exercice clos le 31 octobre 2020, qui pourront être consultés aujourd'hui à l'adresse banquescotia.com.

Énoncés prospectifs

À l'occasion, nos communications publiques comprennent des énoncés prospectifs verbaux ou écrits. Le présent document renferme ce genre d'énoncés, qui peuvent également être intégrés à d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ou à d'autres communications. De plus, des représentants de la Banque peuvent fournir verbalement des énoncés prospectifs à certains analystes, investisseurs, médias et autres intervenants. De tels énoncés sont formulés aux termes des règles d'exonération de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et de toute loi pertinente sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada. Les énoncés prospectifs peuvent comprendre, notamment, les énoncés formulés dans le présent document, dans le rapport de gestion de la Banque figurant dans son rapport annuel 2020 à la rubrique « Perspectives », ainsi que dans tout autre énoncé concernant les objectifs de la Banque, les stratégies qu'elle emploie pour les atteindre, le contexte réglementaire dans lequel la Banque exerce ses activités, ses résultats financiers prévisionnels et les perspectives à l'égard des activités de la Banque et de l'économie du Canada, des États-Unis et du monde entier. On reconnaît habituellement les énoncés prospectifs à l'emploi de termes ou d'expressions comme « croire », « prévoir », « s'attendre à », « envisager », « avoir l'intention de », « estimer », « projeter », « planifier », « viser » et autres expressions similaires ainsi que par la conjugaison des verbes au futur et au conditionnel comme « devrait » et « pourrait ».

Du fait de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous posions des hypothèses et sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents qui donnent lieu à la possibilité que les prédictions, les prévisions, les projections, les attentes ou les conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses puissent être incorrectes et que nos objectifs de performance financière, notre vision et nos objectifs stratégiques ne puissent être atteints.

Nous conseillons aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés étant donné que les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes, des cibles, des estimations et des intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs de risque, dont plusieurs sont indépendants de notre volonté et dont l'incidence peut être difficile à prévoir.

Les résultats futurs liés aux énoncés prospectifs peuvent être influencés par de nombreux facteurs, dont, sans s'y limiter, les conditions générales de l'économie et du marché dans les pays où nous exerçons nos activités; les variations des taux de change et d'intérêt; la hausse des coûts de financement et de la volatilité en raison de l'illiquidité du marché et de la concurrence pour le financement; le défaut de tiers de respecter leurs obligations envers la Banque et envers les sociétés membres de son groupe; les changements apportés aux politiques monétaires, fiscales ou économiques et les modifications apportées aux lois fiscales et aux interprétations connexes; les changements apportés aux lois et à la réglementation ou aux attentes et exigences prudentielles, y compris les exigences et les lignes directrices relatives aux fonds propres, aux taux d'intérêt et à la liquidité, ainsi que l'incidence de ces changements sur les coûts de financement; les changements aux notations de crédit qui nous sont attribuées; le risque d'exploitation et le risque lié aux infrastructures; le risque de réputation; l'exactitude et l'exhaustivité de l'information que la Banque reçoit sur sa clientèle et ses contreparties; la mise au point et le lancement de nouveaux produits et services en temps opportun; notre capacité à réaliser nos plans stratégiques, notamment à mener à terme les acquisitions et les cessions, ce qui comprend l'obtention des approbations des organismes de réglementation; les principales estimations comptables et l'incidence des modifications des normes comptables, des règlements et des interprétations connexes sur ces estimations; l'activité sur les marchés financiers mondiaux; la capacité de la Banque à recruter, à former et à conserver des dirigeants clés; l'évolution de divers types de fraude ou d'autres activités criminelles auxquels la Banque est exposée; les perturbations et les attaques (notamment les cyberattaques) visant les technologies de l'information, l'accès au réseau ou les autres systèmes ou services de communication vocaux ou de données de la Banque ou visant Internet; l'augmentation de la concurrence dans tous nos secteurs géographiques et d'activité, notamment en provenance de concurrents offrant des services bancaires par Internet et par appareil mobile et de concurrents non conventionnels; l'exposition liée aux enjeux réglementaires et aux litiges importants; la survenance de catastrophes naturelles ou non et les réclamations découlant de ces événements; le déclenchement sur une grande échelle de crises sanitaires ou de pandémies, notamment l'ampleur et la durée de la pandémie de COVID-19 et son incidence sur l'économie mondiale, sur les conditions des marchés financiers ainsi que sur les activités, les résultats d'exploitation, la situation financière et les perspectives de la Banque; de même que la capacité de la Banque à prévoir et à gérer les risques que comportent ces facteurs. Une grande partie des activités de la Banque consiste à consentir des prêts ou à affecter autrement ses ressources à certains secteurs, entreprises ou pays. Tout événement imprévu touchant ces emprunteurs, secteurs ou pays risque d'avoir une incidence défavorable importante sur les résultats financiers de la Banque, sur ses activités, sur sa situation financière ou sur sa liquidité. Ces facteurs, et d'autres encore, peuvent faire en sorte que la performance réelle de la Banque soit, dans une mesure importante, différente de celle envisagée par les énoncés prospectifs. La Banque tient à préciser que la liste ci-dessus n'est pas une liste exhaustive de tous les facteurs de risque et autres facteurs potentiels pouvant avoir une incidence négative sur ses résultats. Pour plus de renseignements, il y a lieu de se reporter à la rubrique « Gestion du risque » du rapport annuel 2020 de la Banque, compte tenu des ajouts figurant dans les rapports trimestriels.

