TORONTO, le 27 févr. 2023 /CNW/ - La Banque Scotia annonce le renouvellement de son partenariat avec l'organisme Black Artists' Network In Dialogue (BAND) par un engagement de 450 000 $ sur trois ans. L'organisme BAND pourra ainsi encourager, documenter et mettre en lumière les contributions artistiques et culturelles d'artistes et de travailleurs culturels noirs au Canada et ailleurs dans le monde. Cette annonce a été faite durant l'activité annuelle mondiale de la Banque Scotia visant à souligner le Mois de l'histoire des Noirs, qui a pour thème Place à la voix des Noirs cette année et au cours de laquelle les réalisations et l'excellence de ses employés, clients et partenaires communautaires ont été mises en lumière.

« La Banque Scotia est déterminée à faire progresser la diversité et à accroître les occasions de créer des communautés plus inclusives et plus résilientes, souligne Meigan Terry, première vice-présidente et chef, Impact social, Durabilité et Communications à la Banque Scotia. Nous sommes fiers du partenariat qui lie notre initiative ScotiaINSPIRE avec l'organisme BAND, afin de soutenir la vision de cet organisme qui veut établir des ponts avec la culture noire en vue d'inspirer, de démystifier et de sensibiliser par l'art. »

Au cours de son développement à titre d'organisme de bienfaisance, l'organisme BAND a cerné la nécessité de créer une organisation artistique et culturelle favorisant le dialogue sur la culture noire pour le bien de la collectivité noire et de la société dans son ensemble. S'inscrivant dans le cadre de l'initiative ScotiaINSPIRE, une initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans pour favoriser la résilience économique, ce partenariat aidera l'organisme BAND à rénover ses locaux pour lui permettre de présenter les expositions d'artistes émergents, à fournir du coaching et du mentorat aux artistes, ainsi qu'à organiser des ateliers, des exposés et des discussions.

« L'équipe de BAND est heureuse de constater que la Banque Scotia continue d'être un précurseur en allouant du financement pour procurer de l'espace aux artistes et travailleurs culturels noirs afin qu'ils puissent développer leur pratique professionnelle, souligne Karen Carter, cofondatrice de BAND. Sans le leadership de la Banque, nous ne pourrions pas avoir de locaux permanents. Cette aide se poursuit avec ce généreux soutien financier triennal qui facilitera des améliorations majeures et nous permettra d'élargir notre programmation en vue de compléter l'offre actuelle. »

La détermination de la Banque Scotia à prioriser l'égalité et l'inclusion des professionnels noirs ne se manifeste pas seulement durant le Mois de l'histoire des Noirs, mais bien toute l'année :

Participation continue au programme Black Leadership Academy de McKinsey , où la Banque Scotia bâtit le pipeline de talents de dirigeants noirs. Le programme d'accélération des dirigeants de McKinsey met l'accent sur le développement des compétences de gestionnaires de niveau intermédiaire, et le programme de leadership pour dirigeants noirs offre à ces derniers l'occasion de raffiner leurs compétences en leadership.

À titre de signataire du serment des dirigeants adhérant à l'initiative BlackNorth , la Banque Scotia s'est engagée à porter à au moins 3,5 % la représentation des Noirs à des postes de haute direction, et à au moins 5 % les étudiants noirs embauchés d'ici 2025.

En partenariat avec l'Association médicale canadienne, la Banque Scotia et Gestion financière MD ont annoncé un engagement de 1 million de dollars sur cinq ans pour soutenir l'Association des médecins noirs de l' Ontario (BPAO). Ce partenariat favorisera de meilleurs résultats médicaux pour les Ontariens noirs, en assurant que les médecins praticiens noirs disposent d'occasions de perfectionnement professionnel ainsi qu'en appuyant les étudiants et les médecins confrontés au racisme anti-Noirs.

La Banque Scotia s'est engagée à hauteur de 200 000 $ auprès du Centre pour les jeunes professionnels noirs de CEE , une œuvre caritative visant à promouvoir le développement économique et social de jeunes Noirs confrontés à de multiples barrières à l'emploi. Ce programme fournit aux jeunes Noirs la possibilité de perfectionner leurs compétences, du mentorat et des occasions de réseautage dans des domaines comme les services sociaux, le commerce, les TI, l'encodage, les loisirs et l'hôtellerie (arts culinaires).

Le Programme de financement des entreprises dirigées par des Noirs mis en place par la Banque Scotia s'est engagé à fournir 100 millions $ en capital par l'intermédiaire de financements à terme pour les entreprises en démarrage et bien établies. Le Programme soutient la croissance des entreprises dirigées par des Noirs en leur donnant accès à des conseils et des solutions financières, et en les aidant à profiter des offres des partenaires de la Banque.

Pour en savoir plus sur l'engagement de la Banque Scotia à faire progresser la diversité, l'inclusion et le sentiment d'appartenance, consultez la page www.banquescotia.com/moisdelhistoiredesnoirs.

À propos de l'organisme BAND

Après avoir constaté le besoin d'une organisation culturelle et artistique qui favorise le dialogue sur la culture noire, Karen Carter, Maxine Bailey, Karen Tyrell et Julie Crooks cofondent l'organisme Black Artists' Networks in Dialogue (BAND) en 2010. En plus de présenter des expositions d'artistes visuels, la galerie BAND organise des événements consacrés à l'art de la scène ainsi que des tables rondes et des entretiens pour encourager les discussions sur l'actualité entre les artistes noirs, les travailleurs culturels et la société dans son ensemble. L'organisme soutient les artistes émergents, les conservateurs et les administrateurs en leur offrant un lieu accessible pour la présentation de leurs œuvres au grand public.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à plus de 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

Renseignements: Krista Stewart, Communications mondiales