Les hypothèses économiques importantes sous-jacentes aux énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont présentées dans le rapport annuel 2020 à la rubrique « Perspectives », compte tenu des ajouts figurant dans les rapports trimestriels. Ces rubriques « Perspectives » sont fondées sur les opinions de la Banque et leur réalisation est incertaine. Le lecteur est prié de tenir compte des facteurs susmentionnés à la lecture de ces rubriques. Lorsqu'ils se fient à des énoncés prospectifs pour prendre des décisions à l'égard de la Banque et de ses titres, les investisseurs et les autres personnes doivent se pencher diligemment sur ces facteurs, ainsi que sur d'autres incertitudes et éventualités.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document reflètent l'avis de la direction à la date des présentes seulement et sont présentés dans le but d'aider les actionnaires de la Banque et les analystes à comprendre la situation financière de la Banque, ses objectifs et ses priorités ainsi que sa performance financière prévisionnelle aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et ils peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Sauf si la loi l'exige, la Banque ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs verbaux ou écrits qui peuvent être faits de temps à autre par elle ou en son nom.

Le lecteur trouvera d'autres renseignements sur la Banque, y compris sa notice annuelle, sur le site Web de SEDAR, au www.sedar.com ainsi que dans la section EDGAR du site Web de la SEC, au www.sec.gov.

Le 1er décembre 2020

Information à l'intention des actionnaires

Service de dépôt direct

Les actionnaires qui le désirent peuvent faire déposer les dividendes qui leur sont distribués directement dans leurs comptes tenus par des institutions financières membres de l'Association canadienne des paiements. Pour ce faire, il suffit d'écrire à l'Agent des transferts.

Régime de dividendes et d'achat d'actions

Le régime de réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions de la Banque Scotia permet aux actionnaires ordinaires et privilégiés d'acquérir d'autres actions ordinaires en réinvestissant leurs dividendes en trésorerie sans avoir à acquitter de frais de courtage ou d'administration. Les actionnaires admissibles ont également la possibilité d'affecter, au cours de chaque exercice, une somme ne dépassant pas 20 000 $ à l'achat d'actions ordinaires supplémentaires de la Banque. Tous les frais liés à la gestion du régime sont à la charge de la Banque. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le régime, il suffit de communiquer avec l'Agent des transferts.

Dates de paiement des dividendes pour 2021

Dates de clôture des registres et de paiement des dividendes déclarés sur les actions ordinaires et privilégiées, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration.





Date de clôture

des registres

Date de

paiement



5 janvier 2021

27 janvier 2021



6 avril 2021

28 avril 2021



6 juillet 2021

28 juillet 2021



5 octobre 2021

27 octobre 2021

Date d'assemblée annuelle pour l'exercice 2020

Les actionnaires sont invités à assister à la 189e Assemblée annuelle des actionnaires ordinaires, qui se tiendra le 13 avril 2021 à compter de 9 h (HAE). La clôture des registres aux fins de la détermination des actionnaires qui ont le droit de recevoir un avis et de voter à l'assemblée aura lieu à la fermeture des bureaux le 16 février 2021. Veuillez consulter notre site Web au https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/investisseurs-et-actionnaires/rapport-annuel-et-assemblee-annuelle.html pour obtenir des mises à jour concernant l'assemblée.

Envoi de documents en plusieurs exemplaires

Certains actionnaires inscrits de La Banque de Nouvelle-Écosse reçoivent plus d'un exemplaire des documents qui leur sont destinés, par exemple le présent rapport annuel. Bien que nous nous efforcions de l'éviter, une telle duplication de l'information pourrait survenir si vos portefeuilles d'actions sont inscrits sous plus d'un nom ou plus d'une adresse. Si vous désirez mettre fin à des envois multiples que vous n'avez pas demandés, veuillez communiquer avec l'Agent des transferts afin de regrouper les comptes.

États financiers annuels

Les actionnaires peuvent obtenir sur demande et sans frais une copie papier des états financiers consolidés annuels audités de l'exercice 2020 de la Banque Scotia et du rapport de gestion s'y rattachant en communiquant avec le service Relations avec les investisseurs au 416-775-0798 ou à l'adresse [email protected].

Site Web

Pour obtenir des renseignements concernant la Banque Scotia et ses services, visitez notre site Web, au www.banquescotia.com.

Conférence téléphonique et diffusion sur le Web

La conférence téléphonique sur les résultats trimestriels aura lieu le mardi 1er décembre 2020 à 7 h 15 (heure normale de l'Est) et devrait durer environ une heure. Les parties intéressées sont invitées à accéder à la conférence directement, en mode écoute seulement, par téléphone au 416-641-6104 ou au 1-800-952-5114 (sans frais en Amérique du Nord) et en saisissant le code 1645183, suivi du carré (#). Veuillez téléphoner un peu avant 7 h 15 (heure normale de l'Est). Une diffusion audio sur le Web avec les diaporamas afférents sera accessible par l'intermédiaire de la page Relations avec les investisseurs, au www.banquescotia.com.

Une période de questions suivra la présentation des résultats par la haute direction de la Banque Scotia. Une transmission différée par téléphone de la conférence téléphonique sera disponible du mardi 1er décembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020, en composant le 905-694-9451 ou le 1-800-408-3053 (sans frais en Amérique du Nord). Veuillez saisir le code d'accès 2953890, suivi du carré (#). La diffusion audio sur le Web sera disponible sur le site Web de la Banque pendant trois mois.

Renseignements complémentaires

Investisseurs :

Les analystes financiers, les gestionnaires de portefeuilles et les autres investisseurs institutionnels qui souhaitent obtenir de l'information financière concernant la Banque sont priés de communiquer avec le service Relations avec les investisseurs, Affaires financières :

Banque Scotia

Scotia Plaza - 44, rue King Ouest

Toronto (Ontario) Canada M5H 1H1

Téléphone : 416-775-0798

Courriel : [email protected]

Communications mondiales

Banque Scotia

Scotia Plaza - 44, rue King Ouest

Toronto (Ontario) Canada M5H 1H1

Courriel : [email protected]

Actionnaires :

Pour obtenir des renseignements sur un changement d'inscription d'actions, un changement d'adresse, les dividendes, les transferts successoraux ou la perte de certificats d'actions, ou pour demander que cessent des envois multiples, veuillez vous adresser à l'agent des transferts de la Banque :

Société de fiducie Computershare du Canada

100, avenue University, 8e étage

Toronto (Ontario) Canada M5J 2Y1

Téléphone : 1-877-982-8767

Télécopieur : 1-888-453-0330

Courriel : [email protected]

Coagent de transfert (États-Unis)

Computershare Trust Company N.A.

À l'attention de Services de transfert de titres

Service de livraison du courrier le jour suivant : 462 South 4th Street, Louisville, KY 40202

Service de courrier régulier : P.O. Box 505005, Louisville, KY 40233-5005

Téléphone : 303-262-0600 ou 1-800-962-4284

Pour toute autre demande de renseignements, les actionnaires sont priés de contacter le Secrétariat général :

Banque Scotia

Scotia Plaza - 44, rue King Ouest

Toronto (Ontario) Canada M5H 1H1

Téléphone : 416-866-3672

Courriel : [email protected]

Quarterly Reports available in English

The Bank publishes its statements and Annual Report in both English and French, and makes every effort to provide them to Shareholders in the language of their choice. If you would prefer to receive shareholder communications in English, please contact Public, Corporate and Government Affairs, The Bank of Nova Scotia, Scotia Plaza, 44 King Street West, Toronto, Ontario, Canada, M5H 1H1. Please supply the mailing label you received, if possible, so we may adjust our records.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Phil Smith, Relations avec les investisseurs, Banque Scotia, 416-863-2866

Liens connexes

www.scotiabank.ca